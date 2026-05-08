Cristian Geambașu Exercițiu de ipocrizie
Publicat: 08.05.2026, ora 12:47
Actualizat: 08.05.2026, ora 12:47
  • Mare scandal mare pentru că fetele de la naționala de handbal U20 au ieșit să petreacă într-un club de noapte imediat după ultimul meci al Trofeului Carpați

Bogdan Voina și-a început cu o indignare mandatul de președinte al Federației Române de Handbal. Indignarea i-a fost provocată de un episod petrecut într-un club de noapte din Târgu Mureș, pe 10 aprilie, imediat după încheierea Trofeului Carpați destinat echipelor naționale feminine U20.

Asta înseamnă că domnul președinte Voina se indignează la o lună după consumarea întâmplării. Cam târziu. De ce a fost nevoie de atâta timp?

Trebuia ca evenimentul care a provocat o reacție instituțională vehementă să se învechească precum whisky-ul afumat în turbării?

Sau președintele a aflat din presă și de pe rețelele de socializare despre petrecerea la care au participat fetele și Viorel Mazilu, directorul tehnic al FRH?

Turneu reușit

Ce s-a petrecut totuși acolo atât de grav încât să angajeze Poliția de Moravuri a Societății Române Scandalizate?

Tinerele componente ale naționalei feminine U20 tocmai încheiaseră participarea la competiție cu un egal în fața Danemarcei, 24-24, ultimul meci al turneului. Acolo unde mai obținuseră două victorii, 32-28 cu Polonia și 32-23 cu Croația.

O comportare peste așteptări aș îndrăzni să spun, cu atât mai promițătoare în vederea participării la Mondialul U20 din China care se va desfășura în perioada 24 iunie-5 iulie.

Pârâtul, Viorel Mazilu, afirmă că prezența în clubul de noapte a mai multor jucătoare a fost la invitația municipalității, organizatoarea turneului, și că la petrecere au luat parte oameni din primărie, de la clubul de handbal local și din Consiliul de Administrație.

Și că, bineînțeles, participarea la petrecere a fost benevolă, o parte dintre fete alegând să rămână la hotel.

Oroare! Oripilare!

Problema Poliției de Moravuri este cu celelalte. Cele care, ca Teodora Damian, căpitanul echipei, au fumat o țigară electronică. Cele care aveau în mână un pahar cu vreun cocktail sau sau o sticlă de bere. Se mai vede din imagini cum fetele dansau.

Vă dați seama? Oroare! Oripilare! Măicuțele de la Congregația Sfintei Aruncări de la 7 Metri au consumat alcool, au fumat și s-au zbănțuit! Piei, Satană! Și cine știe la ce orgii s-or mai fi dedat posedatele de tinerețe!

Zâmbiți? A, nu zâmbiți? Înseamnă că nu ați avut tinerețe. Sau a fost tristă.

Teodora Damian (sus) și Viorel Mazilu (jos, în cămașă albă)

„Până târziu în noapte”?! Vai, vai!

Greu de spus dacă cineva a orchestrat scandalul, cum sugerează Viorel Mazilu. Care urmează a fi mazilit, e clar.

Nu cunosc dedesubturile intrigilor din Federația de Handbal. Dar avalanșa aceasta de ipocrizie nu servește nimănui dintre cei care chiar lucrează pentru o calitate reală a handbalului feminin.

De ce se face atâta caz că niște fete, majore și trecute prin obstacole ale vieții provocate de sportul de performanță au mers să se distreze într-un club de noapte, „până târziu în noapte” după competiție, una în care jucaseră bine și obținuseră rezultate pe măsură?

Cluburile de noapte funcționează legal în România și sigur că nu sunt echivalentul Bibliotecii Academiei, dar sunt un mod de recreere&distracție pentru tineri. Nu mai încetăm o dată cu prefăcătoria asta! Alcool!? Țigări!? Vai, vai! Dar plecat cineva pe brânci de acolo că a băut o bere, un Aperol Spritz sau un Bloody Mary?

Cine nu a ridicat niciodată paharul, să ridice mâna!

Perpetuăm imaginea aceasta falsă a sportivului ascet, care nu are timp liber decât pentru refacere fizică și meditație, dar noi înșine facem cam toate lucrurile de care îi acuzăm pe ei. Iar dacă nu le facem este că nu ne mai permite vârsta și ne interzice medicul.

Nu cred că acest tip de Inchiziție pe genunchi, de fapt niciun fel de inchiziție, face bine sportului românesc. Nu cu procese sumare în stil nord-coreean vom avea un handbal mai bun, ci cu un tip de educație care să antreneze cooperarea sportivului.

Îi doresc, așadar, mai mult calm domnului Bogdan Voina și să-și aducă aminte de câte ori „a consumat alcool” (asta e una dintre întrebările capcană ale medicilor, care te fac să te simți penibil) sau a tras din vreo țigară când era sportiv.

Dacă nu a făcut-o niciodată, trebuie să luăm legătura cu Sfântul Sinod pentru a începe procedurile de sanctificare.

