Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 18:46
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 18:46
  • UEFA a anunțat că va implementa noi formate ale competițiilor europene pentru echipele naționale.

Forul european a anunțat cum se vor desfășura atât preliminariile europene, cât și Nations League, începând cu anul 2028.

UEFA anunță noi formate pentru Nations League și preliminariile europene

Calificările europene vor avea, începând cu anul 2028, o structură pe etape. Va exista Liga 1, compusă din cele 36 de echipe din ligile A și B ale Nations League, în timp ce din Liga 2 vor face parte restul de 18 sau 19 echipe din Liga Națiunilor.

Prima ligă va fi formată din trei grupe a câte 12 echipe, fiecare formație urmând a juca șase meciuri acasă/deplasare împotriva a șase adversari diferiți, câte doi per grupă, similar cu formatele competițiilor inter-cluburi organizate de UEFA.

În acest sistem, echipele nu mai joacă meciuri împotriva tuturor formațiilor din grupă, ci dispută un număr redus de partide împotriva unor adversari stabiliți pe baza urnelor valorice.

Cea de-a doua ligă se va desfășura exact ca Liga C a Nations League, cu trei grupe de câte șase sau șapte echipe.

Echipele care vor organiza Campionatele Europene vor participa și ele la preliminarii, chiar dacă sunt deja calificate la turneul final, miza pentru acestea fiind poziția în următoarea ediție a Ligii Națiunilor.

Cele mai bine clasate din fiecare grupă a Ligii 1 se vor califica direct la turneul final, în timp ce locurile rămase vor fi alocate printr-un sistem de play-off-uri, potrivit uefa.com.

În noua structură, începând cu anul 2029, Liga Națiunilor va trece de la sistemul actual, cel cu patru ligi, la unul cu trei ligi a câte 18 echipe.

Fiecare ligă va avea în componență trei grupe a câte șase echipe, care vor disputa meciuri împotriva a cinci adversari diferiți: pe teren propriu sau în deplasare împotriva echipelor din urne diferite, și tur-retur împotriva adversarei din aceeași urnă valorică.

Având în vedere că vor participa 55 de echipe, Liga C va avea o grupă de 7 echipe, al cărei calendar va începe cu o fereastră internațională mai devreme față de celelalte grupe.

Sferturile, semifinalele și finala Nations League vor rămâne la fel ca în prezent.

