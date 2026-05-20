Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  

- Aston Villa a câștigat Europa League, ca urmare a victoriei cu Freiburg, scor 3-0.
După o primă repriză echilibrată, balanța a fost înclinată în favoarea britanicilor în minutul 41, atunci când Yuri Tielemans a înscris din pasa lui Rogers.
Villa a dus scorul la 2-0 imediat, în prelungirile primei părți. Emiliano Buendia a reușit un gol superb, direct la vinclu, de la marginea careului.
După revenirea de la cabine, formația lui Unai Emery a mai reușit să înscrie un gol, în minutul 58, atunci când Morgan Rogers a reluat balonul trimis de Buendia și a făcut 3-0, stabilind, totodată, și scorul final.
Odată cu acest rezultat, fosta campioană a Europei din 1982 aduce un nou trofeu european în vitrină, după Liga Campionilor, Supercupa Europei și Cupa Intertoto.
Freiburg - Aston Villa 0-3
- Au marcat: Tielemans (min. 41), Buendia (min. 45+3), Rogers (min. 58)
- Stadion: Beşiktaş Park (Istanbul)
- Arbitru: François Letexier, Asistenți: Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni, VAR: Jérôme Brisard, AVAR: Willy Delajod
22:00 Arena arată spectaculos la finala EL
21:50 Fostul internațional turc Ilhan Mansiz a adus trofeul Europa League
21:40 William, Prințul de Wales, mare fan Aston Villa, asistă la meci
20:15 Pisica-mascotă a stadionului Tupras a fost vedeta pregătirilor pentru meci
20:10 Imagini cu suporterii nemților, din peluză
20:00 Suporterii lui Aston Villa și-au dat în petic
Englezii i-au furat mâncarea din ghiozdan unui livrator din Istanbul, pe care l-au oprit pe stradă să câte alături de ei:
19:45 O parte dintre fanii lui Freiburg au ajuns la stadion
19:40 Aston Villa, modificări pe tricou
Pentru că nu au voie să facă reclamă în Turcia casei de pariuri care-i sponsorizează, englezii și-au modificat echipamentul pentru acest meci:
19:30 Scenografia celor de la Freiburg a fost interzisă pe stadion de către autoritățile din Istanbul
Fanii nemților au emis un comunicat în care au precizat: „Explicațiile în continuă schimbare variază de la preocupări controversate legate de siguranță, care aparent nu se aplică scenografiilor fanilor echipei care joacă de obicei pe acest stadion, până la afirmații privind obstrucțiile vizuale care afectează locurile VIP din secțiunea de mijloc a tribunei noastre”.
Știrea inițială
Este o partidă importantă pentru Unai Emery, antrenorul celor de la Aston Villa, care poate cuceri al cincilea trofeu Europa League în calitate de tehnician.
Acesta a câștigat de trei ori competiția cu Sevilla (2014, 2015, 2016) și o dată cu Villarreal (2021). A mai pierdut o finală în 2019, atunci când o antrena pe Arsenal.
Parcursul celor două echipe până în finală:
Freiburg
- 2-1 cu Basel (grupă)
- 1-1 cu Bologna (grupă)
- 2-0 cu Utrecht (grupă)
- 3-1 cu Nice (grupă)
- 0-0 cu Viktoria Plzen (grupă)
- 1-0 cu Salzburg (grupă)
- 1-0 cu Maccabi Tel Aviv (grupă)
- 0-1 cu Lille (grupă)
- 5-2 la general cu Genk (optimi)
- 6-1 la general cu Celta Vigo (sferturi)
- 4-3 la general cu Braga (semifinală)
Aston Villa
- 1-0 cu Bologna (grupă)
- 2-0 cu Feyenoord (grupă)
- 1-2 cu Go Ahead Eagles (grupă)
- 2-0 cu Maccabi Tel Aviv (grupă)
- 2-1 cu Young Boys (grupă)
- 2-1 cu Basel (grupă)
- 1-0 cu Fenerbahce (grupă)
- 3-2 cu Salzburg (grupă)
- 3-0 la general cu Lille (optimi)
- 7-1 la general cu Bologna (sferturi)
- 4-1 la general cu Nottingham Forest (semifinale)