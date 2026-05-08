Dan Udrea Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Dan Udrea FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Dan Udrea Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 14:42
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 14:42
  • Sărbătoarea Stelei a conținut și un moment trist și penibil, care a spart oglinda trecutului. Talpan e fericit, se regăsește într-unul dintre cioburi

Meciul cu Sepsi a fost oglinda prezentului, sărbătoarea ce a urmat după fluierul de final a fost oglinda trecutului.

Prima oglindă s-a spart și s-a făcut țăndări. O echipă blazată, întreținută pe bani publici pentru a juca de ani și ani de zile meciuri amicale pe un stadion care a fost ridicat tot din banii cetățenilor și care a fost costat spre 100 de milioane de euro, s-a făcut de râs și a pierdut fără drept de apel.

Piți, Belo și Miți defilând cu ce n-au avut Maradona, Ronaldo și Baggio

A doua oglindă a fost strălucitoare, chiar dacă în ea au apărut oameni peste care au trecut anii, care au îmbătrânit și care nu mai sunt viteziștii de pe vremuri.

Turul stadionului, făcut de Pițurcă, Tudorel, Loți, Lăcătuș, Belo, Iovan, Miți și toți ceilalți, având în brațe trofeul pe care fotbaliști precum Maradona, Ronaldo Nazario, Romario, Roberto Baggio, Matthaus, Cannavaro sau Buffon nu l-au câștigat niciodată, a fost o demonstrație necesară pentru un fotbal românesc care băltește de mult timp în mediocritate de a arăta că acum mulți ani am avut Europa la picioare.

Să-i vezi pe acești oameni aclamați, aplaudați, să vezi copii care au auzit doar povești despre ei țipând cu glasul lor subțire „Belooo”, „Lăcăăă”, „Pițiiii” pentru a le solicita un autograf sau o fotografie e ceva neprețuit. Dovada că fotbalul a fost, este și va însemna ceva, la nivel de pasiune, multe decenii de aici încolo.

Un intrus, fără pic decență, s-a băgat neinvitat printre legende

Ca orice mare sărbătoare în România însă, trebuia să fie stricată sau pătată de ceva sau de cineva.

Și, joi, de acest lucru s-a ocupat Florin Talpan. Locotenent-colonelul de justiție Talpan. Care, asemenea membrilor AUR din Parlament, care au sărit ca hienele la gâtul prăzii pentru a se fotografia și a se agăța de imaginea fotbaliștilor Stelei 86, exact așa a procedat și Talpan.

A coborât din tribună și s-a așezat, fără să-l invite nimeni, la poza de grup în care erau doar cei care au evoluat și câștigat Cupa Campionilor.

Un intrus printre legende. Un om care s-a agățat de gâtul lui Balint pentru a se fotografia, aproape spre lehamitea fostului fotbalist, vizibil iritat și deranjat de ceea ce trebuie să suporte.

FOTO Sport Pictures FOTO Sport Pictures
FOTO Sport Pictures

O legendă a avut prea multă decență și n-a coborât pe gazon

Și în tot acest timp de spectacol ieftin făcut de Talpan pe gazon, undeva în tribună, un om, care și-a pus amprenta și pe cucerirea Cupei Campionilor, dar și pe ce înseamnă istoria clubului Steaua, a participat în tăcere și cu prea multă decență la întreg evenimentul.

Anghel Iordănescu n-a apărut pe teren, ci a stat și a privit din tribune, probabil pentru a fi solidar cu Emeric Ienei, a cărui imensă imagine, într-o fotografie-scenografie, excepțional de bine realizată, a tronat toată seara la peluză.

Puțini oameni, dacă au existat, au fost mai importanți decât Anghel Iordănescu în istoria Stelei. Fotbalist încântător, antrenor secund, postură din care a jucat în finala Cupei Campionilor, antrenor principal cu rezultate senzaționale, Iordănescu are un loc în primul rând pe scena clubului roș-albastru.

Și cu toate acestea a ales decența joi seară. Una exagerată, fiindcă prezența lui pe gazon, la turul de onoare al campionilor, trebuia să-l conțină obligatoriu, însă a preferat să rămână în umbră. A fost o alegere, dovadă că oamenii peste care trec anii n-au fost abandonați niciodată de ceea ce înseamnă bun-simț, dar câteodată li se supun într-o măsură prea mare.

Oglinda trecutului s-a spart când în ea a apărut Talpan

În schimb, în lumina reflectoarelor s-a introdus singur Talpan.

În Armată, când un locotenent-colonel sare rândul și se bagă în fața unui general cu 3 stele se numește că nu respectă ierarhia și e etichetat ca indisciplinat.

În realitatea serii de joi, 7 mai 2026, se traduce mai simplu: fotografia Stelei ‘86 îl conține pe Talpan, nu și pe Iordănescu. Puteți accepta un așa tablou?

N-a suportat această injustețe nici oglinda trecutului, care s-a făcut țăndări la momentul pozei de grup. Talpan însă e mulțumit și fericit, se regăsește într-unul dintre cioburi.

steaua bucuresti Cupa Campionilor Europeni Anghel Iordanescu florin talpan
Știrile zilei din sport
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Gimnastica
10:39
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Citește mai mult
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Superliga
09:49
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Citește mai mult
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Tenis
10:22
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Citește mai mult
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Ciclism
10:00
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Citește mai mult
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:39
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
09:49
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
10:22
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
09:37
„Două ore pierdute din viață” Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”
„Două ore pierdute din viață”  Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Top stiri
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la  hențul lui Rus
Superliga
08.05
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la hențul lui Rus
Citește mai mult
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la  hențul lui Rus
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Campionate
08.05
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Citește mai mult
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Alte sporturi
08.05
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Citește mai mult
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor
B365
07.05
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor
Citește mai mult
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor

Echipe/Competiții

fcsb 22 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 35 rapid 30 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
09.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share