„Vreau să lupt în România”  Fostul atacant al lui Dinamo, de nerecunoscut! S-a apucat de K1:  „Mi-aș dori să revin”
Joel Thomas în perioada Dinamo/ Foto: sportpictures.eu
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 21:45
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 21:45
  • Joel Thomas (37 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, s-a apucat de K1 și își dorește să lupte și în România.

Născut la Caen, jucătorul francez a debutat în Liga 1 la nou-promovata CS Severin, care îl transferase de la Apollon Smyrni în vara anului 2012.

Un an mai târziu, Thomas a ajuns liber de contract la Dinamo, după retrogradarea echipei din Severin. Măcinat de accidentări, atacantul a jucat doar 16 meciuri pentru „câini” și a părăsit „haita” în 2015.

Ulterior, a continuat să joace în ligile inferioare din mai multe țări și s-a apucat și de sporturi de contact.

„De mic mă uitam la filmele cu Bruce Lee și Van Damme, ca orice copil. Mi-au plăcut artele marțiale și de mic am avut personalitate și nu mi-a plăcut să fiu călcat în picioare.

Nu am fost conflictual, dar dacă mă supărai, luăm atitudine. Așa am făcut și în fotbal.

Nu am lăsat capul jos! Eu nu mă luptam ca să lovesc copiii, când eram mic, ci să îi pun la punct. Așa și la fotbal! M-am apucat de K1 de câțiva ani și îmi place foarte mult.”, a declarat Joel Thomas, citat de prosport.ro.

Joel Thomas: „Mi-aș dori să lupt în România”

Francezul a dezvăluit că este deschis să accepte orice ofertă în cazul în care va primi oferte din galele din România.

„Mi-aș dori să lupt în România. Aveți gale bune acolo. Dacă mă caută vreun promotor, vin cu drag. Am 97 kg și nu mi-e frică de nimeni.

Sunt neînvins! Am 8 victorii. Sunt în formă bună! În decembrie 2025, au fost câțiva luptători români la o gală în Irlanda, am vorbit cu ei, iar unul dintre ei, un tânăr cu real talent, Ionuț Busuioc, ținea cu Dinamo. Și eu sunt tot dinamovist!”, a adăugat Joel Thomas.

Joel Thomas: „Mi-as dori să revin la Dinamo!”

Întrebat dacă a mai urmărit ce s-a întâmplat la Dinamo în ultima vreme, veteranul de 37 de ani a replicat:

Știu că a avut unele probleme financiare în trecut, dar acum am văzut că are stabilitate și că s-a luptat pentru titlu.

Sper că pe viitor să fie totul bine pentru club. Chiar mi-aș dori să revin la Dinamo!

Încă mai pot juca! Am 37 de ani, dar sunt în formă, mai ales că fac și K1. Sunt neînvins, după cum v-am zis. Dinamo este un club mare, cu istorie bogată și fani minunați.

Am fost frustrat după primul sezon, apoi m-am accidentat la genunchi, am făcut eforturi mari ca să revin, dar noul președinte nu m-a mai vrut. Nu mai știu cum îl chema! Apoi am jucat bine în Scoția și Olanda.”

Thomas a vorbit și despre desființarea echipei CS Severin:

„Da, păcat! E trist! Păcat de acest oraș, un oraș mic dar frumos, păcat de oamenii de acolo, păcat de acel stadion superb.

Erau probleme financiare de când am venit la Turnu Severin și lucrurile nu decurgeau cum trebuie. Noi eram jucători și nu aveam control pe ceea ce se întampla la echipă! Nu știu ce se întâmplă acolo, de nu mai există echipă!

Sper ca într-o zi, Turnu Severin să joace iar în Liga 1, fiindcă orașul merită! Poate va veni un investitor serios. Mi-aș dori să revin și la Turnu Severin, într-o zi. Poate într-o funcție de conducere”.

  • De-a lungul carierei, atacantul francez a mai evoluat pentru FC Girondins Bordeaux 2, FC Kaiserslautern 2, Colchester United, Hamilton, FC Ionikos, Bastia, Raith Rovers, FC Dordrecht, FC Oss și FC Eindhoven

