„Stil african, sălbatic” Comentariul lui Schweinsteiger asupra ivorienilor la Mondial, considerat discriminator: „Stereotipuri rasiste”

Bastian Schweinsteiger, analist la postul public german de televiziune ARD, i-a prezentat pe jucătorii naționalei Cote d’Ivoire într-un mod controversat, acuzat chiar de compatrioți: „Rădăcini coloniale”.

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Bastian Schweinsteiger, 41 de ani, fost cunoscut fotbalist german, ex-Bayern, Manchester United și Chicago Fire, campion mondial în 2014 cu naționala țării sale, este în centrul unui conflict la acest turneu final.

Schweinsteiger, despre ivorieni: „Un pic neortodox, un pic sălbatic, imprevizibil”

Analistul postului public de televiziune ARD este în Statele Unite cu echipa lui Julian Nagelsmann.

O voce importantă, dar care a derapat la meciul Mannschaftului contra Cote d’Ivoire, 2-1 cu gol decisiv în al 4-lea minut de prelungire.

Schweinsterger și moderatoarea ARD Esther Sedlaczek, la Mondial. Foto: Imago

Prezentând adversarii, Schweinsteiger a vorbit de „un stil african, un pic neortodox, un pic sălbatic, imprevizibil, nu prea tacticizat, ca echipele europene”.

Schweinsteiger talked about Ivory Coast on the German broadcast.

after talking about how athletic they are etc. he described their football as:

“African football, which can be a bit unorthodox, wild, not yet shaped by tactics & unpredictable …”.



diabolical. pic.twitter.com/VPkbtw8OLl — moonchild 🍉🌺 (@moonchil__d) June 15, 2026

„Stigmatizate în trecut: necivilizate, diferite, potențial periculoase”

Chiar compatrioții l-au acuzat de clișee rasiste.

„În spatele unor atribute precum «sălbatic» și «imprevizibil» se ascund stereotipuri mai vechi decât fotbalul și care au rădăcini rasiste, coloniale”, a scris Philipp Awounou pentru revista Der Spiegel, citat preluat și de Deutsche Welle.

În trecut, persoanele de culoare de origine africană erau stigmatizate ca fiind necivilizate («sălbatice»), diferite («neortodoxe») și potențial periculoase («imprevizibile») Philipp Awounou, pentru Der Spiegel

„Și eu, și tu, și Schweinsteiger am crescut într-o societate cu stereotipuri rasiste”

Influencerul german Patrick Schnitzler, cu 50.000 de urmăritori pe Instagram, a afirmat: „Acestea sunt stereotipuri rasiste.

Învățăm astfel de stereotipuri pentru că am crescut într-o societate cu stereotipuri. Și eu, și tu, și Schweinsteiger”.

S-a referit la studii care arată că analiștii și fanii insistă asupra calităților fizice ale jucătorilor de culoare, mai mult decât în cazul altor fotbaliști.

Schweinsteiger a continuat să apară la ARD după acest conflict, alături de moderatoarea Esther Sedlaczek.

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