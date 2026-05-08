Sărbătoarea Stelei a conținut și un moment trist și penibil, care a spart oglinda trecutului. Talpan e fericit, se regăsește într-unul dintre cioburi

Meciul cu Sepsi a fost oglinda prezentului, sărbătoarea ce a urmat după fluierul de final a fost oglinda trecutului.

Prima oglindă s-a spart și s-a făcut țăndări. O echipă blazată, întreținută pe bani publici pentru a juca de ani și ani de zile meciuri amicale pe un stadion care a fost ridicat tot din banii cetățenilor și care a fost costat spre 100 de milioane de euro, s-a făcut de râs și a pierdut fără drept de apel.

Piți, Belo și Miți defilând cu ce n-au avut Maradona, Ronaldo și Baggio

A doua oglindă a fost strălucitoare, chiar dacă în ea au apărut oameni peste care au trecut anii, care au îmbătrânit și care nu mai sunt viteziștii de pe vremuri.

Turul stadionului, făcut de Pițurcă, Tudorel, Loți, Lăcătuș, Belo, Iovan, Miți și toți ceilalți, având în brațe trofeul pe care fotbaliști precum Maradona, Ronaldo Nazario, Romario, Roberto Baggio, Matthaus, Cannavaro sau Buffon nu l-au câștigat niciodată, a fost o demonstrație necesară pentru un fotbal românesc care băltește de mult timp în mediocritate de a arăta că acum mulți ani am avut Europa la picioare.

Să-i vezi pe acești oameni aclamați, aplaudați, să vezi copii care au auzit doar povești despre ei țipând cu glasul lor subțire „Belooo”, „Lăcăăă”, „Pițiiii” pentru a le solicita un autograf sau o fotografie e ceva neprețuit. Dovada că fotbalul a fost, este și va însemna ceva, la nivel de pasiune, multe decenii de aici încolo.

Un intrus, fără pic decență, s-a băgat neinvitat printre legende

Ca orice mare sărbătoare în România însă, trebuia să fie stricată sau pătată de ceva sau de cineva.

Și, joi, de acest lucru s-a ocupat Florin Talpan. Locotenent-colonelul de justiție Talpan. Care, asemenea membrilor AUR din Parlament, care au sărit ca hienele la gâtul prăzii pentru a se fotografia și a se agăța de imaginea fotbaliștilor Stelei 86, exact așa a procedat și Talpan.

A coborât din tribună și s-a așezat, fără să-l invite nimeni, la poza de grup în care erau doar cei care au evoluat și câștigat Cupa Campionilor.

Un intrus printre legende. Un om care s-a agățat de gâtul lui Balint pentru a se fotografia, aproape spre lehamitea fostului fotbalist, vizibil iritat și deranjat de ceea ce trebuie să suporte.

FOTO Sport Pictures

O legendă a avut prea multă decență și n-a coborât pe gazon

Și în tot acest timp de spectacol ieftin făcut de Talpan pe gazon, undeva în tribună, un om, care și-a pus amprenta și pe cucerirea Cupei Campionilor, dar și pe ce înseamnă istoria clubului Steaua, a participat în tăcere și cu prea multă decență la întreg evenimentul.

Anghel Iordănescu n-a apărut pe teren, ci a stat și a privit din tribune, probabil pentru a fi solidar cu Emeric Ienei, a cărui imensă imagine, într-o fotografie-scenografie, excepțional de bine realizată, a tronat toată seara la peluză.

Puțini oameni, dacă au existat, au fost mai importanți decât Anghel Iordănescu în istoria Stelei. Fotbalist încântător, antrenor secund, postură din care a jucat în finala Cupei Campionilor, antrenor principal cu rezultate senzaționale, Iordănescu are un loc în primul rând pe scena clubului roș-albastru.

Și cu toate acestea a ales decența joi seară. Una exagerată, fiindcă prezența lui pe gazon, la turul de onoare al campionilor, trebuia să-l conțină obligatoriu, însă a preferat să rămână în umbră. A fost o alegere, dovadă că oamenii peste care trec anii n-au fost abandonați niciodată de ceea ce înseamnă bun-simț, dar câteodată li se supun într-o măsură prea mare.

Oglinda trecutului s-a spart când în ea a apărut Talpan

În schimb, în lumina reflectoarelor s-a introdus singur Talpan.

În Armată, când un locotenent-colonel sare rândul și se bagă în fața unui general cu 3 stele se numește că nu respectă ierarhia și e etichetat ca indisciplinat.

În realitatea serii de joi, 7 mai 2026, se traduce mai simplu: fotografia Stelei ‘86 îl conține pe Talpan, nu și pe Iordănescu. Puteți accepta un așa tablou?

N-a suportat această injustețe nici oglinda trecutului, care s-a făcut țăndări la momentul pozei de grup. Talpan însă e mulțumit și fericit, se regăsește într-unul dintre cioburi.