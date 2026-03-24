Biletul zilei din tenis – marți, 24 martie – cota 2.29

- O altă zi fără fotbal de top ne face să ne îndreptăm din nou atenția către tenis pentru pariuri.
- Astăzi se joacă mai multe meciuri în optimile de finală de la Miami Open.
Pentru Biletul Zilei am ales două selecții din meciurile Terence Atmane vs Frances Tiafoe și Alex Michelsen vs Jannik Sinner. Biletul cu cota 2.29 a fost plasat cu miza de 100 de lei la Superbet pentru un câștig potențial de 239 de lei.
Biletul Zilei XBets.ro – 24.03.2026 – tenis
|Meci
|Pronostic
|Cotă
|Terence Atmane vs Frances Tiafoe
|2 - victorie Tiafoe
|1.45
|Alex Michelsen vs Jannik Sinner
|2 & sub 21,5 game-uri
|1.58
Terence Atmane vs Frances Tiafoe – un duel echilibrat pentru sferturile Miami Open
Meciul dintre francezul Terence Atmane (53 ATP) și americanul Frances Tiafoe (20 ATP) din optimile Miami Open este programat să înceapă după ora 22:00. Deși la prima vedere pare dezechilibrat, evoluția celor doi la acest turneu promite o înfruntare plină de suspans.
Atmane nu a început foarte bine acest an. El are un bilanț cu 6 victorii și 6 înfrângeri, dar traseul de la Acapulco, unde a ajuns în sferturi, și victoria din turul anterior în fața lui Felix Auger-Aliassime, jucător din top 10 ATP, demonstrează că are un bun potențial pe suprafața dură.
Tiafoe este numărul 20 ATP și are un palmares cu 14 victorii și 6 înfrângeri în 2026. Deși pare în ușoară pierdere de formă, americanul a jucat finala turneului de la Acapulco și a ajuns până în turul 4 la Indian Wells, unde a fost învins de Alexander Zverev, numărul 4 ATP.
Atmane și Tiafoe s-au întâlnit o singură dată până acum. În urmă cu o lună, la Dallas, tot pe suprafață dură, americanul s-a impus cu 2-1 (4-6, 6-2, 6-2). Experiența superioară a acestuia ar putea fi decisivă și în înfruntarea de la Miami.
PONT: Terence Atmane vs Frances Tiafoe – victorie Tiafoe – cota 1.45
Alex Michelsen vs Jannik Sinner – duel facil pentru numărul 2 mondial
Numărul 40 ATP, americanul Alex Michelsen a jucat foarte bine în 2026, câștigând 12 dintre cel 18 meciuri jucate (toate pe suprafață dură). La Miami el a avut un traseu cu multe obstacole. După victoria facilă cu italianul Bellucci au urmat 2 meciuri de mare intensitate și consum fizic: 2-1 (7-5, 6-7, 6-4) cu britanicul Cameron Norrie și 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) cu chilianul Alejandro Tabilo. În ultimul meci a fost avantajat de serviciul foarte puternic, reușind 12 ași.
În turul 4 Michelsen are o misiune foarte dificilă, urmând ca după ora 22:00 să joace împotriva lui Jannik Sinner, numărul 2 ATP și campion în 2024 și finalist în 2021 și 2023 la Miami. În urmă cu o săptămână italianul a câștigat titlul la Indian Wells după o finală dramatică cu rusul Medvedev. El a câștigat primele două meciuri la Miami cedând doar 11 game-uri și încearcă să profite de eliminarea lui Alcaraz pentru a câștiga un nou titlu.
Michelsen și Sinner s-au mai înfruntat de două ori, în august 2024. Italianul a câștigat ambele meciuri fără să cedeze set. Sinner arată o excelentă pregătire fizică în această perioadă a sezonului, în timp ce evoluția lui Michelsen depinde foarte mult de cum se va recupera după meciurile intense din tururile anterioare.
PONT: Alex Michelsen vs Jannik Sinner – 2 & sub 21,5 game-uri – cota 1.58
