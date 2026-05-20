Foto: Facebook/Fotbal Club Argeș Pitești
Un alt transfer la Dinamo „Câinii” s-ar fi înțeles cu tânărul jucător al rivalei din play-off

alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 11:59
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 11:59
  • Dinamo l-ar fi transferat pe Adriano Manole (18 ani), tânărul mijlocaș central al celor de la FC Argeș.

„Câinii” se pregătesc pentru barajul care asigură prezența în preliminariile Conference League.

Adriano Manole ar fi semnat cu Dinamo

După transferul mijlocașului Ianis Doană (18 ani) de la CSM Reșița, un alt tânăr de perspectivă ar fi semnat cu Dinamo. Este vorba de Adriano Manole, jucătorul celor de la FC Argeș, scrie prosport.ro.

Mijlocașul în vârstă de 18 ani ar fi semnat un contract valabil pe 3 ani, cu opțiunea de prelungire pe încă 3. Manole ar urma să încaseze și 1.500 de euro lunar.

Adriano Manole ar fi ales să plece de la FC Argeș, fiind nemulțumit de faptul că nu i s-a oferit încredere la echipa antrenată de Bogdan Andone.

7 apariții
a bifat Adriano Manole în acest sezon pentru FC Argeș. A jucat, în total, 31 de minute

Totuși, în actuala stagiune, Manole a a marcat 11 goluri în Liga Elitelor, chiar dacă făcea parte și din prima echipă a lui FC Argeș.

Gaziantep și Bursaspor, ambele echipe din Turcia, l-ar fi urmărit pe Adriano Manole în ultima perioadă, dar cei de la Argeș nu ar fi permis ca tânărul jucător să plece, mai notează sursa citată.

În finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League, Dinamo va da peste învingătoarea partidei dintre FCSB și FC Botoșani.

Astfel, „câinii” lui Kopic ar continua seria de transferuri ale unor tineri de perspectivă, așa cum au procedat în ultimii ani.

Jucătorii de până în 21 de ani aduși de Dinamo:

  • Nikita Stoinov (20 de ani)
  • Matteo Duțu (20 de ani)
  • Cristian Mihai (21 de ani)
  • Alexandru Musi (21 de ani)
  • Adrian Caragea (20 de ani)
  • Adrian Mazilu (20 de ani)
  • Ianis Tarbă (19 ani)
  • Ianis Doană (18 ani)

