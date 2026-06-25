Rapid, superamical în Austria Pe cine înfruntă echipa lui Daniel Pancu săptămâna viitoare

Rapid pleacă luni în cantonamentul din Bad Leonfelden și joacă pe 2 iulie un meci de pregătire important.

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După dezamăgirea sezonului trecut, locul 5 și ruptura de Costel Gâlcă, Rapid se pregătește deja cu noul antrenor, Daniel Pancu.

Rapid, 12 zile de cantonament în Austria

Până la sfârșitul săptămânii, rămâne în București. Astăzi, 25 iunie, sărbătorește 103 ani de la fondarea clubului. Iar luni pleacă în cantonament.

Rapid s-a reunit pe 15 iunie. Foto: Raed Krishan

Pe vișinii îi așteaptă 12 zile în Austria, stagiul din Bad Leonfelden incluzând și patru meciuri.

Rapid - Dinamo Kiev, în Bad Wimsbach

Primul dintre ele, cu un adversar foarte bun. Pe 2 iulie, vor înfrunta pe Dinamo Kiev, câștigătoarea Cupei Ucrainei.

Alb-albaștrii au anunțat pe site-ul lor că se vor duela cu Rapid pe HF Stadion din Bad Wimsbach, de la 17:00, ora locală (18:00, la București).

Urmează alte trei amicale:

5 iulie: Rapid - Rapid Viena (Austria).

8 iulie: Rapid - FC Kosice (Slovacia).

9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia).

Dinamo Kiev se pregătește pentru U Cluj

Giuleștenii îi vor pregăti pe kieveni pentru „dubla” din turul 1 preliminar de Europa League cu U Cluj.

Prima manșă, pe 9 iulie, la Lublin, în Polonia (ucrainenii nu pot juca în țara lor în competițiile continentale din cauza războiului).

Returul, o săptămână mai târziu, la Cluj.

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