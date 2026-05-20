Marius Baciu (51 de ani) a susținut prima conferință de presă în calitate de antrenor al celor de la FCSB.

Noul tehnician al roș-albaștrilor își va face debutul pe bancă la meciul cu FC Botoșani, din semifinala barajului pentru Conference League.

Marius Baciu a vorbit despre decizia de a prelua FCSB într-un moment critic în care „roș-albaștrii” își pot salva sezonul câștigând barajul pentru ultimul loc de Conference League.

Marius Baciu: „Știu ce înseamnă FCSB”

„Nu știu cum am reacționat după ce m-am înțeles. Nu ai cum să nu te bucuri. Eu vin din vestiarul ăsta. Știu ce înseamnă FCSB, știam toate pietrele de pe stadionul ăla care nu mai e.

Eu n-am mai fost pe el și am șansa să fiu acum la meciul cu Botoșani. E o datorie pe care o văd tot timpul, mi-a oferit totul, de la furculiță și cuțit, la mersul pe stradă.

Știu și văd acum niște lucruri pe care nu le realizam când jucam la Steaua.

Eu am fost cooptat într-un moment considerând că am făcut ceva pentru un club mare și îl consider unul dintre cele mai mari cluburi din Europa.

O să vă arăt o dată un mesaj pe care l-am primit de la cineva, spunându-mi că am venit la una dintre cele mai mari echipe din Europa.

Voi face tot ce îmi stă în putință să scot echipa din acest moment dificil.

Eu iau de la fiecare ce e bun, nu am rețele, nu mă interesează, oamenii mei dragi suferă, eu sunt sătul, înțeleg lumea, încerc să le demonstrez că s-au înșelat. Vedem ce va fi, gura lumii nu poți să o astupi”, a adăugat Marius Baciu.

Marius Baciu: „Gigi Becali mi-a cerut asta”

Chestionat și cu privire la implicarea lui Gigi Becali la echipă, Baciu a dezvăluit ce discuție a avut cu patronul de la FCSB.

„Mi-a cerut să fiu omul care așteaptă el să fiu și am început de la căpitanul și omul Marius Baciu. Voi fi susținut din toate punctele de vedere.

Mi-a plăcut foarte mult cum a pus problema, sunt momente în care oricine ar veni nu poate face nimeni nimic.

S-a considerat că eu sunt unul dintre oamenii prin trecutul meu la Steaua, actuala FCSB, care și-a lăsat amprenta”, a afirmat Marius Baciu.

Marius Baciu: „ M-am supărat pe Rădoi”

Când a fost întrebat dacă va face echipa împreună cu patronul, Baciu a replicat:

„Nu știu, poate Gigi Becali o să facă echipa cu mine”, a spus Baciu.

Ulterior, noul antrenor de la FCSB i-a „înțepat” pe foștii antrenori ai echipei, Mirel Rădoi - care a luat banderola de căpitan al echipei chiar de la Baciu, în 2002, și Elias Charalambous.

„Am niște discuții, pentru meciul ăsta vreau să mă susțină toată lumea, vreau ajutor de la toți.

Acum am nevoie de toată lumea, inclusiv de Mirel Rădoi, poate îl apelez. Dar nu mi-a răspuns la mesaj. Eu l-am felicitat când a venit la FCSB, eram foarte bucuros pentru el. Să îi transmiteți că m-am supărat pe el.

Nu vorbesc cu Charalambous, că nu prea știu engleză. Vorbesc cu Pintilii, îl iubesc”, a concluzionat noul antrenor de la FCSB.

Marius Baciu va debuta pe banca celor de la FCSB la meciul cu FC Botoșani, din semifinala barajului pentru Conference League, programat duminică, de la ora 20:30.

VIDEO. Marius Baciu, prima conferință la FCSB

