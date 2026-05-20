„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”

Fostul fundaș dreapta argentinian Luciano Vella (45 de ani) a vorbit în termeni depreciativi despre România.

Vella a rememorat, într-un podcast din țara natală, haosul financiar de la Rapid, în perioada în care a fost sub contract cu giuleștenii, relația tensionată dintre omul de afaceri iranian Fathi Taher și patronul alb-vișiniilor de la acea vreme, George Copos, dar și șocul cultural trăit în scurta perioadă petrecută la București.

Ajuns la Rapid în 2008, într-o perioadă în care clubul încerca să construiască o echipă capabilă să lupte în cupele europene, Vella spune că principalul motiv pentru care a acceptat transferul a fost oferta financiară. „M-am dus pentru bani”.

În 2008, Fathi Taher declara că s-a înțeles cu George Copos pentru a prelua 80% din acțiunile clubului giuleștean. El investise aproximativ 8 milioane de euro în transferuri pentru a transforma Rapid într-o formație competitivă în Europa.

La scurt timp, iranianul s-a retras din club, motivând că a pierdut prea mulți bani și că George Copos nu intenționează să-i cedeze clubul.

Omul de afaceri iranian a murit în 2021, la 73 de ani.

Luciano Vella, ex Rapid: „România, o țară groaznică, sunt toți țigani, șmecheri”

Luciano Vella și-a amintit de perioada petrecută la Rapid și a făcut câteva declarații disprețuitoare la adresa țării noastre:

„România e o țară complicată. Sunt toți țigani, toți țigani, șmecheri.

Iranianul (n.r. - Fathi Taher) a adus jucători de peste tot. În afară de mine, erau din Nigeria, Bosnia… jucători de națională. Sincer, aveam o superechipă”.

6 meciuri a jucat Vella la Rapid (437 de minute), dintre care 5 în Liga 1 și unul în Cupa UEFA. A stat 6 luni în România

Argentinianul susține că Taher ar fi descoperit că sumele reale ale transferurilor erau umflate artificial de Copos. Cum?

„Spunea: «Vella costă un milion», dar îi cereau un milion și jumătate. Așa făcuse cu toți jucătorii. Făcuse 14 transferuri și președintele român îi furase vreo 8-9 milioane de dolari”.

După izbucnirea conflictului și retragerea lui Taher, clubul a început să aibă probleme cu plata salariilor.

„Iranianul s-a enervat și a plecat. Și n-a mai plătit pe nimeni. N-am mai primit salariile. Atunci am trimis scrisoare la FIFA și am devenit liber de contract”, a spus Vella.

Dincolo de problemele sportive și financiare, fostul fundaș și-a amintit și dificultățile de adaptare în România. Declarațiile sale sunt dure și prezintă România depreciativ.

„România era groaznică. Bucureștiul, evident, fiind capitală, era mai OK, dar când mergeam prin împrejurimi era teribil”, a spus el, adăugând totuși că orașul „probabil s-a dezvoltat mult între timp”.

România era foarte urâtă, groaznică! Era în dezvoltare, nu mint. Cred că acum Bucureștiul e mult mai frumos decât atunci când am fost eu acolo. Și, na, nu ne mai plăteau, a trebuit să plec. Luciano Vella, fost fundaș la Rapid

Pentru că fotbal nu prea a jucat la Rapid, argentinianul a avut o viață de noapte intensă, aspect pe care și-l amintește cu plăcere:

„Nu vorbeam română, nu înțelegeam nimic. Vorbeam foarte prost engleza. Română deloc. Dar dacă știai engleză, te descurcai bine. Și româncele erau toate bune. Eram fotbalist acolo, trebuia să am și eu ceva succes, nu?

Odată, am ieșit în oraș cu un nigerian cu care stăteam în cantonament. N-am schimbat niciodată o vorbă cu el și nu știu cum ne-am înțeles să ieșim. Am mers în club și simțeam că ne înțelegem bine. N-a fost prea multă conversație în seara aia, mai mult dans. Nici acum nu știu ce făceam eu acolo”.

Singurul nigerian din lotul Rapidului la acea vreme era Olubayo Adefemi, fotbalist decedat în 2011, la doar 25 de ani, într-un accident de mașină în Grecia. Urma să ajungă în țara natală pentru a pune la punct detalii legate de nunta sa.

Întrebat despre sumele câștigate la Rapid, argentinianul a spus:

„Țin minte că după primele meciuri am zis: «Ce urât e Bucureștiul, dar pentru banii ăștia trăiesc aici». Când era iranianul, era perfect. Semnasem pe trei ani și ziceam: «Rezist trei ani aici și mă îmbogățesc». Dar după trei-patru luni iranianul a plecat și n-am mai primit nimic”.

Luciano Vella s-a retras din fotbal în 2017. De-a lungul carierei, în afară de Rapid, argentinianul a mai jucat la:

Newell's, Cadiz, Velez Sarsfield, Independiente, River Plate, Union Santa Fe, Defensa y Justicia și Arsenal de Sarandi

Cum era Rapid în 2008: Jose Peseiro, antrenor. Transferuri pe bani mulți

În 2008, cu George Copos patron și Fathi Taher investitor, Rapid încerca să construiască o echipă de temut în România și care să lupte cu șanse serioase și în Europa.

Ce fotbaliști străini avea Rapid în 2008 și cât plătise pentru ei:

Elinton Andrade (portar) - 300.000 de euro

Urko Pardo (portar) - 1,5 milioane de euro,

Joao Paulo Andrade (fundaș central) - împrumut 500.000 de euro

Ricardo Fernandes (fundaș central) - 500.000 de euro

Vladimir Bozovic (fundaș stânga) - 500.000 de euro

Luciano Vella (fundaș dreapta) - 500.000 de euro

Djordje Ivelja (mijlocaș defensiv) - 150.000 de euro

Daniel Paulista (mijlocaș) - 750.000 de euro

Olubayo Adefemi (fundaș dreapta / mijlocaș dreapta) - transfer gratuit

Juliano Spadacio (mijlocaș ofensiv) - 1,5 milioane de euro

Cesinha (atacant) - 800.000 de euro

Pierre Boya (atacant) - 300.000 de euro

Radomir Djalovic (atacant) - 700.000 de euro

Claudio „Pitbull” Mejolaro (atacant) - 500.000 de euro împrumut

Joao Paulo Pinto (atacant) - 1,2 milioane de euro

Julio Cesar (atacant) - transfer gratuit

