Austria, alt blat istoric la Mondial? Ce spun jucătorii înaintea meciului pe care ar trebui să-l piardă ca să evite Spania! „Facem calcule”

Austria, în fața unei partide esențiale, contra Algeriei. Ar putea repeta aranjamentul făcut în urmă cu 44 de ani la Campionatul Mondial.

Cum au reacționat doi jucători austrieci la acest scenariu: o înfrângere le-ar putea asigura un meci mai ușor în „16-imi”.

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Austria va rămâne în istoria Mondialelor mai ales pentru un moment negativ. Pentru un joc trucat. Imaginea blaturilor la CM.

Austria s-a dat la o parte din fața Germaniei în „rușinea de la Gijon”

În 1982, a lăsat RFG să câștige meciul direct pentru a trece de grupe și a trimite Algeria acasă.

Austriecii, deja calificați, aveau echipă bună, cu Krankl, Schachner și Prohaska vedete. Pe 25 iunie, le-au permis germanilor să înscrie ușor, încă din start (Hrubesch 10), și n-au mai forțat egalarea.

Duel 2 la 2: germanii Magath (stânga) și Hrubesch (dreapta) contra austriecilor Hattenberger și Hintermaier, în blatul de la Gijon, la CM 1982. Foto: Imago

Acea partidă a intrat în amintirea Mondialului drept „rușinea de la Gijon”. Acolo s-a jucat, pe „El Molinon”.

RFG, cu staruri Rummenigge, Breitner și Schumacher, a ajuns în acel turneu în finală, pierdută cu Italia (1-3).

Meciul în care Austria ar trebui să piardă, dar victoria face rău Algeriei

După 44 de ani, Austria își asigură locul 2 cu o victorie sau egal în fața Algeriei (pe care a „lovit-o” în 1982).

Dar, la aceste rezultate, riscă să înfrunte Spania în „16-imi”.

Ar trebui să piardă pentru a evita o asemenea confruntare.

Problema e că Algeria are nevoie de maximum egal. Un succes ar propulsa-o pe ea contra Spaniei!

Apărătorul Austriei: „ S-ar putea să începem să facem calcule”

Jurnaliștii vienezi au întrebat doi jucători din lotul lui Ralf Rangnick ce cred despre meciul cu Algeria. Spunându-le care este scenariul dezbătut în toată lumea.

Kevin Danso, colegul lui Radu Drăgușin la Tottenham, spune clar: „Dacă trebuie să fie așa, atunci vom juca pur și simplu împotriva Spaniei”.

Selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, încă are probleme la gleznă după multiplele operații suferite anul trecut. Foto: Imago

Însă Stefan Posch nu pare la fel de hotărât: „S-ar putea să începem să facem calcule atunci. Vom urmări celelalte meciuri și clasamentul”.

Apărătorul lui Como punctează totuși. „Toți sportivii vor să câștige. Nu pot intra într-un joc și să zic: «Vreau să pierd». Dar nu știm care va fi rezultatul”.

Meciul e programat pe 27 iunie (28 iunie în România, ora 05:00), la Kansas City.

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