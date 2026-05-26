Faliment pe bani publici Fotbalist plătit cu peste 100 de €/minut în Liga 1, la o echipă finanțată și, ulterior, desființată de Primărie
Cristian Benavente, dreapta, într-un meci Gloria Buzău - Oțelul Galați, disputat la 31 martie 2025 (foto: Sport Pictures)
Superliga

Faliment pe bani publici Fotbalist plătit cu peste 100 de €/minut în Liga 1, la o echipă finanțată și, ulterior, desființată de Primărie

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 26.05.2026, ora 15:26
alt-text Actualizat: 26.05.2026, ora 15:26
  • Falimentul de la Gloria Buzău, denumită în actele oficiale AS FC Buzău, scoate la iveală cifre halucinante, în contextul unui management defectuos al banilor publici.

Recent, în Buletinul Procedurilor de Insolvență a fost publicat tabelul preliminar al creanțelor clubului retrogradat din Superliga, în 2025, după un singur sezon.

Documentul începe să contureze dimensiunea reală a dezastrului financiar care a dus la desființarea Gloriei Buzău, formația etalon a județului. Termenul pentru definitivarea tabelului a fost stabilit pentru 17 iunie 2026.

Ratează barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România înaintea celui mai important meci! Care e motivul
Citește și
Ratează barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România înaintea celui mai important meci! Care e motivul
Citește mai mult
Ratează barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România înaintea celui mai important meci! Care e motivul

Cum a ajuns Gloria Buzău în faliment: Cristian Benavente, 50.000 de euro pentru 443 de minute jucate

Potrivit tabelului preliminar al creanțelor, masa credală acceptată până în acest moment este de 3.628.055 de lei (725.611 de euro), iar o parte consistentă din datorii reprezintă salarii restante către jucători și membri ai staffului tehnic.

Cel mai mare creditor dintre fotbaliști este Cristian Benavente (32 de ani). Fostul internațional peruan are de recuperat 250.223 de lei (50.045 de euro).

Adus la Gloria în finalul mandatului Eugen Neagoe, extrema stângă a evoluat în nouă meciuri pentru Buzău, dintre care patru ca titular, fiind integralist o singură dată, și a adunat în total 443 de minute pe teren. Asta înseamnă un echivalent de aproximativ 113 euro pentru fiecare minut jucat.

Ilie Stan l-a folosit pe Benavente în primele 5 etape din play-out, după care peruanul nu a mai intrat pe teren până la finalul sezonului.

Alți 11 jucători s-au înscris la masa credală a Gloriei Buzău

În urma lui Cristian Benavente, în tabelul preliminar al creanțelor mai figurează 11 jucători:

  • Kevin Brobbey - 204.577 lei (40.900 de euro)
  • Dragoș Albu - 163.500 lei (32.700 de euro)
  • Alexandru Greab - 141.205 lei (28.240 de euro)
  • Alin Dobrosavlevici - 138.080 lei (27.615 euro)
  • Diego Ferraresso - 129.495 lei (25.900 de euro)
  • Grigore Turda - 107.288 lei (21.460 de euro)
  • Dorian Railean - 106.900 lei (21.380 de euro)
  • Denis Dumitrașcu - 78.875 lei (15.775 de euro)
  • Cristian Dumitru - 77.625 lei (15.525 de euro)
  • Tudor Călin-Dorin - 52.900 lei (10.580 de euro)
  • Rassambek Akhmatov - 47.321 lei (9.465 de euro)

Ilie Stan are de recuperat 15.000 de euro de la Gloria Buzău

În tabel apar și doi reprezentanți ai staffului tehnic și administrativ. Antrenorul Ilie Stan (58 de ani) figurează cu o creanță de 75.190 de lei (15.040 de euro), în timp ce George Alexandru Băcanu, fost director sportiv al clubului, are de recuperat 40.000 de lei (8.000 de euro).

„Iliesta” a preluat echipa din Crâng după plecarea lui Eugen Neagoe, într-un moment în care salvarea de la retrogradare devenise aproape imposibilă.

Toamna trecută, Ilie Stan amenința că va face plângere penală împotriva Consiliului Județean Buzău: „Contractul l-am semnat cu reprezentantul Consiliului Judeţean, Adi Petre, şi reprezentantul Consiliului Local, Ceauşel, Cristi Ceauşel.

Mi-au promis marea cu sarea. I-am dat în judecată, m-am gândit foarte bine. O să le fac şi plângere penală, altfel nu merge. Am luat bani o lună de zile”.

Datorii de peste 200.000 de euro la Fisc

Cele mai mari creanțe din întregul tabel aparțin însă entităților publice sau celor aflate în subordinea autorităților locale.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău figurează cu 1.106.507 lei (221.300 de euro), în timp ce Sport Club Municipal Gloria Buzău are de recuperat de la AS FC Buzău suma de 388.463 lei (77.690 de euro).

De asemenea, Primăria Municipiului Buzău figurează cu o creanță de doar 163 de lei, reprezentând impozit pe spectacole și impozit pe mijloace de transport.

În categoria creanțelor chirografare, care au cele mai mici șanse de a fi recuperate, apar și datorii comerciale, printre care:

  • COM TEL SRL - 177.285 lei pentru servicii de alimentație;
  • TV Buzău Trust Campus SRL - 316.000 lei dintr-un contract de împrumut;
  • Forward Music Agency SRL - 14.798 lei pentru „intermediere contract jucător GROSU”.

Anunțul desființării Gloriei Buzău: „Primăria Buzău, din lipsă de fonduri, a decis să nu mai susţină”

Clubul buzoian a fost finanțat în principal din fonduri publice, iar desființarea echipei a fost anunțată de autoritățile locale imediat după retrogradarea din Liga 1.

„FC Buzău, un club înfiinţat în anul 2016 de către Primăria Municipiului Buzău, care a promovat în Liga 2, nu a avut drept de promovare în Liga 1.

S-a decis apoi să fie o asociere între Primăria Buzău, CJ, reprezentanţii clubului FC Buzău şi o societate privată, pentru a avea o echipă care să promoveze în Liga 1, ceea ce s-a şi întâmplat.

Până am promovat în Liga 1, lucrurile au decurs bine, pentru că am avut o promovare rapidă, după aceea managementul defectuos de la club a condus astăzi ca FC Buzău, cu sintagma Gloria, să ajungă în pragul desfiinţării.

După retrogradare, s-a înscris la Liga 2, CJ nu mai putea susţine FC Buzău pentru că am mers pe Legea 69 a sportului de performanţă şi pentru neîndeplinirea obiectivului, nu mai puteam susţine.

Primăria Buzău, din lipsă de fonduri, a decis să nu-l mai susţină, iar mediul privat care nu a venit cu niciun aport în sezonul 2025/2026, am înţeles că vor să iasă din această asociere şi în acest sens FC Buzău se va desfiinţa.

Având foarte multe datorii, va ajunge cu siguranţă pe mâna unui executor judecătoresc şi apoi tot ce mai aveau ca patrimoniu să fie scos la licitaţie pentru achitarea datoriilor”, a declarat Adrian Petre, președinte interimar al CJ Buzău, în iulie 2025.

Citește și

„S-a schimbat ceva extrasportiv în bine” Cerințele lui Mihai Stoica pentru Octavian Popescu, după reușita cu Botoșani: „Asta e important pentru el”
Superliga
14:00
„S-a schimbat ceva extrasportiv în bine” Cerințele lui Mihai Stoica pentru Octavian Popescu, după reușita cu Botoșani: „Asta e important pentru el”
Citește mai mult
„S-a schimbat ceva extrasportiv în bine” Cerințele lui Mihai Stoica pentru Octavian Popescu, după reușita cu Botoșani: „Asta e important pentru el”
Sold-out în 15 minute! Fanii dinamoviști au epuizat biletele pentru meciul decisiv cu FCSB » Cine a putut accesa online
Superliga
11:58
Sold-out în 15 minute! Fanii dinamoviști au epuizat biletele pentru meciul decisiv cu FCSB » Cine a putut accesa online
Citește mai mult
Sold-out în 15 minute! Fanii dinamoviști au epuizat biletele pentru meciul decisiv cu FCSB » Cine a putut accesa online

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
gloria buzau Ilie Stan datorii faliment cristian benavente
Știrile zilei din sport
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Special
05:40
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Citește mai mult
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști:&nbsp;&bdquo;Prăjitor de p&acirc;ine de lux&rdquo;
Auto
11:20
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști: „Prăjitor de pâine de lux”
Citește mai mult
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști:&nbsp;&bdquo;Prăjitor de p&acirc;ine de lux&rdquo;
Rațiu, arma secretă a lui Rayo?  Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
Conference League
09:59
Rațiu, arma secretă a lui Rayo? Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
Citește mai mult
Rațiu, arma secretă a lui Rayo?  Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Superliga
10:46
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Citește mai mult
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:11
Dan Udrea Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid: un pasaj din comunicatul procurorilor în dosarul liderului ultrașilor
Dan Udrea Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid: un pasaj din comunicatul procurorilor în dosarul liderului ultrașilor
14:05
„Se dă accidentat!” Patronul de la FCSB, despre jucătorul pe care l-a dorit cu insistență: „Am fost păcălit”
„Se dă accidentat!” Patronul de la FCSB, despre jucătorul pe care l-a dorit cu insistență: „Am fost păcălit”
12:41
Negoiță se teme de FCSB Fostul acționar de la Dinamo a prefațat finala barajului pentru Europa: „Extrem de complicat”
Negoiță se teme de FCSB Fostul acționar de la Dinamo a prefațat finala barajului pentru Europa: „Extrem de complicat”
12:03
„Eronat și profund regretabil” Prima casă de pariuri care reacționează la suspendarea dictată de autoritățile din România
„Eronat și profund regretabil” Prima casă de pariuri care reacționează la suspendarea dictată de autoritățile din România
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Inteligența artificală vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificală vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificală vs. inteligența emoțională
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
Top stiri
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei , pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
Superliga
09:21
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei, pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
Citește mai mult
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei , pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Superliga
10:01
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Citește mai mult
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
Campionate
09:00
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
Citește mai mult
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
B365
26.05
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
Citește mai mult
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 27 rapid 29 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share