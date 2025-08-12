„CFR, Se poate!” Clujenii sunt încurajați de doi foști jucători de la Pandurii, care au eliminat Braga pe teren propriu, după 0-1 în tur

După înfrângerea din tur, CFR Cluj încearcă joi seara să răstoarne calculele cu Sporting Braga, inspirată de exemplul celor de la Pandurii Târgu Jiu din 2013, care au întors soarta în Portugalia și au scris istorie.

Braga are un bilanț negativ acasă împotriva echipelor românești, pierzând cu 0-2 în fața CFR Cluj în 2012 și a Pandurilor în 2013, fără să marcheze vreun gol.

Joi, de la ora 21:30, CFR Cluj încercă să întoarcă în Portugalia soarta duelului cu Sporting Braga, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Europa League. În tur, vicecampioana României a pierdut pe teren propriu cu 1-2, însă istoria spune că acest lucru nu e imposibil.

Alin Buleică, autorul primului gol în Braga - Pandurii 0-2 : „CFR poate să obțină calificarea”

Un exemplu vine chiar din 2013, când Pandurii Târgu Jiu a reușit o calificare istorică în grupele Europa League, câștigând cu 2-0 la Braga, după ce pierduse acasă cu 0-1.

Alin Buleică (33 de ani), marcatorul primului gol în victoria surprinzătoare din Portugalia, și-a amintit pentru GOLAZO.ro acea seară memorabilă și le-a transmis un mesaj de încurajare jucătorilor lui Dan Petrescu:

„CFR are nevoie joi exact de ce am reușit noi: să întoarcă la Braga înfrângerea suferită acasă la un gol diferență. Eu cred că CFR poate să obțină calificarea. Are echipă bună, are experiență în cupele europene, spre deosebire de Pandurii, care eram la prima participare în Europa”.

„Braga nu mai este echipa care a fost”

Buleică a făcut și o comparație între Braga de acum și cea din urmă cu 12 ani:

„Braga nu mai este echipa care a fost când am întâlnit-o noi. În 2011 jucase finala Europa League cu Porto. Îi avea pe Eduardo, portarul naționalei Portugaliei, pe Eder în atac, pe Alan, plus alți jucători de la națională.

Erau prezenți an de an în grupele europene. Am citit că acum Braga are cel mai scump lot din istoria clubului, dar și banii din fotbal sunt alții față de acum 12 ani”.

Alin Buleică s-a retras din fotbalul de performanță în 2023. După despărțirea de Dinamo, fundașul dreapta a mai jucat un sezon în Liga 4, la CSL Nanov Foto: Sport Pictures

„Golul meu? O decizie de moment”

Buleică își amintește perfect faza golului marcat cu capul pe Estadio Municipal de Braga:

„Golul meu? A fost o decizie de moment, mai ales că până atunci nu marcasem prea multe goluri cu capul. A centrat Momcilovici, din stânga, care primise mingea de la Nicoară, plecat la învăluire.

I-am luat fața fundașului stânga Joaozinho, și am trimis cu capul în poartă. M-am reîntâlnit cu Joaozinho în Liga 1, la Astra. De fiecare dată când îl vedeam, îmi aminteam faza golului marcat la Braga”.

A fost important că am marcat repede, în minutul 15. Practic, am început meciul de la 1-1. Ar fi ideal și pentru CFR să marcheze repede. După aceea, CFR știe să se apere, cum ne-am apărat și noi. Are jucători buni pe contraatac și la finalizare. Alin Buleică, ex-fundaș Pandurii Târgu Jiu

„Meciul de la Braga a fost meciul carierei mele”

Fostul jucător al Pandurilor își amintește atmosfera și starea de spirit cu care el și colegii săi au abordat returul de la Braga:

„Noi ne-am dus relaxați la Braga, dar motivați că putem să întoarcem soarta calificării. Nu aveam nimic de pierdut, cum nici CFR nu are acum. Am jucat de plăcere, pe un stadion frumos, care îți dă impulsul să practici un fotbal de calitate.

În tur nu ne-au surclasat. Ne-au bătut 1-0, dar am avut și noi ocazii. Așa și CFR, în tur a arătat că se poate. Braga poate fi învinsă”.

Pentru Buleică, acea seară din 29 august 2013 a rămas punctul culminant al carierei:

„A fost meciul carierei mele: rezultat, atmosferă, gol, calificare. Un moment istoric pentru Pandurii. Eram un grup unit, toți prieteni, fără diferențe mari de salarii, dar cu prime bune de joc. Președintele Marin Condescu a fost ca un părinte pentru noi. Pandurii juca fotbal cu oricine”.

Paul Anton: „Noi nu am avut presiune. La CFR presiunea e mare”

Paul Anton joacă în prezent în campionatul Ungariei, la Eto FC Gyor Foto: Sport Pictures

Pentru Paul Anton (34 de ani), amintirea de la Braga e legată nu doar de calificarea istorică, ci și de contextul special în care Pandurii a reușit surpriza, unul diferit de provocarea pe care o are acum CFR Cluj.

„Situația era puțin diferită. Noi nu aveam nicio presiune, pentru că Europa era un bonus după un sezon formidabil în care terminasem campionatul pe locul 2. CFR, în schimb, își propune an de an să se califice în grupe, ceea ce aduce automat mai multă presiune.

În 2013, eram mulți jucători tineri, la prima experiență europeană, și am plecat cu entuziasm la Braga, să ne bucurăm de meci și de atmosferă. Presiune zero, doar dorința de a reuși”.

„Am avut mult noroc la Braga”

Anton admite că, dincolo de determinare, norocul a jucat și el un rol important în calificarea Pandurilor la Braga.

Portughezii erau favoriți după 1-0 în tur și aveau în lot fotbaliști de top, precum Eder, cel care avea să marcheze golul victoriei în finala EURO 2016.

Am avut și mult noroc: au lovit de două ori bara și au ratat câteva ocazii clare. Poate în tur le-am acordat prea mult respect, dar la retur am intrat convinși că nu sunt chiar balauri”.

Într-adevăr, aveam promis un bonus pentru calificarea în grupe pe care toți ne doream să-l luăm. A fost un bonus consistent, pot să zic că am luat jumătate din contractul pe care îl aveam la Pandurii Paul Anton, mijlocaș ex-Pandurii Târgu Jiu

Talismanul Ciucur a marcat golul calificării în finalul prelungirilor

Un alt moment memorabil a fost golul decisiv marcat de Alex Ciucur, „talismanul” echipei, în prelungiri, când toată lumea se gândea la loviturile de la 11 metri:

„Marcase golul calificării și cu Hapoel Tel Aviv în turul precedent. A fost o explozie de bucurie pentru noi. Publicul portughez i-a huiduit pe ai lor, iar pentru Braga a fost un șoc să fie eliminată de o echipă necunoscută din România.”

Anton este convins că CFR are argumente să repete performanța: „Pe teren nu joacă bugetele. Sunt destule exemple în care echipe cu bani mai puțini au eliminat formații mult mai bogate.

Dacă vor marca în prima repriză și vor egala la general, fanii portughezi vor pune presiune pe echipa lor. Acolo poate fi momentul în care CFR să-și joace șansa”.

Braga, fără victorie și gol marcat împotriva echipelor românești pe teren propriu

Sporting Braga a disputat cinci meciuri oficiale împotriva echipelor din România: două victorii și trei înfrângeri. Pe teren propriu, Braga a pierdut de două ori cu același scor, fără să marcheze: 0-2 cu CFR Cluj, 0-2 cu Pandurii.

Cu CFR Cluj : două înfrângeri (0-2, 1-3) în grupele Champions League 2012/13 și victoria 2-1 din turul actualei ediții de Europa League.

: două înfrângeri (0-2, 1-3) în grupele Champions League 2012/13 și victoria 2-1 din turul actualei ediții de Europa League. Cu Pandurii: victorie 1-0 în România și înfrângere 0-2 acasă, în play-off-ul Europa League 2013/14.

