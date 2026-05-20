„Performanță fenomenală”  Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros

Tim Henman (51 de ani), fost număr 4 ATP, crede că Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) poate face un turneu foarte bun de Mare Șlem.

Britanicul e încântat de jocul româncei și spune că retragerea acesteia la sfârșit de sezon e o decizie dificilă.

Într-un interviu acordat pentru GOLAZO.ro, britanicul Tim Henman s-a declarat impresionat de jocul etalat de Sorana Cîrstea pe zgura de la Roma.

Românca a jucat semifinala acelui turneu, după victorii în partidele cu Tatjana Maria, Linda Noskova, Aryna Sabalenka și Jelena Ostapenko.

În semifinala cu Coco Gauff, deși a făcut break și a condus în primul set, Sorana a fost nevoită să se recunoască învinsă, scor 4-6, 3-6.

Tim Henman: „Sorana poate bate pe oricine”

Performanța Soranei a dus-o pe aceasta, grație și altor rezultate bune din sezon, pe locul 18 în clasamentul WTA, cea mai bună clasare din carieră.

Cîrstea a anunțat deja că se va retrage la sfârșitul anului competițional. Ce crede Tim Henman despre această hotărâre, în interviul de mai jos.

Salut, Tim. Ce spui de turneul făcut de Sorana Cîrstea la Roma?

A jucat un tenis excelent. A dat dovadă de multă reziliență, s-a mișcat foarte bine, a ținut pasul în schimburile lungi de mingi și a fost agresivă când a avut ocazia.



Se apropie de finalul carierei, dar îmi place foarte mult felul în care joacă. Are cu siguranță șanse mari să ajungă departe la Paris, pentru că este încrezătoare, iar o victorie împotriva unei jucătoare ca Sabalenka îți dă o încredere de neclintit.

Poate își va egala cea mai bună performanță la Roland Garros, sfert de finală în 2009. De ce a reușit să treacă de Sabalenka și Ostapenko, care lovesc foarte puternic, dar nu și de Coco Gauff?

Într-o zi bună, Sorana chiar poate bate pe oricine. Împotriva lui Coco Gauff, însă, mobilitatea și forța fizică a acesteia din urmă au făcut o mare diferență. Americanca reușește să mențină foarte multe mingi în joc și își forțează adversarele să se apropie de linii și să lovească de acolo. Probabil că asta a făcut diferența. Dar Cîrstea a jucat foarte bine.

11.714.490 $ e suma acumulată de Sorana Cîrstea din premii în carieră

Tim Henman: „Performanță fenomenală”

Sorana a declarat că se va retrage la sfârșitul acestui an. Crezi că e decizia potrivită, având în vedere sezonul pe care-l face? Se poate răzgândi după aceste meciuri foarte bune?

Numai ea știe acest lucru. Sigur că, din punct de vedere al formei fizice și al jocului, mai poate rămâne în circuitul WTA. Dacă vrea să se răzgândească, este dreptul ei.



Când eu m-am retras, totul a devenit clar foarte repede. M-am retras cam șase săptămâni mai târziu decât momentul în care am luat decizia. Am jucat în Cupa Davis la Wimbledon, am câștigat ultimul meu meci și m-am retras. Dar fiecare este diferit.

Poate o nouă performanță bună la Roland Garros o va face să se mai gândească.

A fi jucător de tenis profesionist este cea mai bună meserie din lume. Dacă încă ai ambiția și dorința de a concura, atunci continuă să concurezi. Dar poate că ea are alte lucruri pe care vrea să le facă. Ea va ști ce este potrivit pentru ea.

E pe locul 18 în lume și 11 în WTA Race.

Asta e o performanță fenomenală, mai ales în, posibil, ultimul ei an în circuit. O să se gândească bine și o să facă ce e mai bine pentru ea.

Tim Henman: „Toate pot câștiga”

Sinner a fost impresionant la Roma, acolo unde a și câștigat. Crezi că are un rival foarte serios la câștigarea titlului de la Roland Garros?

Da, modul în care joacă Sinner este cu adevărat impresionant. Atât fizic, cât și mental, a fost remarcabil! A jucat atât de mult fără să-și piardă forma sau să aibă zile proaste. Faptul că a câștigat două titluri Masters 1000 la rând este incredibil.



De asemenea, cred că acest lucru subliniază cât de importantă e revenirea lui Alcaraz, deoarece rivalitatea dintre ei a fost benefică pentru amândoi.



Înainte de turneul de la Paris, dacă mi-ai da de ales între Sinner și ceilalți 127 de jucători din tabloul competiției, l-aș alege pe Sinner în fiecare zi. Joacă atât de bine.



Pentru mine, ar trebui să se întâmple ceva neobișnuit ca el să nu câștige, probabil ceva de natură fizică, pentru că este cel mai clar favorit pe zgură de la Nadal în perioada sa de glorie.

Dacă pe partea masculină de tablou avem un favorit cert, pe cea feminină?

Aici cred că e ceva mai complicat. Sigur, Sabalenka este cea mai bună jucătoare din lume în acest moment. Terenul de zgură reprezintă o provocare pentru ea, dar poate câștiga Roland Garros.



Svitolina a fost incredibilă săptămâna trecută, le-a învins, la Roma, pe Rybakina, Świątek și Gauff în tururi consecutive. Este una dintre favorite.



Dar și Rybakina poate câștiga, așa cum a făcut-o la Roma. Swiątek a câștigat RG de mai multe ori. Gauff a câștigat un turneu de Grand Slam.



Jessica Pegula este mai mult o jucătoare de teren dur, pe zgură, la fel ca Anisimova. Mirra Andreeva va câștiga turnee de Grand Slam în viitor. Ar putea fi acesta primul ei titlu? Este posibil.

Ce spui de cazul fostei câștigătoare de Wimbledon, Marketa Vondroušová?

În primul rând, știu că Vondroušová a ratat un test, dar nu voi face niciun comentariu până nu voi cunoaște faptele. Testele antidoping din tenis sunt foarte stricte și asta e bine. Ne dorim corectitudine.



Trebuie să raportezi zilnic o oră unde te afli, iar asta e o provocare, mai ales când călătorești constant. Uneori fiind eliminat devreme de la turneu și pleci mai departe, alteori rămâi trei săptămâni la un turneu de Grand Slam. Dar este important pentru a asigura condiții egale de concurență.



Susțin testarea. Din când în când, jucătorii sunt testați pozitiv, dar tenisul este un sport foarte curat. Voi fi interesat să aflu detaliile cazului Vondroušová când vor fi făcute publice.

Marketa Vondroušová se confruntă în prezent cu o suspendare de până la patru ani, după ce a fost acuzată oficial de Agenția Internațională pentru Integritatea în Tenis (ITIA) de refuzul de a se supune unui test antidoping în afara competiției.

Ea a refuzat să deschidă ușa ofițerilor anti-doping care voiau să-i facă un test inopinat în decembrie 2025.

