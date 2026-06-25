De ce a pierdut Chivu asul! Cum l-a convins Chelsea pe jucătorul dat ca sigur la Inter, dorit mult de antrenorul campioanei Serie A. Pe cine vrea acum
Cristi Chivu, nemulțumit de ratarea lui Palestra. Foto: Imago
Campionate

De ce a pierdut Chivu asul! Cum l-a convins Chelsea pe jucătorul dat ca sigur la Inter, dorit mult de antrenorul campioanei Serie A. Pe cine vrea acum

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 13:21
alt-text Actualizat: 25.06.2026, ora 14:00
  • Cristi Chivu, 45 de ani, l-a vrut neapărat pe Marco Palestra (21), fundașul dreapta al lui Cagliari.
  • Motivele pentru care italianul a ales în final Chelsea în loc de Inter. 
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Campion și câștigător al Cupei Italiei cu Inter, la primul sezon complet ca antrenor profesionist, Cristi Chivu a pierdut în această vară o piesă importantă.

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Olandezul Denzel Dumfries, 30 de ani, are acord cu Real Madrid și se transferă după Mondial pe „Santiago Bernabeu”.

Tehnicianul nerazzurro găsise înlocuitorul perfect în viziunea sa.

  • Marco Palestra, 21 de ani, apărătorul lui Cagliari.

Ce i-a oferit Inter lui Palestra, cerut insistent de Chivu

Totul părea rezolvat, urma să fie titular în formula lui Chivu. Dar tânărul peninsular a preferat alt club mare în cele din urmă: Chelsea. De ce?

Sky Sport Italia și Football Italia au explicat ce l-a convins pe Palestra să schimbe în ultima clipă viitoarea destinație.

Palestra (stânga), un gol și patru assisturi sezonul trecut la Cagliari, în 37 de meciuri în Serie A. Foto: Imago Palestra (stânga), un gol și patru assisturi sezonul trecut la Cagliari, în 37 de meciuri în Serie A. Foto: Imago
Palestra (stânga), un gol și patru assisturi sezonul trecut la Cagliari, în 37 de meciuri în Serie A. Foto: Imago

Inter avea acord și cu jucătorul, și cu clubul sard.

  • 45 de milioane de euro transferul, sumă fixă. Plus 5 milioane sub formă de bonusuri. 50 de milioane, în total. 
  • 2,5 milioane de euro, salariu anual net pentru fundașul dreapta pe „Meazza”. 

Chelsea, mai mulți bani la club și salariu dublu lui Palestra. Chivu a pierdut

S-a interpus Chelsea și totul s-a schimbat.

Clubul londonez a oferit mai mult:

  • 60 de milioane de euro, în total: 57 la început, 3 milioane bonusuri. Plus 10% din taxa viitorului transfer. 
  • 5 milioane salariu pe șase ani. Dublu față de Inter. 

Xabi Alonso, viitorul antrenor al albaștrilor, i-a influențat și el decizia lui Palestra. L-a contactat și i-a spus cât de mult l-ar vrea în echipă.

Apărătorul i-a sunat pe cei de la Cagliari, anunțând că le lasă lor decizia. Din punctul lui de vedere, ambele oferte îl atrăgeau la fel de mult.

Oficialii rossoblu i-au căutat pe nerazzurri: „Creșteți suma de transfer la nivelul lui Chelsea?”. Răspunsul a fost limpede: „Nu”.

În acel moment, Inter s-a retras din această afacere.

Pe cine poate lua Chivu în locul lui Palestra

Chivu l-a pierdut pe Palestra. Pe cine ar putea lua acum?

Gazzetta dello Sport a prezentat două variante:

  • Wesley, 22 de ani, jucătorul sub contract cu AS Roma până în 2030. 
Chivu și Wesley, într-un meci Roma - Inter, sezonul trecut. Foto: Imago Chivu și Wesley, într-un meci Roma - Inter, sezonul trecut. Foto: Imago
Chivu și Wesley, într-un meci Roma - Inter, sezonul trecut. Foto: Imago

Ar fi trebuit să fie titular la naționala Braziliei la CM 2026, dar accidentarea din ultima clipă l-a făcut să rateze lotul Selecao și Mondialul.

40 de milioane de euro
valorează Wesley, conform evaluării Transfermarkt
  • Guga, 27 de ani, alt brazilian (are și pașaport portughez), de la Fluminense. O variantă mult mai ieftină, cotat la două milioane de euro. 

Gazzetta amintește și de două soluții pentru stoper, post-Acerbi:

  • Francezul Oumar Solet (26), de la Udinese, a cărui valoare e estimată la 23 de milioane (mai are un an de contract la friulani). 
  • Englezul Trevoh Chalobah (26), fundașul central care are acord cu Chelsea încă două sezoane. Evaluat la 40 de milioane. 

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