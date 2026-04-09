Biletul Zilei 9 aprilie – Europa League și Conference League

Astăzi sunt programate 7 meciuri din sferturile de finală ale Conference și Europa League.

* articol publicitar

Seara de fotbal este deschisă de Rayo Vallecano și AEK Atena de la ora 19:45, pentru ca ultimele meciuri să înceapă la ora 22:00.

Sferturi de finală Europa League:

miercuri, ora 19:45 – Braga vs Betis Sevilla: 1-1

joi, ora 22:00 – Bologna vs Aston Villa

joi, ora 22:00 – FC Porto vs Nottingham

joi, ora 22:00 – Freiburg vs Celta Vigo

Sferturi de finală Conference League:

joi, ora 19:45 – Rayo Vallecano vs AEK Atena

joi, ora 22:00 – Crystal Palace vs Fiorentina

joi, ora 22:00 – Mainz vs Strasbourg

joi, ora 22:00 – Shakhtar vs Alkmaar.

Pentru Biletul Zilei XBets.ro am ales selecții din partidele Bologna vs Aston Villa, FC Porto vs Nottingham Forest, Freiburg vs Celta Vigo și Rayo Vallecano vs AEK Atena. Biletul cu cota finală 4.11 a fost plasat la Superbet cu miza de 100 de lei pentru un câștig potențial de 423 de lei prin deblocarea Superbonus de 4%.

Biletul Zilei XBets.ro – 9 aprilie 2026

Meci Pronostic Cotă Rayo Vallecano vs AEK Atena 1X & peste 0,5 goluri Vallecano 1.35 Bologna vs Aston Villa X2 & sub 4,5 goluri 1.40 FC Porto vs Nottingham 1X & peste 0,5 goluri 1.50 Freiburg vs Celta Vigo Celta – peste 0,5 goluri 1.45

Rayo Vallecano vs AEK Atena – șansă imensă pentru spanioli pentru o semifinală europeană

Rayo Vallecano și AEK Atena joacă de la ora 19:45 pe Campo de Futbol de Vallecas din Madrid în prima manșă din sferturile de finală ale Conference League. Rayo a mai jucat o singură dată în cupele europene. În sezonul 2000-2001 a ajuns până în sferturile de finală ale Europa League.

Acum are o șansă imensă de a ajunge în semifinalele Conference League. Pentru aceasta trebuie să o depășească pe AEK Atena, echipă care este la un pas de titlu în Grecia. Se înfruntă în acest meci două echipe la care evoluează doi internaționali români: Andrei Rațiu la gazde și Răzvan Marin la greci. Spaniolii evoluează foarte bine pe propriul teren și au marcat în 9 din ultimele 10 jocuri disputate la Madrid.

PONT: Rayo Vallecano vs AEK Atena – 1X & peste 0,5 goluri Rayo – cota 1.35

Bologna vs Aston Villa – englezii sunt favoriții competiției

Aston Villa este creditată cu cota 2.50 pentru a câștiga Europa League în acest sezon. Acest trofeu le-ar garanta prezența în viitoarea ediție a Champions League. În Premier League echipa din Birmingham este pe locul 4 și se află într-o competiție directă cu Manchester United, Liverpool și Chelsea pentru 3 locuri în UCL 2026/2027.

Pentru a spera la UEFA League, Aston Villa va trebui să treacă în sferturi de Bologna, una dintre echipele capricioase ale Italiei. Cele două echipe alternează rezultatele pozitive cu cele mai puțin faste, astfel că meciul din această seară, care va începe la ora 22:00 pe Stadio Renato Dall'Ara, se anunță imprevizibil. Totuși, englezii ar putea profita de absențele din tabăra italienilor.

PONT: Bologna vs Aston Villa – X2 & sub 4,5 goluri – cota 1.40

FC Porto vs Nottingham Forest – în căutarea gloriei pierdute

FC Porto a câștigat Europa League în sezonul 2010/2011, iar de atunci nu a mai reușit să bifeze vreo semifinală europeană. În acest sezon trupa portugheză este văzută cu a doua șansă la câștigarea competiției (cota 5.00), dar are un obstacol dificil în sferturi cu englezii de la Nottingham.

Porto este foarte aproape de un nou titlu în Portugalia. Cu 6 etape înainte de finalul campionatului are un avans de 5 puncte față de Sporting. În același timp, Nottingham luptă pentru a supraviețui în Premier League. Doar 3 puncte o despart de locurile care duc în Championship. Porto și Nottingham au jucat în grupa principală, iar englezii s-au impus cu 2-0. De atunci s-au schimbat multe lucruri, majoritatea în favoarea lui Porto.

PONT: FC Porto vs Nottingham Forest – 1X & peste 0,5 goluri – cota 1.50

Freiburg vs Celta Vigo – meci strâns pe Europa-Park Stadion

Freiburg este într-o formă excelentă în ultima lună. Nemții au câștigat două din cele 3 meciuri jucate în această perioadă. În înfrângere cu Bayern Munchen Freiburg a avut un avantaj de două goluri, dar a primit două goluri în minutele de prelungiri și a trebuit să se recunoască învinsă.

De la ora 22:00, pe propriul stadion, Freiburg o înfruntă pe Celta Vigo în unul dintre cele mai echilibrate meciuri ale serii. Pentru că rezultatul este unul greu de anticipat, pentru Biletul Zilei XBets mizăm pe cel puțin un gol marcat de Celta Vigo. „Los Celestes” au înscris în ultimele 12 meciuri oficiale, și avem toate motivele să credem că seria va continua, având în vedere că au reușit 8 goluri în ultimele 3 meciuri.

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!