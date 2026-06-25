De ce a pierdut Chivu asul! Cum l-a convins Chelsea pe jucătorul dat ca sigur la Inter, dorit mult de antrenorul campioanei Serie A. Pe cine vrea acum

- Cristi Chivu, 45 de ani, l-a vrut neapărat pe Marco Palestra (21), fundașul dreapta al lui Cagliari.
- Motivele pentru care italianul a ales în final Chelsea în loc de Inter.
Campion și câștigător al Cupei Italiei cu Inter, la primul sezon complet ca antrenor profesionist, Cristi Chivu a pierdut în această vară o piesă importantă.
Olandezul Denzel Dumfries, 30 de ani, are acord cu Real Madrid și se transferă după Mondial pe „Santiago Bernabeu”.
Tehnicianul nerazzurro găsise înlocuitorul perfect în viziunea sa.
- Marco Palestra, 21 de ani, apărătorul lui Cagliari.
Ce i-a oferit Inter lui Palestra, cerut insistent de Chivu
Totul părea rezolvat, urma să fie titular în formula lui Chivu. Dar tânărul peninsular a preferat alt club mare în cele din urmă: Chelsea. De ce?
Sky Sport Italia și Football Italia au explicat ce l-a convins pe Palestra să schimbe în ultima clipă viitoarea destinație.
Inter avea acord și cu jucătorul, și cu clubul sard.
- 45 de milioane de euro transferul, sumă fixă. Plus 5 milioane sub formă de bonusuri. 50 de milioane, în total.
- 2,5 milioane de euro, salariu anual net pentru fundașul dreapta pe „Meazza”.
Chelsea, mai mulți bani la club și salariu dublu lui Palestra. Chivu a pierdut
S-a interpus Chelsea și totul s-a schimbat.
Clubul londonez a oferit mai mult:
- 60 de milioane de euro, în total: 57 la început, 3 milioane bonusuri. Plus 10% din taxa viitorului transfer.
- 5 milioane salariu pe șase ani. Dublu față de Inter.
Xabi Alonso, viitorul antrenor al albaștrilor, i-a influențat și el decizia lui Palestra. L-a contactat și i-a spus cât de mult l-ar vrea în echipă.
Apărătorul i-a sunat pe cei de la Cagliari, anunțând că le lasă lor decizia. Din punctul lui de vedere, ambele oferte îl atrăgeau la fel de mult.
Oficialii rossoblu i-au căutat pe nerazzurri: „Creșteți suma de transfer la nivelul lui Chelsea?”. Răspunsul a fost limpede: „Nu”.
În acel moment, Inter s-a retras din această afacere.
Pe cine poate lua Chivu în locul lui Palestra
Chivu l-a pierdut pe Palestra. Pe cine ar putea lua acum?
Gazzetta dello Sport a prezentat două variante:
- Wesley, 22 de ani, jucătorul sub contract cu AS Roma până în 2030.
Ar fi trebuit să fie titular la naționala Braziliei la CM 2026, dar accidentarea din ultima clipă l-a făcut să rateze lotul Selecao și Mondialul.
- Guga, 27 de ani, alt brazilian (are și pașaport portughez), de la Fluminense. O variantă mult mai ieftină, cotat la două milioane de euro.
Gazzetta amintește și de două soluții pentru stoper, post-Acerbi:
- Francezul Oumar Solet (26), de la Udinese, a cărui valoare e estimată la 23 de milioane (mai are un an de contract la friulani).
- Englezul Trevoh Chalobah (26), fundașul central care are acord cu Chelsea încă două sezoane. Evaluat la 40 de milioane.