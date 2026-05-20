Primele decizii luate de Hagi  VIDEO. Selecționerul României, la prima conferință de presă de la instalarea pe bancă: „Am decis asta” +7 foto
Foto: Iosif Popescu
Nationala

Primele decizii luate de Hagi VIDEO. Selecționerul României, la prima conferință de presă de la instalarea pe bancă: „Am decis asta”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 12:44
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 13:06
  • Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul României, a susținut, miercuri, o conferință de presă înaintea primei acțiuni a echipei naționale, în luna iunie.
  • „Regele” va debuta pe banca României în amicalul cu Georgia, de pe 2 iunie.

Naționala României va disputa două meciuri de pregătire în luna iunie. „Tricolorii” vor întâlni mai întâi Georgia, marți, 2 iunie, de la ora 20:00, la Tbilisi, pe stadionul „Mikheil Meskhi”.

Peste patru zile, pe 6 iunie, vor găzdui Țara Galilor în primul meci disputat pe teren propriu cu Gheorghe Hagi în postura de selecționer.

Un alt transfer la Dinamo „Câinii” s-ar fi înțeles cu tânărul jucător  al rivalei din play-off
Citește și
Un alt transfer la Dinamo „Câinii” s-ar fi înțeles cu tânărul jucător al rivalei din play-off
Citește mai mult
Un alt transfer la Dinamo „Câinii” s-ar fi înțeles cu tânărul jucător  al rivalei din play-off

VIDEO. Gheorghe Hagi: „Am decis să luăm trei jucători pe post”

Gheorghe Hagi a dezvăluit cum a decurs prima sa lună la echipa națională și explicat ce decizii a luat înainte de prima acțiune a României din luna iunie.

„În această lună am vrut să vedem ce a muncit fiecare jucător, dacă a muncit bine. Și, bineînțeles, să ne cunoaștem și mai bine.

Primul nostru obiectiv principal a fost să identificăm, să evaluăm jucătorii de la echipa națională, fiecare jucător în parte, atât colectiv cât și individual. Și am lucrat foarte mult la acest obiectiv.

Decizia noastră, împreună cu staff-ul, a fost să luăm trei jucători pe post. O să-i luăm pe toți care, într-un fel sau altul, se încadrează în acele criterii principale care sunt: jucători experimentați, jucători tineri, care joacă la echipă.

Am decis să luăm trei jucători pe post pentru că să ne prezentăm în fața jucătorilor cu conceptul tehnic, cu viziunea și toată strategia și filozofia pe care o să le avem. E primul contact pe care-l avem cu ei.

După aceea, din septembrie încolo, va începe adevărata competiție (n.r. Liga Națiunilor). Dar acum am vrut să fie cât mai mulți jucători ca să mă cunoască și pe mine și staff-ul meu, să ne vadă și cum gândim, care e filozofia noastră, cum vrem să jucăm noi fotbalul. Și cred eu că acest lucru trebuie să-l facem.

Am fost prin țară, mai mult am stat în țară să văd jucători din România. Am fost la 17 meciuri în țară și la un meci în străinătate, doar la Răzvan Marin (n.r. la AEK Atena)”, a declarat Gheorghe Hagi la conferința de presă.

Eu sunt convins că putem să schimbăm lucrurile, că avem jucători buni care poată schimba lucrurile. Unicul obiectiv al nostru e să mulțumim suporterii, pentru că reprezentăm România și trebuie să jucăm un fotbal foarte bun. Gheorghe Hagi, selecționerul României

Gheorghe Hagi: „Acest lucru trebuie să-l aduc în vestiar”

Hagi a mai precizat că jucătorii din vestiarul naționalei trebuie să fie încrezători înaintea partidelor, dacă vor să se impună.

„Ne trebuie curaj, ne trebuie încredere și convingere, pentru că e foarte important.

Și eu acest lucru trebuie să-l aduc în vestiar, în acești doi ani și sper ne calificăm la europene, să ne creăm o mentalitate de învingători. Dar e nevoie de timp”.

Selecționerul României a mai precizat că în amicalele cu Georgia și Țara Galilor va folosi două echipe diferite, pentru a putea urmări jucătorii.

„Am luat 33 de jucători, pentru că la primul meci cu Georgia va juca o echipă, și la meciul cu Țara Galilor va juca altă echipă. Deci avem două echipe.

O să jucăm cu două echipe. Pentru că ne vin jucătorii pe parcurs și atunci o să folosim două echipe care să joace, să fie proaspete, mai ales că sunt la sfârșit de campionat.

Cred că e bine să folosim toți jucătorii. Și mie personal, să țineți minte lucrul ăsta, îmi place să-i folosesc pe toți care îi iau, pentru că la echipa națională nu există rezerve”, a mai adăugat Hagi.

Gheorghe Hagi, prima conferință de presă de la instalarea pe banca României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Gheorghe Hagi, prima conferință de presă de la instalarea pe banca României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Gheorghe Hagi, prima conferință de presă de la instalarea pe banca României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Gheorghe Hagi, prima conferință de presă de la instalarea pe banca României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Gheorghe Hagi, prima conferință de presă de la instalarea pe banca României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Gheorghe Hagi, prima conferință de presă de la instalarea pe banca României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Gheorghe Hagi, prima conferință de presă de la instalarea pe banca României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+7 Foto
labels.photo-gallery

Hagi: „Bancu își face treaba bine, dar trebuie să simtă presiune”

Gheorghe Hagi a mai precizat că pe postul de fundaș stânga va convoca patru jucători, pentru a-i crea concurență lui Nicușor Bancu.

„Trebuie să ne cunoaștem și trebuie să-i văd la antrenamente, trebuie să-i văd cum percep informația pe care noi le-o dăm, modul nostru în care vrem să jucăm, cum o procesează.

De aceea am crezut că trei jucători pe post e bine, la fundași stânga o să luăm patru. Bancu își face treaba foarte bine, dar trebuie să simtă și el în spatele lui (n.r. presiunea), trebuie să găsim un jucător tânăr care să concureze.

El și Rațiu au foarte puțină concurență pe post. Așa că acolo chiar trebuie să muncim bine, să găsim ceva”.

Programul României în 2026

  • 2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00
  • 6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45
  • 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
  • 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
  • 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
  • 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
  • 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
  • 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

FOTO. Prezentarea lui Gheorghe Hagi la echipa națională

Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+30 Foto
labels.photo-gallery

Gică Hagi a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor

Hagi a stabilit lista stranierilor din care va alege doar o parte pentru partidele amicale de luna viitoare, urmând să fie anunțat în curând și lotul final, care va include și fotbaliști din campionatul intern.

Patru jucători de pe listă nu au mai evoluat până acum pentru naționala mare: Otto Hindrich (portar), Tony Strata (fundaș dreapta), Marius Corbu (mijlocaș central) și Ianis Stoica (aripă stânga).

Cum arată lista preliminară a stranierilor:

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI

  • Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

Citește și

Un alt transfer la Dinamo „Câinii” s-ar fi înțeles cu tânărul jucător  al rivalei din play-off
Superliga
11:59
Un alt transfer la Dinamo „Câinii” s-ar fi înțeles cu tânărul jucător al rivalei din play-off
Citește mai mult
Un alt transfer la Dinamo „Câinii” s-ar fi înțeles cu tânărul jucător  al rivalei din play-off
Emma Răducanu, din nou pe teren  Britanica a fost învinsă în primul meci, după  o pauză de două luni
Tenis
11:45
Emma Răducanu, din nou pe teren Britanica a fost învinsă în primul meci, după o pauză de două luni
Citește mai mult
Emma Răducanu, din nou pe teren  Britanica a fost învinsă în primul meci, după  o pauză de două luni

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
echipa nationala a romaniei gica hagi conferinta de presa georgia
Știrile zilei din sport
Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
Europa League
20.05
Freiburg - Aston Villa 0-3 Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu
Citește mai mult
Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
Veste bună la Dinamo  Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
Superliga
20.05
Veste bună la Dinamo Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
Citește mai mult
Veste bună la Dinamo  Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Superliga
20.05
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Citește mai mult
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Campionate
20.05
Gestul lui Barella față de Chivu VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Citește mai mult
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:52
„Colosul din București” Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo
„Colosul din București” Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo
15:19
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii! Fiul șefului FRF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii!  Fiul șefului FRF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
15:35
Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie” + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor”
Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie” + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor”
14:20
Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani
Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Top stiri
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Superliga
20.05
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Citește mai mult
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Plecări importante de la CFR  Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Superliga
20.05
Plecări importante de la CFR Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Citește mai mult
Plecări importante de la CFR  Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Liga Națiunilor
20.05
Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028
Citește mai mult
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor
B365
20.05
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor
Citește mai mult
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 27 rapid 15 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share