„Pot mai mult de atât” Florin Niță trage tare pentru a-și găsi echipă » Ce a zis despre o revenire în România 

Florin Niță (38 de ani), portarul României de la EURO 2024, așteaptă oferte din străinătate.

A rămas liber de contract după ce înțelegerea lui cu Damac a expirat, în vara anului trecut.

Fostul campion al Ligii 1 cu FCSB se va pregăti individual, alături de un antrenor personal, în speranța că va obține un transfer în străinătate.

Florin Niță trage tare pentru a-și găsi echipă: „Pot mai mult de atât”

„Momentan sunt în vacanță cu familia pentru câteva zile. Apoi o să încep perioada de pregătire cu antrenorul personal și voi vedea ce voi face în continuare. Dacă este să fie ceva, nu îmi doresc să fie din țară. Dacă va fi să fie, dacă nu… Mergem înainte”, a spus Florin Niță, potrivit digisport.ro.

Portarul dorește un transfer într-un campionat mai puternic decât cel al României și rămâne disponbil în cazul unei convocări la echipa națională:

„Nu vreau să deschid acest subiect referitor la campionatul din România. Cred că pot mai mult de atât. Legat de echipa națională, niciodată nu pot spune nu. Naționala mi-a oferit atâtea momente frumoase și nu pot refuza indiferent de situație”.

Ultimul meci în care Florin Niță a evoluat pentru România datează din 21 martie 2025, în prima etapă a preliminariilor Campionatului Mondial 2026, împotriva Bosniei, 0-1.

31 de selecții a strâns Florin Niță pentru prima reprezentativă a României

Florin Niță are interzis în Qatar

Florin Niță a fost dorit, în această toamnă, de Cosmin Contra, la Al Arabi, în Qatar, însă mutarea nu s-a putut realiza.

Federația a interzis transferul portarilor străini în prima ligă.

Antrenorul român a fost cel care l-a adus pe Florin Niță la Damac în 2024. Cei doi au colaborat timp de 4 luni, perioadă în care portarul a fost folosit de 10 ori.

150.000 de euro este cota de piață a lui Florin Niță, conform transfermarkt.com

