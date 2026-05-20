Primele decizii luate de Hagi VIDEO. Selecționerul României, la prima conferință de presă de la instalarea pe bancă: „Am decis asta”

Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul României, a susținut, miercuri, o conferință de presă înaintea primei acțiuni a echipei naționale, în luna iunie.

„Regele” va debuta pe banca României în amicalul cu Georgia, de pe 2 iunie.

Naționala României va disputa două meciuri de pregătire în luna iunie. „Tricolorii” vor întâlni mai întâi Georgia, marți, 2 iunie, de la ora 20:00, la Tbilisi, pe stadionul „Mikheil Meskhi”.

Peste patru zile, pe 6 iunie, vor găzdui Țara Galilor în primul meci disputat pe teren propriu cu Gheorghe Hagi în postura de selecționer.

VIDEO. Gheorghe Hagi: „Am decis să luăm trei jucători pe post”

Gheorghe Hagi a dezvăluit cum a decurs prima sa lună la echipa națională și explicat ce decizii a luat înainte de prima acțiune a României din luna iunie.

„În această lună am vrut să vedem ce a muncit fiecare jucător, dacă a muncit bine. Și, bineînțeles, să ne cunoaștem și mai bine.

Primul nostru obiectiv principal a fost să identificăm, să evaluăm jucătorii de la echipa națională, fiecare jucător în parte, atât colectiv cât și individual. Și am lucrat foarte mult la acest obiectiv.

Decizia noastră, împreună cu staff-ul, a fost să luăm trei jucători pe post. O să-i luăm pe toți care, într-un fel sau altul, se încadrează în acele criterii principale care sunt: jucători experimentați, jucători tineri, care joacă la echipă.

Am decis să luăm trei jucători pe post pentru că să ne prezentăm în fața jucătorilor cu conceptul tehnic, cu viziunea și toată strategia și filozofia pe care o să le avem. E primul contact pe care-l avem cu ei.

După aceea, din septembrie încolo, va începe adevărata competiție (n.r. Liga Națiunilor). Dar acum am vrut să fie cât mai mulți jucători ca să mă cunoască și pe mine și staff-ul meu, să ne vadă și cum gândim, care e filozofia noastră, cum vrem să jucăm noi fotbalul. Și cred eu că acest lucru trebuie să-l facem.

Am fost prin țară, mai mult am stat în țară să văd jucători din România. Am fost la 17 meciuri în țară și la un meci în străinătate, doar la Răzvan Marin (n.r. la AEK Atena)”, a declarat Gheorghe Hagi la conferința de presă.

Eu sunt convins că putem să schimbăm lucrurile, că avem jucători buni care poată schimba lucrurile. Unicul obiectiv al nostru e să mulțumim suporterii, pentru că reprezentăm România și trebuie să jucăm un fotbal foarte bun. Gheorghe Hagi, selecționerul României

Gheorghe Hagi: „Acest lucru trebuie să-l aduc în vestiar”

Hagi a mai precizat că jucătorii din vestiarul naționalei trebuie să fie încrezători înaintea partidelor, dacă vor să se impună.

„Ne trebuie curaj, ne trebuie încredere și convingere, pentru că e foarte important.

Și eu acest lucru trebuie să-l aduc în vestiar, în acești doi ani și sper ne calificăm la europene, să ne creăm o mentalitate de învingători. Dar e nevoie de timp”.

Selecționerul României a mai precizat că în amicalele cu Georgia și Țara Galilor va folosi două echipe diferite, pentru a putea urmări jucătorii.

„Am luat 33 de jucători, pentru că la primul meci cu Georgia va juca o echipă, și la meciul cu Țara Galilor va juca altă echipă. Deci avem două echipe.

O să jucăm cu două echipe. Pentru că ne vin jucătorii pe parcurs și atunci o să folosim două echipe care să joace, să fie proaspete, mai ales că sunt la sfârșit de campionat.

Cred că e bine să folosim toți jucătorii. Și mie personal, să țineți minte lucrul ăsta, îmi place să-i folosesc pe toți care îi iau, pentru că la echipa națională nu există rezerve”, a mai adăugat Hagi.

Hagi: „Bancu își face treaba bine, dar trebuie să simtă presiune”

Gheorghe Hagi a mai precizat că pe postul de fundaș stânga va convoca patru jucători, pentru a-i crea concurență lui Nicușor Bancu.

„Trebuie să ne cunoaștem și trebuie să-i văd la antrenamente, trebuie să-i văd cum percep informația pe care noi le-o dăm, modul nostru în care vrem să jucăm, cum o procesează.

De aceea am crezut că trei jucători pe post e bine, la fundași stânga o să luăm patru. Bancu își face treaba foarte bine, dar trebuie să simtă și el în spatele lui (n.r. presiunea), trebuie să găsim un jucător tânăr care să concureze.

El și Rațiu au foarte puțină concurență pe post. Așa că acolo chiar trebuie să muncim bine, să găsim ceva”.

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

Gică Hagi a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor

Hagi a stabilit lista stranierilor din care va alege doar o parte pentru partidele amicale de luna viitoare, urmând să fie anunțat în curând și lotul final, care va include și fotbaliști din campionatul intern.

Patru jucători de pe listă nu au mai evoluat până acum pentru naționala mare: Otto Hindrich (portar), Tony Strata (fundaș dreapta), Marius Corbu (mijlocaș central) și Ianis Stoica (aripă stânga).

Cum arată lista preliminară a stranierilor:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI

Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

