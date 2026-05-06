Bayern Munchen - PSG Spectacol total pe Allianz Arena pentru un loc în finala Ligii Campionilor

Bayern Munchen și Paris Saint-Germain se întâlnesc în manșa retur a semifinalei din Liga Campionilor, într-un duel programat de la ora 22:00, ora României.

După un prim meci spectaculos, cu nouă goluri marcate, returul de pe Allianz Arena promite să fie unul dintre cele mai intense momente ale sezonului european.

Bayern Munchen caută remontada în fața propriilor suporteri

PSG pornește cu un avantaj minim după victoria din tur, însă diferența de un singur gol lasă calificarea complet deschisă. Parizienii au avut la un moment dat un avans consistent, conducând cu 5-2, dar Bayern a reacționat pe final și a redus din diferență, păstrând vii speranțele pentru retur.

Pentru formația lui Vincent Kompany, misiunea este clară: victoria în timp regulamentar poate schimba soarta calificării. Bavarezii visează la o nouă finală de Champions League, însă istoria recentă nu le este în totalitate favorabilă. Bayern a întors rareori dublele europene după ce a pierdut prima manșă la limită, iar presiunea va fi uriașă în fața propriilor suporteri.

Totuși, Allianz Arena rămâne unul dintre cele mai dificile stadioane pentru orice adversar. Bayern are un bilanț remarcabil acasă în Liga Campionilor, cu o singură înfrângere în ultimele 29 de meciuri. În actuala ediție, bavarezii au câștigat toate cele șase partide europene disputate pe teren propriu și au impresionat prin eficiența ofensivă.

PSG vrea să gestioneze avantajul și să ajungă din nou în finală

De partea cealaltă, PSG ajunge la Munchen cu obiectivul de a-și apăra avantajul și de a confirma statutul de campioană en-titre. Echipa lui Luis Enrique traversează un sezon european excelent, iar forma din fazele eliminatorii arată că parizienii au maturitatea necesară pentru un astfel de duel.

Atacul rămâne principalul punct forte al francezilor. PSG este cea mai prolifică echipă din această ediție a competiției, cu 43 de goluri marcate, iar capacitatea ofensivă a campioanei en-titre poate pune mari probleme defensivei bavareze.

Istoricul direct oferă argumente pentru ambele tabere. Bayern câștigase cinci confruntări consecutive cu PSG înaintea manșei tur, dar parizienii au acum oportunitatea de a schimba balanța într-un moment decisiv al sezonului.

Cu un avantaj fragil pentru PSG, o Bayern extrem de puternică pe teren propriu și două atacuri capabile să decidă meciul în orice moment, returul de pe Allianz Arena are toate ingredientele unui duel memorabil. Miza este uriașă: calificarea în finala Ligii Campionilor și șansa de a continua drumul spre trofeu.

Pronosticul pe care îl vom miza pentru duelul dintre Bayern și PSG este Sub 19.5 faulturi, pariu ce are cota 1.92. În 12 din ultimele 14 meciuri disputate de Bayern acasă și PSG în deplasare în toate competițiile, au fost înregistrate sub 19.5 faulturi.