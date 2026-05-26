MM Stoica, întâlnire cu Kopic Ce a discutat cu antrenorul lui Dinamo înaintea derby-ului pentru Europa: „Nu vreau să se înțeleagă asta"

alt-text Publicat: 26.05.2026, ora 20:10
alt-text Actualizat: 26.05.2026, ora 20:10
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a dezvăluit ce a discutat cu Zeljko Kopic (48 de ani), care a fost prezent la meciul roș-albaștrilor cu FC Botoșani, scor 4-3.

FCSB a învins-o, duminică, pe FC Botoșani, în semifinala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League și o va întâlni pe Dinamo, vineri, de la ora 20:30, în finala pentru accederea în cupele europene.

Ce au vorbit Mihai Stoica și Zeljko Kopic în Ghencea: „Un tip cu care îți face plăcere să te întâlnești”

Cu puțin timp înainte de startul partidei dintre FCSB și FC Botoșani, camerele TV l-au surprins pe Zeljko Kopic în loja din Ghencea, care analiza viitoarea adversară a lui Dinamo în finala barajului.

Mihai Stoica a stat de vorbă cu antrenorul lui Dinamo și a dezvăluit că este o plăcere pentru el să se întâlnească cu Kopic.

Am vorbit multe. Ne-am întâlnit de vreo câteva ori și mie îmi place ca persoană. E un tip cu care îți face plăcere să te întâlnești, un om educat și avem ce să discutăm.

Am discutat la modul general despre problemele cu care ne confruntăm. Eu sunt cu glumele, dar de data asta nu aveam chef.

Da, probabil Kopic e marele atu al lui Dinamo. Mă feresc să fac astfel de aprecieri. Dinamo e o echipă bună, a jucat. Depinde cu care Dinamo vom juca și depinde de cine suntem noi.

Nu vreau să se înțeleagă că le aduc vreo ofensă celor de la Dinamo, dar eu sunt convins că în situația în care noi suntem ăia buni, indiferent de cum e Dinamo putem să ne calificăm”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Mihai Stoica a continuat și a vorbit despre ultimele întâlniri dintre FCSB și Dinamo.

„Au o echipă echilibrată cu jucători care au căpătat experiență și încredere. Este o echipă pe care am bătut-o 10 meciuri la rând în decursul anilor și ultimele două partide am reușit să facem un singur punct (n.r. scor 4-3 și 0-0).

Dar, chiar dacă nu am arătat noi bine și am pierdut 4-3 meciul ăla, aș vrea să se înțeleagă foarte clar că la 1-1, se terminau primele 45 de minute, și Dinamo a primit un penalty la presupusul fault al lui Radunovic la Armstrong, care nu a fost nimic.

Armstrong l-a ținut de tricou, l-a ținut și Risto și Feșnic a dat penalty. Acolo a fost o greșeală foarte mare de arbitraj care ne-a dus în 2-1 în loc să fie 1-1 la pauză. Și asta schimbă multe”, a mai adăugat oficialul de la FCSB.

Întâlnirile dintre Dinamo și FCSB din acest sezon:

  • Dinamo - FCSB 4-3, pe 2 august 2025, în etapa 4
  • FCSB - Dinamo 0-0, pe 6 decembrie 2025, în etapa 19

Biletele pentru meciul dintre Dinamo și FCSB, din finala barajului, s-au pus în vânzare marți dimineață și au fost vândute în doar 15 minute!

Dinamo - FCSB se joacă vineri, pe stadionul „Arcul de Triumf”, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

