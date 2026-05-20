„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous +9 foto
Marius Baciu/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 18:08
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 19:03
  • Marius Baciu (51 de ani) a susținut prima conferință de presă în calitate de antrenor al celor de la FCSB.
  • Noul tehnician al roș-albaștrilor își va face debutul pe bancă la meciul cu FC Botoșani, din semifinala barajului pentru Conference League.

Marius Baciu a vorbit despre decizia de a prelua FCSB într-un moment critic în care „roș-albaștrii” își pot salva sezonul câștigând barajul pentru ultimul loc de Conference League.

„Cred că Pancu va pleca”  Ioan Varga, pesimist cu privire la viitorul antrenorului la CFR Cluj: „Am făcut ce a depins de mine”
Citește și
„Cred că Pancu va pleca” Ioan Varga, pesimist cu privire la viitorul antrenorului la CFR Cluj: „Am făcut ce a depins de mine”
Citește mai mult
„Cred că Pancu va pleca”  Ioan Varga, pesimist cu privire la viitorul antrenorului la CFR Cluj: „Am făcut ce a depins de mine”

Marius Baciu: „Știu ce înseamnă FCSB”

„Nu știu cum am reacționat după ce m-am înțeles. Nu ai cum să nu te bucuri. Eu vin din vestiarul ăsta. Știu ce înseamnă FCSB, știam toate pietrele de pe stadionul ăla care nu mai e.

Eu n-am mai fost pe el și am șansa să fiu acum la meciul cu Botoșani. E o datorie pe care o văd tot timpul, mi-a oferit totul, de la furculiță și cuțit, la mersul pe stradă.

Știu și văd acum niște lucruri pe care nu le realizam când jucam la Steaua.

Eu am fost cooptat într-un moment considerând că am făcut ceva pentru un club mare și îl consider unul dintre cele mai mari cluburi din Europa.

O să vă arăt o dată un mesaj pe care l-am primit de la cineva, spunându-mi că am venit la una dintre cele mai mari echipe din Europa.

Voi face tot ce îmi stă în putință să scot echipa din acest moment dificil.

Eu iau de la fiecare ce e bun, nu am rețele, nu mă interesează, oamenii mei dragi suferă, eu sunt sătul, înțeleg lumea, încerc să le demonstrez că s-au înșelat. Vedem ce va fi, gura lumii nu poți să o astupi”, a adăugat Marius Baciu.

Galerie foto (9 imagini)

Marius Baciu, conferință de prezentare la FCSB FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg Marius Baciu, conferință de prezentare la FCSB FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpeg Marius Baciu, conferință de prezentare la FCSB FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (3).jpeg Marius Baciu, conferință de prezentare la FCSB FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (4).jpeg Marius Baciu, conferință de prezentare la FCSB FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (5).jpeg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Marius Baciu: „Gigi Becali mi-a cerut asta”

Chestionat și cu privire la implicarea lui Gigi Becali la echipă, Baciu a dezvăluit ce discuție a avut cu patronul de la FCSB.

„Mi-a cerut să fiu omul care așteaptă el să fiu și am început de la căpitanul și omul Marius Baciu. Voi fi susținut din toate punctele de vedere.

Mi-a plăcut foarte mult cum a pus problema, sunt momente în care oricine ar veni nu poate face nimeni nimic.

S-a considerat că eu sunt unul dintre oamenii prin trecutul meu la Steaua, actuala FCSB, care și-a lăsat amprenta”, a afirmat Marius Baciu.

FCSB, primul antrenament al lui Marius Baciu. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (7).jpg
FCSB, primul antrenament al lui Marius Baciu. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (7).jpg

Galerie foto (24 imagini)

FCSB, primul antrenament al lui Marius Baciu. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg FCSB, primul antrenament al lui Marius Baciu. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpg FCSB, primul antrenament al lui Marius Baciu. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg FCSB, primul antrenament al lui Marius Baciu. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg FCSB, primul antrenament al lui Marius Baciu. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (6).jpg
+24 Foto
labels.photo-gallery

Marius Baciu: „M-am supărat pe Rădoi”

Când a fost întrebat dacă va face echipa împreună cu patronul, Baciu a replicat:

„Nu știu, poate Gigi Becali o să facă echipa cu mine”, a spus Baciu.

Ulterior, noul antrenor de la FCSB i-a „înțepat” pe foștii antrenori ai echipei, Mirel Rădoi - care a luat banderola de căpitan al echipei chiar de la Baciu, în 2002, și Elias Charalambous.

„Am niște discuții, pentru meciul ăsta vreau să mă susțină toată lumea, vreau ajutor de la toți.

Acum am nevoie de toată lumea, inclusiv de Mirel Rădoi, poate îl apelez. Dar nu mi-a răspuns la mesaj. Eu l-am felicitat când a venit la FCSB, eram foarte bucuros pentru el. Să îi transmiteți că m-am supărat pe el.

Nu vorbesc cu Charalambous, că nu prea știu engleză. Vorbesc cu Pintilii, îl iubesc”, a concluzionat noul antrenor de la FCSB.

  • Marius Baciu va debuta pe banca celor de la FCSB la meciul cu FC Botoșani, din semifinala barajului pentru Conference League, programat duminică, de la ora 20:30.

VIDEO. Marius Baciu, prima conferință la FCSB

„Cred că Pancu va pleca”  Ioan Varga, pesimist cu privire la viitorul antrenorului la CFR Cluj: „Am făcut ce a depins de mine”
Citește și
„Cred că Pancu va pleca” Ioan Varga, pesimist cu privire la viitorul antrenorului la CFR Cluj: „Am făcut ce a depins de mine”
Citește mai mult
„Cred că Pancu va pleca”  Ioan Varga, pesimist cu privire la viitorul antrenorului la CFR Cluj: „Am făcut ce a depins de mine”

Citește și

„O să reluăm discuțiile”  Sepsi pregătește primul transfer după revenirea în Liga 1 » A fost căpitanul echipei
Superliga
16:21
„O să reluăm discuțiile” Sepsi pregătește primul transfer după revenirea în Liga 1 » A fost căpitanul echipei
Citește mai mult
„O să reluăm discuțiile”  Sepsi pregătește primul transfer după revenirea în Liga 1 » A fost căpitanul echipei
Mesaj clar pentru Mitriță Selecționerul Gică Hagi a vorbit despre șansele revenirii mijlocașului la echipa națională
Nationala
14:54
Mesaj clar pentru Mitriță Selecționerul Gică Hagi a vorbit despre șansele revenirii mijlocașului la echipa națională
Citește mai mult
Mesaj clar pentru Mitriță Selecționerul Gică Hagi a vorbit despre șansele revenirii mijlocașului la echipa națională

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Marius Baciu gigi becali Mirel Radoi fcsb
Știrile zilei din sport
Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
Europa League
20.05
Freiburg - Aston Villa 0-3 Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu
Citește mai mult
Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
Veste bună la Dinamo  Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
Superliga
20.05
Veste bună la Dinamo Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
Citește mai mult
Veste bună la Dinamo  Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Superliga
20.05
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Citește mai mult
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Campionate
20.05
Gestul lui Barella față de Chivu VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Citește mai mult
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:52
„Colosul din București” Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo
„Colosul din București” Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo
15:19
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii! Fiul șefului FRF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii!  Fiul șefului FRF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
15:35
Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie” + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor”
Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie” + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor”
14:20
Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani
Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Top stiri
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Superliga
20.05
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Citește mai mult
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Plecări importante de la CFR  Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Superliga
20.05
Plecări importante de la CFR Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Citește mai mult
Plecări importante de la CFR  Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Liga Națiunilor
20.05
Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028
Citește mai mult
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor
B365
20.05
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor
Citește mai mult
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 27 rapid 15 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share