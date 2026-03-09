Sute de suporteri ai echipelor Celtic și Rangers au invadat terenul și au aruncat cu torțe în cadrul unor confruntări violente care au izbucnit, duminică, pe stadionul Ibrox, după un derby tensionat disputat de două mari rivale din Scoția.

Celtic s-a calificat în semifinalele Cupei Scoției după ce a învins Rangers la loviturile de departajare, scor 0-0 (4-2 d.pen.), într-un meci care s-a jucat în fața a 50.000 de spectatori

Imediat după încheierea meciului, sute de suporteri ai ambelor cluburi. unii dintre ei cu fețele acoperite cu cagule, au invadat gazonul și au început să arunce obiecte unii în alții.

Poliția și stewarzii au format o barieră între cele două grupuri pentru a restabili ordinea, în timp ce jucătorii se grăbeau să părăsească terenul.

Lupte intense după Rangers - Celtic

Comentatorul Rory Hamilton, care era în direct la postul TV Premier Sports, a descris incidentele șocante: „Unul dintre membrii staff-ului tehnic al echipei Celtic a fost atacat de o persoană. Este un final urât pentru un meci superb. Nu este deloc necesar. Este o nebunie.”

Ulterior, comisarul șef Kate Stephen a condamnat incidentul „rușinos”, adăugând că mai multe persoane au fost arestate.

„Ofițerii și stewarzii s-au confruntat cu ostilitate și violență extremă pe o perioadă îndelungată, multe persoane fiind înarmate cu obiecte destinate în mod clar să provoace vătămări. Ofițeri și membri ai publicului au fost răniți în acest spectacol josnic și doresc să îmi exprim mulțumirile față de toți ofițerii și personalul mobilizat”, a declarat Stephen, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al Poliției din Scoția, scrie Reuters.

Celtic fan got absolutely cleaned out…

„Au fost efectuate deja mai multe arestări, iar Poliția va colabora acum cu ambele cluburi și cu Asociația Scoțiană de Fotbal pentru a realiza o anchetă riguroasă, după incidentele de la finalul meciului”, a adăugat Stephen.

Federația Scoțiană de Fotbal a condamnat incidentele și a anunțat că va deschide o anchetă.

Pentru prima dată în ultimii opt ani, Celtic a primit o peluză întreagă, 7.500 de bilete.

Derby-ul din Glasgow este unul dintre cele mai vechi și intense din fotbalul mondial, datând din 1888. Rivalitatea dintre cele două echipe a fost alimentată, de-a lungul istoriei, de diviziuni politice și religioase.

