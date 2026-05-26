Îl vor pe Cosmin Olăroiu!  Echipele care ar fi intrat în cursa pentru semnătura antrenorului român: „Cea mai interesată să-l transfere” +5 foto
Cosmin Olăroiu
Campionate

Îl vor pe Cosmin Olăroiu! Echipele care ar fi intrat în cursa pentru semnătura antrenorului român: „Cea mai interesată să-l transfere”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.05.2026, ora 20:00
alt-text Actualizat: 26.05.2026, ora 20:00
  • Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, ar fi dorit de două echipe importante din Golf și s-ar putea despărți de naționala arabă.

Cosmin Olăroiu continuă să atragă oferte din zona Golfului, acolo unde este foarte apreciat, ca urmare a performanțelor reușite în ultimii 20 de ani.

Scandal la finala Euroligii Patronul de la Nottingham Forest și Olympiacos s-a ales cu tricoul rupt după un incident în zona VIP: „M-a scuipat. I-am dat o palmă”
Citește și
Scandal la finala Euroligii Patronul de la Nottingham Forest și Olympiacos s-a ales cu tricoul rupt după un incident în zona VIP: „M-a scuipat. I-am dat o palmă”
Citește mai mult
Scandal la finala Euroligii Patronul de la Nottingham Forest și Olympiacos s-a ales cu tricoul rupt după un incident în zona VIP: „M-a scuipat. I-am dat o palmă”

Al-Jazira și Al-Nasr l-ar dori pe Cosmin Olăroiu

Recent s-a vehiculat că selecționerul Emiratelor Arabe Unite ar putea părăsi naționala și ar urma să preia o echipă de club.

Totuși, în urmă cu două săptămâni, Cosmin Olăroiu a fost prezent la tragerile la sorți pentru Cupa Asiei din 2027.

Acum, o sursă apropiată a antrenorului român ar fi dezvăluit că Al-Jazira și Al-Nasr, echipe din prima ligă a Emiratelor Arabe Unite, ar fi interesate de serviciile lui Olăroiu, scrie emaratalyoum.com.

Aceeași sursă a precizat că antrenorul Zlatko Dalic a primit o ofertă pentru a prelua funcția de selecționer al EAU, după experiența de pe banca Croației, care se va încheia vara aceasta.

Al-Jazira este cea mai interesată să-l transfere pe antrenorul român, dar în condiții financiare specifice și rezonabile. Dacă se va ajunge la un acord final, clubul va anunța transferul său ca succesor al antrenorului olandez, Marino Bosic.

În același timp, clubul Al-Nasr a intrat în cursă cu o ofertă mai mare pentru a-l convinge pe Cosmin Olăroiu să conducă echipa sezonul viitor, în timp ce Al-Jazira s-ar putea retrage din cursa pentru a obține semnătura sa.

Situația antrenorului Marino Pusic la clubul Al-Jazira nu a fost încă decisă, deoarece contractul său cu echipa a expirat la sfârșitul sezonului curent, cu opțiunea de prelungire pentru încă un sezon, cu acordul ambelor părți.

Dacă Olăroiu nu va fi adus, atunci s-ar putea deschide ușa antrenorului olandez pentru a continua cu echipa sezonul viitor”, a precizat sursa apropiată lui Cosmin Olăroiu.

Al-Jazira a încheiat pe locul 4 în campionatul din Emiratele Arabe Unite, cu 44 de puncte, în timp ce Al-Nasr a terminat sezonul pe poziția a 6-a, cu 38 de puncte.

Rezultatele înregistrate de Emiratele Arabe Unite cu Cosmin Olăroiu selecționer, în primul an de colaborare:

  • Emiratele Arabe Unite - Uzbekistan 0-0 (Preliminarii CM)
  • Kyrgyzstan - Emiratele Arabe Unite 1-1 ( Preliminarii CM)
  • Lecce - Emiratele Arabe Unite 1-3 (Amical)
  • Emiratele Arabe Unite - Siria 3-1 (Amical)
  • Emiratele Arabe Unite - Bahrain 1-0 (Amical)
  • Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1 (Preliminarii CM)
  • Qatar - Emiratele Arabe Unite 2-1 (Preliminarii CM)
  • Emiratele Arabe Unite - Irak 1-1 (Baraj CM)
  • Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1 (Baraj CM)
  • Iordania - Emiratele Arabe Unite 2-1 (FIFA Arab Cup)
  • Emiratele Arabe Unite - Egipt 1-1 (FIFA Arab Cup)
  • Emiratele Arabe Unite - Kuweit 3-1 (FIFA Arab Cup)
  • Algeria - Emiratele Arabe Unite 1-1 (6-7 pen) (FIFA Arab Cup)
  • Maroc - Emiratele Arabe Unite 3-0 (FIFA Arab Cup)

Anterior, tehnicianul român a mai antrenat în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și China, reușind să câștige peste 20 de trofee.

Mai mult, Olăroiu este cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului din Emirate, acesta reușind să câștige 16 trofee cu trei echipe diferite, Al-Ain, Shabab Al-Ahli și Sharjah.

FOTO. Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite

Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT
Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT

Galerie foto (5 imagini)

Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT Echipa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul în meciul Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1. Foto: „X”, @UAEFNT
+5 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Scandal la finala Euroligii Patronul de la Nottingham Forest și Olympiacos s-a ales cu tricoul rupt după un incident în zona VIP: „M-a scuipat. I-am dat o palmă”
Campionate
18:45
Scandal la finala Euroligii Patronul de la Nottingham Forest și Olympiacos s-a ales cu tricoul rupt după un incident în zona VIP: „M-a scuipat. I-am dat o palmă”
Citește mai mult
Scandal la finala Euroligii Patronul de la Nottingham Forest și Olympiacos s-a ales cu tricoul rupt după un incident în zona VIP: „M-a scuipat. I-am dat o palmă”
Noul decar de la CFR Cluj Ce jucător va moșteni numărul 10 la formația clujeană, după retragerea lui Ciprian Deac
Superliga
18:26
Noul decar de la CFR Cluj Ce jucător va moșteni numărul 10 la formația clujeană, după retragerea lui Ciprian Deac
Citește mai mult
Noul decar de la CFR Cluj Ce jucător va moșteni numărul 10 la formația clujeană, după retragerea lui Ciprian Deac

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Emiratele Arabe Unite Cosmin Olaroiu al nasr dubai al jazira
Știrile zilei din sport
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Special
05:40
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Citește mai mult
Pariuri suspendate la miezul nopții Trei firme mari de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. De ce le-au pedepsit autoritățile
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști:&nbsp;&bdquo;Prăjitor de p&acirc;ine de lux&rdquo;
Auto
11:20
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști: „Prăjitor de pâine de lux”
Citește mai mult
Curg Memeurile despre Ferrari Luce FOTO: Modelul electric, desființat de fani și specialiști:&nbsp;&bdquo;Prăjitor de p&acirc;ine de lux&rdquo;
Rațiu, arma secretă a lui Rayo?  Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
Conference League
09:59
Rațiu, arma secretă a lui Rayo? Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
Citește mai mult
Rațiu, arma secretă a lui Rayo?  Spaniolii îl elogiază pe internaționalul român, înaintea finalei Conference League: „E capabil să schimbe soarta unui meci”
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Superliga
10:46
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Citește mai mult
„Am văzut interviul lui Tănase” Cătălin Cîrjan, răspuns după ironiile rivalului de la FCSB: „Dinamo a arătat că poate bate pe oricine”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:11
Dan Udrea Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid: un pasaj din comunicatul procurorilor în dosarul liderului ultrașilor
Dan Udrea Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid: un pasaj din comunicatul procurorilor în dosarul liderului ultrașilor
14:05
„Se dă accidentat!” Patronul de la FCSB, despre jucătorul pe care l-a dorit cu insistență: „Am fost păcălit”
„Se dă accidentat!” Patronul de la FCSB, despre jucătorul pe care l-a dorit cu insistență: „Am fost păcălit”
12:41
Negoiță se teme de FCSB Fostul acționar de la Dinamo a prefațat finala barajului pentru Europa: „Extrem de complicat”
Negoiță se teme de FCSB Fostul acționar de la Dinamo a prefațat finala barajului pentru Europa: „Extrem de complicat”
12:03
„Eronat și profund regretabil” Prima casă de pariuri care reacționează la suspendarea dictată de autoritățile din România
„Eronat și profund regretabil” Prima casă de pariuri care reacționează la suspendarea dictată de autoritățile din România
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Inteligența artificală vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificală vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificală vs. inteligența emoțională
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
Top stiri
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei , pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
Superliga
09:21
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei, pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
Citește mai mult
„Nu știu dacă voi rămâne la Craiova” Internațional al campioanei , pe picior de plecare: „Interes a existat și există”
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Superliga
10:01
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Citește mai mult
„De asta are nevoie Moruțan” Ce îi lipsește fotbalistului de la Rapid: „Atunci vom ști cine e cu adevărat”
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
Campionate
09:00
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
Citește mai mult
Fascinat de Chivu Ce spune Răzvan Lucescu despre succesul antrenorului de la Inter: „Să spun asta acum? Nu vreau să fie ipocrizie”
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
B365
26.05
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă
Citește mai mult
FOTO | Strada Mircești s-a surpat iar de la traficul deviat pe aici pentru M6. "E lângă o țeavă de gaze!". Oamenii, la capătul răbdării, îi amintesc lui Ciucu că a promis că se ocupă

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 27 rapid 29 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share