Roche și Kiki, învinși de Salah Benin, eliminată în prelungiri de Egipt în optimile Cupei Africii

Egipt - Benin 3-1. Yohan Roche și David Kiki părăsesc Cupa Africii în optimi, după un meci decis în prelungiri.

Gernot Rohr, selecționerul Beninului, a decis să îl titularizeze pe Yohan Roche, fundașul Petrolului, în timp ce David Kiki, fundașul stânga de la FCSB, a rămas pe bancă.

„Faraonii” au controlat jocul în prima repriză și au fost la un pas de a deschide scorul prin Omar Marmoush, Mohamed Salah și Trezeguet.

Egiptul a continuat să forțeze și după pauză, iar perseverența a fost răsplătită în minutul 69, când Mohamed Hany i-a pasat lui Marwan Attia la marginea careului.

Mijlocașul lui Al Ahly a înscris cu un șut puternic, din afara careului, aproape de vinclul stâng al porții, unde Marcel Dandjinou nu a mai putut interveni.

Benin a început să pună presiune pe poarta „faraonilor” și a restabilit egalitatea, în minutul 83, când Jodel Dossou a interceptat un balon deviat în careu și a marcat în poarta goală.

În prelungirile partidei, Egipt n-a mai iertat. Și-a asigurat calificarea, prin golurile marcate de Yasser Ibrahim, în minutul 97, și Mohamed Salah, în minutul 120+3.

Selecționata lui Hossam Hassan va întâlni, sâmbătă, de la ora 21:00, în sferturile Cupei Africii, câștigătoarea duelului dintre Coasta de Fildeș și Burkina Faso.

Lista meciurilor din optimile Cupei Africii:

Senegal - Sudan 3-1

- Sudan 3-1 Mali - Tunisia 1-1 (3-2 pen.)

- Tunisia 1-1 (3-2 pen.) Maroc - Tanzania 1-0

- Tanzania 1-0 Africa de Sud - Camerun 1-2

1-2 Egipt - Benin 3-1 d. prel.

- Benin 3-1 d. prel. 5 ianuarie, ora 21:00, Nigeria - Monzabic

6 ianuarie, ora 18:00, Algeria - RD Congo

6 ianuarie, ora 21:00, Coasta de Fildeș - Burkina Faso

