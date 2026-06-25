Austria, alt blat istoric la Mondial? Ce spun jucătorii înaintea meciului pe care ar trebui să-l piardă ca să evite Spania! „Facem calcule”

- Austria, în fața unei partide esențiale, contra Algeriei. Ar putea repeta aranjamentul făcut în urmă cu 44 de ani la Campionatul Mondial.
- Cum au reacționat doi jucători austrieci la acest scenariu: o înfrângere le-ar putea asigura un meci mai ușor în „16-imi”.
Austria va rămâne în istoria Mondialelor mai ales pentru un moment negativ. Pentru un joc trucat. Imaginea blaturilor la CM.
Austria s-a dat la o parte din fața Germaniei în „rușinea de la Gijon”
În 1982, a lăsat RFG să câștige meciul direct pentru a trece de grupe și a trimite Algeria acasă.
Austriecii, deja calificați, aveau echipă bună, cu Krankl, Schachner și Prohaska vedete. Pe 25 iunie, le-au permis germanilor să înscrie ușor, încă din start (Hrubesch 10), și n-au mai forțat egalarea.
Acea partidă a intrat în amintirea Mondialului drept „rușinea de la Gijon”. Acolo s-a jucat, pe „El Molinon”.
RFG, cu staruri Rummenigge, Breitner și Schumacher, a ajuns în acel turneu în finală, pierdută cu Italia (1-3).
Meciul în care Austria ar trebui să piardă, dar victoria face rău Algeriei
După 44 de ani, Austria își asigură locul 2 cu o victorie sau egal în fața Algeriei (pe care a „lovit-o” în 1982).
Dar, la aceste rezultate, riscă să înfrunte Spania în „16-imi”.
Ar trebui să piardă pentru a evita o asemenea confruntare.
Problema e că Algeria are nevoie de maximum egal. Un succes ar propulsa-o pe ea contra Spaniei!
Apărătorul Austriei: „S-ar putea să începem să facem calcule”
Jurnaliștii vienezi au întrebat doi jucători din lotul lui Ralf Rangnick ce cred despre meciul cu Algeria. Spunându-le care este scenariul dezbătut în toată lumea.
Kevin Danso, colegul lui Radu Drăgușin la Tottenham, spune clar: „Dacă trebuie să fie așa, atunci vom juca pur și simplu împotriva Spaniei”.
Însă Stefan Posch nu pare la fel de hotărât: „S-ar putea să începem să facem calcule atunci. Vom urmări celelalte meciuri și clasamentul”.
Apărătorul lui Como punctează totuși. „Toți sportivii vor să câștige. Nu pot intra într-un joc și să zic: «Vreau să pierd». Dar nu știm care va fi rezultatul”.
Meciul e programat pe 27 iunie (28 iunie în România, ora 05:00), la Kansas City.