Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”

Nicolo Barella și Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 21:31
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 21:31
  • Nicolo Barella (29 de ani) a avut grijă să nu-l lase pe Cristi Chivu (45 de ani) deoparte la festivitatea de decernare a medalilor și a titlului din Serie A.

Duminică, după remiza cu Verona (1-1), Inter a primit trofeul de campioană a Italiei pe „San Siro”, la câteva zile după ce echipa lui Chivu cucerise și Cupa Italiei.

Barella, gest minunat față de Cristi Chivu

La festivitatea de premiere, antrenorul român a vrut să repete gestul după meciul cu Lazio, când a preferat să rămână în plan secund, în timp ce jucătorii sărbătoreau trofeul.

Acest lucru n-a mai fost posibil, din cauza lui Nicolo Barella.

Un videoclip publicat pe X de pagina Solo ed esclusivamente Inter îl arată pe mijlocașul italian cum îl ia de mână pe Chivu în momentul în care observă că antrenorul campioanei încerca să se sustragă de la sărbătoare.

„Ieri, unul dintre urmăritorii noștri ne-a trimis un videoclip pur și simplu minunat. Priviți gestul extraordinar al lui Barella: îl vede pe Chivu rămânând din nou în spate, dar nu acceptă asta.

Îl cheamă înapoi, îl prinde de mână și, împreună cu ceilalți, îl împinge în față, lângă căpitan, pentru a ridica împreună trofeul”, a scris sursa citată.

VIDEO. Momentul în care Inter a ridicat titlul de campioană din Serie A

Cristi Chivu: „Ei m-au împins”

La finalul ceremoniei de duminică, Chivu a precizat că nu intenționa să participe la ridicarea trofeului alături de echipă, preferând să lase acel moment în totalitate jucătorilor.

„Ei m-au împins acolo, nu am vrut. E un moment al jucătorilor. O să fac o poză cu staff-ul după aceea, asta e tot.

Îmi fac partea mea, încerc mereu să inspir entuziasm, iar când ai de-a face cu jucători fantastici, totul devine mai ușor. Aceste două trofee sunt rezultatul unui grup care a muncit din greu și a reușit să dea lovitura”, a spus Cristi Chivu, potrivit fcinter1908.it.

