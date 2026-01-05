Roche și Kiki, învinși de Salah Benin, eliminată în prelungiri de Egipt în optimile Cupei Africii
Yohan Roche FOTO: IMAGO
Roche și Kiki, învinși de Salah Benin, eliminată în prelungiri de Egipt în optimile Cupei Africii

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 05.01.2026, ora 20:14
alt-text Actualizat: 05.01.2026, ora 21:18
  • Egipt - Benin 3-1. Yohan Roche și David Kiki părăsesc Cupa Africii în optimi, după un meci decis în prelungiri.

Gernot Rohr, selecționerul Beninului, a decis să îl titularizeze pe Yohan Roche, fundașul Petrolului, în timp ce David Kiki, fundașul stânga de la FCSB, a rămas pe bancă.

Egipt - Benin 3-1. Yohan Roche și David Kiki părăsesc Cupa Africii

„Faraonii” au controlat jocul în prima repriză și au fost la un pas de a deschide scorul prin Omar Marmoush, Mohamed Salah și Trezeguet.

Egiptul a continuat să forțeze și după pauză, iar perseverența a fost răsplătită în minutul 69, când Mohamed Hany i-a pasat lui Marwan Attia la marginea careului.

Mijlocașul lui Al Ahly a înscris cu un șut puternic, din afara careului, aproape de vinclul stâng al porții, unde Marcel Dandjinou nu a mai putut interveni.

Benin a început să pună presiune pe poarta „faraonilor” și a restabilit egalitatea, în minutul 83, când Jodel Dossou a interceptat un balon deviat în careu și a marcat în poarta goală.

În prelungirile partidei, Egipt n-a mai iertat. Și-a asigurat calificarea, prin golurile marcate de Yasser Ibrahim, în minutul 97, și Mohamed Salah, în minutul 120+3.

Selecționata lui Hossam Hassan va întâlni, sâmbătă, de la ora 21:00, în sferturile Cupei Africii, câștigătoarea duelului dintre Coasta de Fildeș și Burkina Faso.

Lista meciurilor din optimile Cupei Africii:

  • Senegal - Sudan 3-1
  • Mali - Tunisia 1-1 (3-2 pen.)
  • Maroc - Tanzania 1-0
  • Africa de Sud - Camerun 1-2
  • Egipt - Benin 3-1 d. prel.
  • 5 ianuarie, ora 21:00, Nigeria - Monzabic
  • 6 ianuarie, ora 18:00, Algeria - RD Congo
  • 6 ianuarie, ora 21:00, Coasta de Fildeș - Burkina Faso

benin egipt cupa africii pe natiuni david kiki yohan roche
