Îl vor pe Cosmin Olăroiu! Echipele care ar fi intrat în cursa pentru semnătura antrenorului român: „Cea mai interesată să-l transfere”

Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, ar fi dorit de două echipe importante din Golf și s-ar putea despărți de naționala arabă.

Cosmin Olăroiu continuă să atragă oferte din zona Golfului, acolo unde este foarte apreciat, ca urmare a performanțelor reușite în ultimii 20 de ani.

Al-Jazira și Al-Nasr l-ar dori pe Cosmin Olăroiu

Recent s-a vehiculat că selecționerul Emiratelor Arabe Unite ar putea părăsi naționala și ar urma să preia o echipă de club.

Totuși, în urmă cu două săptămâni, Cosmin Olăroiu a fost prezent la tragerile la sorți pentru Cupa Asiei din 2027.

Acum, o sursă apropiată a antrenorului român ar fi dezvăluit că Al-Jazira și Al-Nasr, echipe din prima ligă a Emiratelor Arabe Unite, ar fi interesate de serviciile lui Olăroiu, scrie emaratalyoum.com.

Aceeași sursă a precizat că antrenorul Zlatko Dalic a primit o ofertă pentru a prelua funcția de selecționer al EAU, după experiența de pe banca Croației, care se va încheia vara aceasta.

„Al-Jazira este cea mai interesată să-l transfere pe antrenorul român, dar în condiții financiare specifice și rezonabile. Dacă se va ajunge la un acord final, clubul va anunța transferul său ca succesor al antrenorului olandez, Marino Bosic.

În același timp, clubul Al-Nasr a intrat în cursă cu o ofertă mai mare pentru a-l convinge pe Cosmin Olăroiu să conducă echipa sezonul viitor, în timp ce Al-Jazira s-ar putea retrage din cursa pentru a obține semnătura sa.

Situația antrenorului Marino Pusic la clubul Al-Jazira nu a fost încă decisă, deoarece contractul său cu echipa a expirat la sfârșitul sezonului curent, cu opțiunea de prelungire pentru încă un sezon, cu acordul ambelor părți.

Dacă Olăroiu nu va fi adus, atunci s-ar putea deschide ușa antrenorului olandez pentru a continua cu echipa sezonul viitor”, a precizat sursa apropiată lui Cosmin Olăroiu.

Al-Jazira a încheiat pe locul 4 în campionatul din Emiratele Arabe Unite, cu 44 de puncte, în timp ce Al-Nasr a terminat sezonul pe poziția a 6-a, cu 38 de puncte.

Rezultatele înregistrate de Emiratele Arabe Unite cu Cosmin Olăroiu selecționer, în primul an de colaborare:

Emiratele Arabe Unite - Uzbekistan 0-0 (Preliminarii CM)

Kyrgyzstan - Emiratele Arabe Unite 1-1 ( Preliminarii CM)

Lecce - Emiratele Arabe Unite 1-3 (Amical)

Emiratele Arabe Unite - Siria 3-1 (Amical)

Emiratele Arabe Unite - Bahrain 1-0 (Amical)

Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1 (Preliminarii CM)

Qatar - Emiratele Arabe Unite 2-1 (Preliminarii CM)

Emiratele Arabe Unite - Irak 1-1 (Baraj CM)

Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1 (Baraj CM)

Iordania - Emiratele Arabe Unite 2-1 (FIFA Arab Cup)

Emiratele Arabe Unite - Egipt 1-1 (FIFA Arab Cup)

Emiratele Arabe Unite - Kuweit 3-1 (FIFA Arab Cup)

Algeria - Emiratele Arabe Unite 1-1 (6-7 pen) (FIFA Arab Cup)

Maroc - Emiratele Arabe Unite 3-0 (FIFA Arab Cup)

Anterior, tehnicianul român a mai antrenat în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și China, reușind să câștige peste 20 de trofee.

Mai mult, Olăroiu este cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului din Emirate, acesta reușind să câștige 16 trofee cu trei echipe diferite, Al-Ain, Shabab Al-Ahli și Sharjah.

FOTO. Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport