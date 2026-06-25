De ce a pierdut Chivu asul! Cum l-a convins Chelsea pe jucătorul dat ca sigur la Inter, dorit mult de antrenorul campioanei Serie A. Pe cine vrea acum

Cristi Chivu, 45 de ani, l-a vrut neapărat pe Marco Palestra (21), fundașul dreapta al lui Cagliari.

Motivele pentru care italianul a ales în final Chelsea în loc de Inter.

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Campion și câștigător al Cupei Italiei cu Inter, la primul sezon complet ca antrenor profesionist, Cristi Chivu a pierdut în această vară o piesă importantă.

Olandezul Denzel Dumfries, 30 de ani, are acord cu Real Madrid și se transferă după Mondial pe „Santiago Bernabeu”.

Tehnicianul nerazzurro găsise înlocuitorul perfect în viziunea sa.

Marco Palestra, 21 de ani, apărătorul lui Cagliari.

Ce i-a oferit Inter lui Palestra, cerut insistent de Chivu

Totul părea rezolvat, urma să fie titular în formula lui Chivu. Dar tânărul peninsular a preferat alt club mare în cele din urmă: Chelsea. De ce?

Sky Sport Italia și Football Italia au explicat ce l-a convins pe Palestra să schimbe în ultima clipă viitoarea destinație.

Palestra (stânga), un gol și patru assisturi sezonul trecut la Cagliari, în 37 de meciuri în Serie A. Foto: Imago

Inter avea acord și cu jucătorul, și cu clubul sard.

45 de milioane de euro transferul, sumă fixă. Plus 5 milioane sub formă de bonusuri. 50 de milioane, în total.

2,5 milioane de euro, salariu anual net pentru fundașul dreapta pe „Meazza”.

Chelsea, mai mulți bani la club și salariu dublu lui Palestra. Chivu a pierdut

S-a interpus Chelsea și totul s-a schimbat.

Clubul londonez a oferit mai mult:

60 de milioane de euro, în total: 57 la început, 3 milioane bonusuri. Plus 10% din taxa viitorului transfer.

5 milioane salariu pe șase ani. Dublu față de Inter.

Xabi Alonso, viitorul antrenor al albaștrilor, i-a influențat și el decizia lui Palestra. L-a contactat și i-a spus cât de mult l-ar vrea în echipă.

Apărătorul i-a sunat pe cei de la Cagliari, anunțând că le lasă lor decizia. Din punctul lui de vedere, ambele oferte îl atrăgeau la fel de mult.

Oficialii rossoblu i-au căutat pe nerazzurri: „Creșteți suma de transfer la nivelul lui Chelsea?”. Răspunsul a fost limpede: „Nu”.

În acel moment, Inter s-a retras din această afacere.

Pe cine poate lua Chivu în locul lui Palestra

Chivu l-a pierdut pe Palestra. Pe cine ar putea lua acum?

Gazzetta dello Sport a prezentat două variante:

Wesley, 22 de ani, jucătorul sub contract cu AS Roma până în 2030.

Chivu și Wesley, într-un meci Roma - Inter, sezonul trecut. Foto: Imago

Ar fi trebuit să fie titular la naționala Braziliei la CM 2026, dar accidentarea din ultima clipă l-a făcut să rateze lotul Selecao și Mondialul.

40 de milioane de euro valorează Wesley, conform evaluării Transfermarkt

Guga, 27 de ani, alt brazilian (are și pașaport portughez), de la Fluminense. O variantă mult mai ieftină, cotat la două milioane de euro.

Gazzetta amintește și de două soluții pentru stoper, post-Acerbi:

Francezul Oumar Solet (26), de la Udinese, a cărui valoare e estimată la 23 de milioane (mai are un an de contract la friulani).

a cărui valoare e estimată la 23 de milioane (mai are un an de contract la friulani). Englezul Trevoh Chalobah (26), fundașul central care are acord cu Chelsea încă două sezoane. Evaluat la 40 de milioane.

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