MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB , l-a taxat pe Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul de la FC Botoșani .

, l-a taxat pe Valeriu Iftime . FCSB - FC Botoșani joacă duminică, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După ce a criticat gruparea bucureșteană de mai multe ori în acest sezon, Valeriu Iftime nu s-a abținut nici înaintea meciului direct de la baraj.

Oficialul de la FC Botoșani i-a ironizat pe jucătorii roș-albaștrilor, numindu-i „lăutari”.

Mihai Stoica, replică pentru Valeriu Iftime: „E foarte urât ce face”

Mihai Stoica l-a criticat pe Iftime pentru declarațiile făcute și consideră că sunt nepotrivite, însă este convins că acestea nu îi vor afecta pe jucători.

„E foarte urât ce face, dar nu e prima oară. Când era Elias, îl jignea cu o ritmicitate demnă de o cauză mai bună.

Dacă îi place lui să vorbească, să vorbească.

(n.r. dacă declarațiile îi motivează pe fotbaliști) Chestia asta cu lipitul declaraţiilor în vestiar, motivaţional, poate că, într-o vreme, a ţinut. Citatele astea pe pereţi nu mai ţin.

Cred că Dawa o să fie foarte hotărât dacă ar vedea asta (n.r. ironic). Astea sunt bazaconii! Sunt de ceva ani în fotbal şi cred că am mai multă experienţă decât alţii.

Există jucători care să nu ştie de declaraţia asta? Nu există. Nu astea fac diferenţa. La meciuri de genul ăsta trebuie să fii extrem de concentrat şi să nu-ţi tremure genunchii”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FOTO. FCSB - FC Botoșani 2-1 , ultimul meci dintre cele două echipe cu roș-albaștrii gazdă

Ce a declarat Valeriu Iftime

„Apropo de ce spune domnul Becali, că invocă tot timpul că Dumnezeu îi ajută. Dumnezeu nu mai ajută FCSB-ul. Iar la ce fotbaliști are FCSB... Să se lupte cu mine, cu Csikszereda și Slobozia?

Gigi Becali mă poate scoate la baraj pentru că are fotbaliști buni.

Ei sunt fotbaliști foarte buni, dar sunt lăutari acum. Cântă fiecare cum apucă. Dacă îi pui să cânte Enescu s-ar putea să se încurce. Dacă le dai o lăutărească s-ar putea să mă bată.

100% am încredere că pot să le fac viața grea și că pot să-i bat. Dacă eram acasă eram mai drăcoși... Dar am jucat prost câteva meciuri, puteam termina în fața lor”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport