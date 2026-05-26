„Pep, toți vor să știe!” Bernardo Silva n-a lăsat adevărul să strice o glumă bună și a readus în actualitate  imaginile cu Guardiola devenite meme

Pep Guardiola s-a despărțit de Manchester City după 10 ani, iar la sărbătoarea organizată de Manchester City pentru a-l celebra pe spaniol, Bernardo Silva i-a pus întrebarea care a fost mult timp pe buzele tuturor. Detalii, în rândurile de mai jos.

Guardiola a fost omagiat așa cum merita la finalul unui mandat de succes la City.

Jucătorii au ținut discursuri emoționante, conducătorii au vorbit despre impactul și moștenirea pe care Pep o lasă în Anglia, iar antrenorul s-a bucurat de recunoașterea unanimă.

Au fost și momente amuzante, iar cel mai apreciat dintre ele l-a avut în prim-plan pe Bernardo Silva, și el la final de aventură cu Manchester City.

„Întrebare pentru Pep: toți vor să știe cu cine vorbeai aici!”

May 26, 2026

Pe un ecran au apărut imagini cu Guardiola aflat pe banca de rezerve în timpul unui meci cu Arsenal.

În mod amuzant, spaniolul a părut să intre în conversație cu scaunul gol de lângă el.

Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare la acea vreme.

Vâzând videoul, Pep a izbucnit în râs, ușor rușinat, și și-a acoperit fața cu mâna, trâgându-și cozorocul de la șapcă pe ochi.

Întrebat dacă are un răspuns, Guardiola a zâmbit și a făcut semn din cap, râzând, că nu.

Cu cine vorbea, de fapt, Guardiola

Deși jucătorii știau că tehnicianul nu vorbea de unul singur, n-au lăsat adevărul să strice o glumă bună.

În imaginile complete de la acel moment, unul dintre secunzii lui Pep se afla în spatele scaunului său, iar celălalt, imediat lângă scaunul gol aflat lângă tehnician.

