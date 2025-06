Irina Begu, în sferturi la Roland Garros  Românca s-a calificat la dublu, după un prim game-maraton: 26 de minute!

R3 doubles @rolandgarros:@yaninawickmaye8 & Irina Begu vs Rakhimova-Siskova 4-6, 6-4, 6-3.



Wow. From last Roland Garros (in singles), to alternate in doubles and now the quarter final. Quite an au revoir from Yanina. They play Eikeri-Hozumi in the last 8. pic.twitter.com/AfeytPezOm