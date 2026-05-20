Plecări importante de la CFR  Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a anunțat despărțirea de doi jucători importanți ai echipei din Gruia.

Chiar dacă a avut un început dezastruos de sezon, Daniel Pancu a revitalizat echipa și și-a asigurat locul 3 în campionat și calificarea în preliminariile Conference League.

Daniel Pancu anunță despărțirea de doi titulari de la CFR Cluj

Înaintea ultimei etape din play-off-ul Ligii 1, Daniel Pancu a declarat dă doi titulari de la CFR vor pleca de la echipă, contractele lor urmând să expire.

„Vor pleca jucători. Echipa arată foarte bine acum, pe final. Sigur vor pleca. Unul e deja plecat.

Al doilea pleacă după meciul ăsta (n.r. cu FC Argeş). Sunt titulari amândoi, pleacă liberi”, a declarat Pancu la „Fotbal Club”, citat de primasport.ro.

Am vorbit de două ori cu Marian Copilu. Mi-a spus să rămân. Dar şi eu le spun că am dreptul să merg într-un loc în care să dispun de condiţii. Deja pleacă doi jucători. Ce condiţii să-mi mai facă? Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

În ultima etapă din acest sezon, CFR Cluj va juca cu FC Argeș, vineri, 22 mai, de la ora 20:30. Partida va fi transmisă live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

De-a lungul acestui sezon, CFR Cluj s-a despărțit de jucători precum Kurt Zouma, Marcus Coco și Islam Slimani, vedete care nu au confirmat în Gruia.

Giovanni Becali, despre Pancu: „Are câteva oferte, sunt din Turcia”

Rapid și l-ar dori pe Daniel Pancu pe banca echipei, începând cu sezonul viitor, însă impresarul Giovanni Becali a dezvăluit că echipe din Turcia ar fi interesate de serviciile antrenorului de la CFR Cluj.

„ Pancu, dacă are câteva oferte, sunt din Turcia, nu sunt din altă parte a Europei. Și, totuși, Turcia e o soluție pentru el, înaintea celor românești.

Dar aici în România, dacă Neluțu (n.r. Ioan Varga, patronul echipei) se pune de acord cu el, nu e problemă. El are doi ani de contract”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

