Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre absențele „câinilor” la partida cu U Cluj și a anunțat o revenire importantă.

U Cluj - Dinamo se joacă sâmbătă, de la 20:30, în ultima etapă a play-off-ului. Partida va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Oficialul dinamovist a explicat ce se întâmplă cu George Pușcaș, care a ieșit accidentat la meciul cu CFR Cluj, scor 0-0.

Andrei Nicolescu, anunț important: Mărginean revine la meciul cu U Cluj

Întrebat despre problemele de lot cu care se confruntă Dinamo înainte de partida cu Universitatea Cluj și de cea de baraj cu FCSB /FC Botoșani, Andrei Nicolescu a declarat:

„Norocul nostru e că avem o săptămână mai lejeră. Toți cei care sunt în pericol de suspendare sau de accidentare, plus toți cei care sunt accidentați nu vor face deplasarea.

Totuși, avem un lot numeros, care are ocazia acum să demonstreze că merită să joace la Dinamo.

(n.r. - Pușcaș va putea juca?) Nu, nu-l forțăm. Încercăm să-l pregătim pentru vineri (n.r. - atunci când se va juca barajul pentru Conference League.

În rest, Karamoko are șanse foarte mici, Mazilu zero. Mărginean o să facă deplasarea și cred că va juca și câteva minute, pentru a căpăta puțin ritm” , a declarat președintele lui Dinamo la Prima Sport.

