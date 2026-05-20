Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 23:52
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 23:59
  • Aston Villa a câștigat Europa League, ca urmare a victoriei cu Freiburg, scor 3-0.

După o primă repriză echilibrată, balanța a fost înclinată în favoarea britanicilor în minutul 41, atunci când Yuri Tielemans a înscris din pasa lui Rogers.

Villa a dus scorul la 2-0 imediat, în prelungirile primei părți. Emiliano Buendia a reușit un gol superb, direct la vinclu, de la marginea careului.

După revenirea de la cabine, formația lui Unai Emery a mai reușit să înscrie un gol, în minutul 58, atunci când Morgan Rogers a reluat balonul trimis de Buendia și a făcut 3-0, stabilind, totodată, și scorul final.

Odată cu acest rezultat, fosta campioană a Europei din 1982 aduce un nou trofeu european în vitrină, după Liga Campionilor, Supercupa Europei și Cupa Intertoto.

Freiburg - Aston Villa 0-3

  • Au marcat: Tielemans (min. 41), Buendia (min. 45+3), Rogers (min. 58)
  • Stadion: Beşiktaş Park (Istanbul)
  • Arbitru: François Letexier, Asistenți: Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni, VAR: Jérôme Brisard, AVAR: Willy Delajod

22:00 Arena arată spectaculos la finala EL

21:50 Fostul internațional turc Ilhan Mansiz a adus trofeul Europa League

21:40 William, Prințul de Wales, mare fan Aston Villa, asistă la meci

20:15 Pisica-mascotă a stadionului Tupras a fost vedeta pregătirilor pentru meci

20:10 Imagini cu suporterii nemților, din peluză

20:00 Suporterii lui Aston Villa și-au dat în petic

Englezii i-au furat mâncarea din ghiozdan unui livrator din Istanbul, pe care l-au oprit pe stradă să câte alături de ei:

19:45 O parte dintre fanii lui Freiburg au ajuns la stadion

19:40 Aston Villa, modificări pe tricou

Pentru că nu au voie să facă reclamă în Turcia casei de pariuri care-i sponsorizează, englezii și-au modificat echipamentul pentru acest meci:

19:30 Scenografia celor de la Freiburg a fost interzisă pe stadion de către autoritățile din Istanbul

Fanii nemților au emis un comunicat în care au precizat: „Explicațiile în continuă schimbare variază de la preocupări controversate legate de siguranță, care aparent nu se aplică scenografiilor fanilor echipei care joacă de obicei pe acest stadion, până la afirmații privind obstrucțiile vizuale care afectează locurile VIP din secțiunea de mijloc a tribunei noastre”.

Este o partidă importantă pentru Unai Emery, antrenorul celor de la Aston Villa, care poate cuceri al cincilea trofeu Europa League în calitate de tehnician.

Acesta a câștigat de trei ori competiția cu Sevilla (2014, 2015, 2016) și o dată cu Villarreal (2021). A mai pierdut o finală în 2019, atunci când o antrena pe Arsenal.

Parcursul celor două echipe până în finală:

Freiburg

  • 2-1 cu Basel (grupă)
  • 1-1 cu Bologna (grupă)
  • 2-0 cu Utrecht (grupă)
  • 3-1 cu Nice (grupă)
  • 0-0 cu Viktoria Plzen (grupă)
  • 1-0 cu Salzburg (grupă)
  • 1-0 cu Maccabi Tel Aviv (grupă)
  • 0-1 cu Lille (grupă)
  • 5-2 la general cu Genk (optimi)
  • 6-1 la general cu Celta Vigo (sferturi)
  • 4-3 la general cu Braga (semifinală)

Aston Villa

  • 1-0 cu Bologna (grupă)
  • 2-0 cu Feyenoord (grupă)
  • 1-2 cu Go Ahead Eagles (grupă)
  • 2-0 cu Maccabi Tel Aviv (grupă)
  • 2-1 cu Young Boys (grupă)
  • 2-1 cu Basel (grupă)
  • 1-0 cu Fenerbahce (grupă)
  • 3-2 cu Salzburg (grupă)
  • 3-0 la general cu Lille (optimi)
  • 7-1 la general cu Bologna (sferturi)
  • 4-1 la general cu Nottingham Forest (semifinale)

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Aston Villa istanbul FINALA europa league freiburg
