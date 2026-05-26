Faliment pe bani publici Fotbalist plătit cu peste 100 de €/minut în Liga 1, la o echipă finanțată și, ulterior, desființată de Primărie

Falimentul de la Gloria Buzău, denumită în actele oficiale AS FC Buzău, scoate la iveală cifre halucinante, în contextul unui management defectuos al banilor publici.

Recent, în Buletinul Procedurilor de Insolvență a fost publicat tabelul preliminar al creanțelor clubului retrogradat din Superliga, în 2025, după un singur sezon.

Documentul începe să contureze dimensiunea reală a dezastrului financiar care a dus la desființarea Gloriei Buzău, formația etalon a județului. Termenul pentru definitivarea tabelului a fost stabilit pentru 17 iunie 2026.

Cum a ajuns Gloria Buzău în faliment: Cristian Benavente, 50.000 de euro pentru 443 de minute jucate

Potrivit tabelului preliminar al creanțelor, masa credală acceptată până în acest moment este de 3.628.055 de lei (725.611 de euro), iar o parte consistentă din datorii reprezintă salarii restante către jucători și membri ai staffului tehnic.

Cel mai mare creditor dintre fotbaliști este Cristian Benavente (32 de ani). Fostul internațional peruan are de recuperat 250.223 de lei (50.045 de euro).

Adus la Gloria în finalul mandatului Eugen Neagoe, extrema stângă a evoluat în nouă meciuri pentru Buzău, dintre care patru ca titular, fiind integralist o singură dată, și a adunat în total 443 de minute pe teren. Asta înseamnă un echivalent de aproximativ 113 euro pentru fiecare minut jucat.

Ilie Stan l-a folosit pe Benavente în primele 5 etape din play-out, după care peruanul nu a mai intrat pe teren până la finalul sezonului.

Alți 11 jucători s-au înscris la masa credală a Gloriei Buzău

În urma lui Cristian Benavente, în tabelul preliminar al creanțelor mai figurează 11 jucători:

Kevin Brobbey - 204.577 lei (40.900 de euro)

Dragoș Albu - 163.500 lei (32.700 de euro)

Alexandru Greab - 141.205 lei (28.240 de euro)

Alin Dobrosavlevici - 138.080 lei (27.615 euro)

Diego Ferraresso - 129.495 lei (25.900 de euro)

Grigore Turda - 107.288 lei (21.460 de euro)

Dorian Railean - 106.900 lei (21.380 de euro)

Denis Dumitrașcu - 78.875 lei (15.775 de euro)

Cristian Dumitru - 77.625 lei (15.525 de euro)

Tudor Călin-Dorin - 52.900 lei (10.580 de euro)

Rassambek Akhmatov - 47.321 lei (9.465 de euro)

Ilie Stan are de recuperat 15.000 de euro de la Gloria Buzău

În tabel apar și doi reprezentanți ai staffului tehnic și administrativ. Antrenorul Ilie Stan (58 de ani) figurează cu o creanță de 75.190 de lei (15.040 de euro), în timp ce George Alexandru Băcanu, fost director sportiv al clubului, are de recuperat 40.000 de lei (8.000 de euro).

„Iliesta” a preluat echipa din Crâng după plecarea lui Eugen Neagoe, într-un moment în care salvarea de la retrogradare devenise aproape imposibilă.

Toamna trecută, Ilie Stan amenința că va face plângere penală împotriva Consiliului Județean Buzău: „Contractul l-am semnat cu reprezentantul Consiliului Judeţean, Adi Petre, şi reprezentantul Consiliului Local, Ceauşel, Cristi Ceauşel.

Mi-au promis marea cu sarea. I-am dat în judecată, m-am gândit foarte bine. O să le fac şi plângere penală, altfel nu merge. Am luat bani o lună de zile”.

Datorii de peste 200.000 de euro la Fisc

Cele mai mari creanțe din întregul tabel aparțin însă entităților publice sau celor aflate în subordinea autorităților locale.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău figurează cu 1.106.507 lei (221.300 de euro), în timp ce Sport Club Municipal Gloria Buzău are de recuperat de la AS FC Buzău suma de 388.463 lei (77.690 de euro).

De asemenea, Primăria Municipiului Buzău figurează cu o creanță de doar 163 de lei, reprezentând impozit pe spectacole și impozit pe mijloace de transport.

În categoria creanțelor chirografare, care au cele mai mici șanse de a fi recuperate, apar și datorii comerciale, printre care:

COM TEL SRL - 177.285 lei pentru servicii de alimentație;

TV Buzău Trust Campus SRL - 316.000 lei dintr-un contract de împrumut;

Forward Music Agency SRL - 14.798 lei pentru „intermediere contract jucător GROSU”.

Anunțul desființării Gloriei Buzău: „Primăria Buzău, din lipsă de fonduri, a decis să nu mai susţină”

Clubul buzoian a fost finanțat în principal din fonduri publice, iar desființarea echipei a fost anunțată de autoritățile locale imediat după retrogradarea din Liga 1.

„FC Buzău, un club înfiinţat în anul 2016 de către Primăria Municipiului Buzău, care a promovat în Liga 2, nu a avut drept de promovare în Liga 1.

S-a decis apoi să fie o asociere între Primăria Buzău, CJ, reprezentanţii clubului FC Buzău şi o societate privată, pentru a avea o echipă care să promoveze în Liga 1, ceea ce s-a şi întâmplat.

Până am promovat în Liga 1, lucrurile au decurs bine, pentru că am avut o promovare rapidă, după aceea managementul defectuos de la club a condus astăzi ca FC Buzău, cu sintagma Gloria, să ajungă în pragul desfiinţării.

După retrogradare, s-a înscris la Liga 2, CJ nu mai putea susţine FC Buzău pentru că am mers pe Legea 69 a sportului de performanţă şi pentru neîndeplinirea obiectivului, nu mai puteam susţine.

Primăria Buzău, din lipsă de fonduri, a decis să nu-l mai susţină, iar mediul privat care nu a venit cu niciun aport în sezonul 2025/2026, am înţeles că vor să iasă din această asociere şi în acest sens FC Buzău se va desfiinţa.

Având foarte multe datorii, va ajunge cu siguranţă pe mâna unui executor judecătoresc şi apoi tot ce mai aveau ca patrimoniu să fie scos la licitaţie pentru achitarea datoriilor”, a declarat Adrian Petre, președinte interimar al CJ Buzău, în iulie 2025.

