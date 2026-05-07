București e deasupra Budapestei la nivelul de trai și la PIB-ul per capita

Pentru două weekend-uri consecutive însă, 30/31 mai și 6/7 iunie, Budapesta ne surclasează în privința a două evenimente sportive imense

„Vom trăi o seară mare la Budapesta, mergem acolo pentru o sărbătoare”, a declarat Arteta, după ce Arsenal s-a calificat în finala Champions League.

„Ne gândim acum doar la ce va fi la Budapesta, va fi ceva măreț”, a spus și Luis Enrique, după ce a eliminat-o pe Bayern în semifinale. Toate drumurile ultimului act al ediției în curs din Champions League duc la Budapesta.

Budapesta va fi de la Beijing și Melbourne, până la New York și Buenos Aires

Nu vă încearcă un sentiment de invidie?

Cum poate Budapesta să primească un asemenea eveniment și Bucureștiul nu poate?

Fiindcă vorbim de un eveniment care va avea un impact mondial grandios, nu doar pentru ceea ce va însemna interes în Franța și Anglia, de unde provin finalistele.

De la Rio de Janeiro până la Beijing, de la Istanbul până la Melbourne și de la New York, Mexico City și Buenos Aires până la Rabat, Johannesburg, Moscova și Seul, această finală va fi văzută și consumată. Se va vorbi despre stadionul Puskas, despre Ungaria, despre Budapesta.

De Budapesta vor fi interesate și țările nordice, Germania, Franța, Olanda

Și nu va fi singurul eveniment sportiv de nivel înalt pe care capitala Ungariei îl va avea în perioada următoare. După ziua de 30 mai, când e programată finala UCL, următorul weekend, Budapesta va găzdui și Final Four-ul Champions League la handbal feminin.

Cu campioana României, CSM București, printre participante. Iarăși, pentru tot ce înseamnă interes generat de acest sport, în special pentru țări ca Franța, Danemarca, Norvegia, Suedia, Germania, Olanda, va fi un eveniment deosebit de atractiv.

Iarăși, Ungaria, Budapesta, formidabila sală MVM Dome vor fi aduse în prim-plan, la scară largă.

Și ne întoarcem la ce ne frământă: de ce Ungaria poate să aibă așa ceva și România, Bucureștiul, noi, românii, nu putem?

Putere de cumpărare mai mare, deci trai mai ridicat, în București față de Budapesta

Plecăm de la un paradox și ajungem la realitatea ultimilor ani pentru a explica această diferență colosală de evenimente sportive pe care Ungaria le poate organiza, iar România nu.

Recent, concluzia raportului Cost of Living Index by City, pentru anul 2026, realizat de Numbeo, arăta că Bucureștiul se numără în continuare printre cele mai accesibile orașe raportat la costul de trai.

Capitala României e peste Budapesta la acest capitol, după ce în toamna anului trecut o altă ierarhie plasa Bucureștiul tot deasupra celui mai important oraș maghiar: la produsul intern brut per capita, calculat la puterea de cumpărare.

Și cu toate acestea, Budapesta va fi miezul evenimentelor sportive vreme de 8 zile, iar noi vom sta și vom privi la ei.

Stadionul lor a costat mai mult de dublu, al nostru însă nu a avut ca țintă finala UCL

Sigur, nu totul se rezumă la organizarea unei finale de Champions League sau un Final Four de Liga Campionilor la handbal, dar întrebarea rămâne: de ce Ungaria poate și noi nu?

În primul rând fiindcă a alocat și investit mai mulți bani în infrastructură sportivă. Stadionul Puskas a costat peste 530 de milioane de euro, mai mult de dublu față de Arena Națională. Dar nu neapărat costul face diferența, ci viziunea, strategia.

La Budapesta s-a plecat din start pe ideea unui stadion care să întrunească toate condițiile pentru a organiza cândva o finală de Champions League. Iar pentru acest lucru e nevoie de o capacitate de peste 60.000 de locuri.

Arena Puskas are 67.000 de locuri, Arena Națională doar 55.000. Pe noi ne-a costat spre 240 de milioane de euro. Nu se mai găseau bani pentru ca stadionul să fie mai mare cu circa 10-15%? Adică încă 25-35 de milioane?

O replică din Serialul Plaha e răspunsul la această întrebare: „unde se consumă 10 miliarde mai merg 1-2 miliarde fără ca nimeni să zică nimic”.

În urmă cu 18 ani, atunci când s-a plecat la drum cu noul proiect al stadionului, oamenii responsabili n-au avut o viziune corectă pentru ceea ce ar putea genera această arenă. Fiindcă Arena Națională a găzduit doar o finală de Europa League și acele meciuri de la Euro 2020.

În schimb, stadionul nou de la Budapesta are, pe lângă o finală de Europa League și același număr de meciuri ca noi la Euro 2020, o Supercupă a Europei și acum o finală de Champions League.

Lista selectă a orașelor europene cu finală de Liga Campionilor în ultimii 5 ani

Pentru a vedea ce înseamnă organizarea unei finale de Champions League și ca să înțelegem mai bine dimensiunea loviturii de imagine și nu numai pe care Budapesta o va da pe 30 mai, iată lista orașelor ultimelor 5 finale de UCL:

2022 - Paris

2023 - Istanbul

2024 - Londra

2025 - Munchen

2026 - Budapesta

La sală de sport e simplu: noi nu avem nimic, ei au ceva perfect

Cât privește Final Four-ul de handbal, aici lucrurile sunt clare. Budapesta și Ungaria au avut voință, de orice fel, politică, financiară, de strategie în sport, etc și au construit o sală fantastică.

E drept, MVM Dome a costat mult, în jur de 230 de milioane de euro, cât Arena Națională, însă e cea mai mare din Europa și are o capacitate de peste 20.000 de locuri. E considerată o capodoperă pentru ce facilități oferă și pentru ce confort are cel care merge ca spectator.

Bucureștiul în toți acești ani în care s-a dezvoltat și în care a ajuns să aibă un PIB peste Budapesta, nu a construit nici o sală de sport și continuă să cheme oamenii la meciurile de handbal ale, culmea, echipei Primăriei Capitalei, într-o locație în care băile sunt focare de infecție și loc în care mișună gândacii, iar cine stă pe pe primele rânduri de scaune de la peluze nu vede nimic la poarta de sub respectiva peluză. Aceasta e diferența.

MVM Dome generează evenimente, nu doar sportive, pe bandă rulantă. După Final Four-ul de handbal, în restul anului 2026 sunt antamate alte peste 20 de acțiuni, primele fiind concerte susținute de Sting (18 iunie) și Scorpions (20 iunie).

La noi, primarii se succed și odată cu ei machetele și promisiunile că Bucureștiul va avea o sală. Deocamdată nu o are și până când va avea una, dar și un stadion capabil să găzduiască o finală de Champions League, înghițim în sec și ne pregătim să fim invidioși 8 zile pe Budapesta.