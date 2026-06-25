Austria, alt blat istoric la Mondial? Ce spun jucătorii înaintea meciului pe care ar trebui să-l piardă ca să evite Spania! „Facem calcule”
Austriacul Posch, gândindu-se la meciul cu Algeria, decisiv pentru „16-imile” CM 2026. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Austria, alt blat istoric la Mondial? Ce spun jucătorii înaintea meciului pe care ar trebui să-l piardă ca să evite Spania! „Facem calcule”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 12:33
  • Austria, în fața unei partide esențiale, contra Algeriei. Ar putea repeta aranjamentul făcut în urmă cu 44 de ani la Campionatul Mondial. 
  • Cum au reacționat doi jucători austrieci la acest scenariu: o înfrângere le-ar putea asigura un meci mai ușor în „16-imi”.
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Austria va rămâne în istoria Mondialelor mai ales pentru un moment negativ. Pentru un joc trucat. Imaginea blaturilor la CM.

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Austria s-a dat la o parte din fața Germaniei în „rușinea de la Gijon”

În 1982, a lăsat RFG să câștige meciul direct pentru a trece de grupe și a trimite Algeria acasă.

Austriecii, deja calificați, aveau echipă bună, cu Krankl, Schachner și Prohaska vedete. Pe 25 iunie, le-au permis germanilor să înscrie ușor, încă din start (Hrubesch 10), și n-au mai forțat egalarea.

Duel 2 la 2: germanii Magath (stânga) și Hrubesch (dreapta) contra austriecilor Hattenberger și Hintermaier, în blatul de la Gijon, la CM 1982. Foto: Imago Duel 2 la 2: germanii Magath (stânga) și Hrubesch (dreapta) contra austriecilor Hattenberger și Hintermaier, în blatul de la Gijon, la CM 1982. Foto: Imago
Duel 2 la 2: germanii Magath (stânga) și Hrubesch (dreapta) contra austriecilor Hattenberger și Hintermaier, în blatul de la Gijon, la CM 1982. Foto: Imago

Acea partidă a intrat în amintirea Mondialului drept „rușinea de la Gijon”. Acolo s-a jucat, pe „El Molinon”.

RFG, cu staruri Rummenigge, Breitner și Schumacher, a ajuns în acel turneu în finală, pierdută cu Italia (1-3).

Meciul în care Austria ar trebui să piardă, dar victoria face rău Algeriei

După 44 de ani, Austria își asigură locul 2 cu o victorie sau egal în fața Algeriei (pe care a „lovit-o” în 1982).

Dar, la aceste rezultate, riscă să înfrunte Spania în „16-imi”.

Ar trebui să piardă pentru a evita o asemenea confruntare.

Problema e că Algeria are nevoie de maximum egal. Un succes ar propulsa-o pe ea contra Spaniei!

Apărătorul Austriei: „S-ar putea să începem să facem calcule”

Jurnaliștii vienezi au întrebat doi jucători din lotul lui Ralf Rangnick ce cred despre meciul cu Algeria. Spunându-le care este scenariul dezbătut în toată lumea.

Kevin Danso, colegul lui Radu Drăgușin la Tottenham, spune clar: „Dacă trebuie să fie așa, atunci vom juca pur și simplu împotriva Spaniei”.

Selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, încă are probleme la gleznă după multiplele operații suferite anul trecut. Foto: Imago Selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, încă are probleme la gleznă după multiplele operații suferite anul trecut. Foto: Imago
Selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, încă are probleme la gleznă după multiplele operații suferite anul trecut. Foto: Imago

Însă Stefan Posch nu pare la fel de hotărât: „S-ar putea să începem să facem calcule atunci. Vom urmări celelalte meciuri și clasamentul”.

Apărătorul lui Como punctează totuși. „Toți sportivii vor să câștige. Nu pot intra într-un joc și să zic: «Vreau să pierd». Dar nu știm care va fi rezultatul”.

Meciul e programat pe 27 iunie (28 iunie în România, ora 05:00), la Kansas City.

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