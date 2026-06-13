Câte abonamente a vândut Dinamo Interes masiv: în trei zile, aproape cât tot sezonul trecut!

Dinamo a venit cu noi detalii despre vânzarea abonamentelor pentru sezonul 2026-2027.

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Clubul alb-roșu a oferit în această vară abonamente la preț redus comparativ cu anul trecut, după conflictul iscat cu suporterii din cauza noii sigle, iar aceștia au arătat acum un interes mare pentru achiziție.

Dinamo a vândut 1.000 de abonamente în primele 3 zile

De această dată, atât costul pentru reabonare, cât costul întreg al abonamentelor a fost mai mic față de cele pentru sezonul anterior, iar fanii au la dispoziție și varianta „early bird”, pentru un preț și mai redus până la 25 iunie.

Astfel, clubul a anunțat, sâmbătă, că numărul de abonamente vândute în primele trei zile, din seara de 10 iunie și până pe 13 iunie la prânz, a ajuns la 1.000, aproape la fel de multe ca în toată stagiunea anterioară, când „câinii” au vândut 1.100 de bucăți.

Prețurile abonamentelor pentru sezonul 2026-2027:

Categorie / Sector Reabonare Early Bird Abonare Peluza Cătălin Hîldan 300 lei 360 lei 450 lei Tribuna a II-a 600 lei 720 lei 900 lei Tribuna 0 – Categoria II 1.000 lei 1.200 lei 1.500 lei Tribuna 0 – Categoria I 1.400 lei 1.680 lei 2.100 lei VIP Experience 5.000 lei 6.000 lei 7.500 lei

Programul conform căruia se vor vinde abonamentele

Perioadă de reabonare și abonare early bird: 09 iunie – 25 iunie

09 iunie – 25 iunie Perioada reabonare și abonare: 26 iunie – 1 septembrie

26 iunie – 1 septembrie Program casierie pentru ridicarea abonamentelor fizice: 1 iulie – 10 iulie (11:00 – 18:00)

Câte abonamente a vândut Dinamo în ultimele două stagiuni

Sezonul regulat 2024-2025: 1.525 abonamente

Play-off-ul sezonului 2024-2025: 3.700 abonamente

Sezonul integral 2025-2026: 1.100 abonamente

În sezonul viitor, Dinamo va evolua sub comanda unui nou tehnician, Nuno Campos, care va avea următorul staff:

Antrenori secunzi: Gonçalo Gil Da Silva Cruz și João Pedro Pereira Machado Bagão

Gonçalo Gil Da Silva Cruz și João Pedro Pereira Machado Bagão Antrenor cu portarii: Jorge Felipe Peralta Mesa,

Jorge Felipe Peralta Mesa, Preparator fizic: Brian van der Steen, care va prelua rolul de preparator fizic

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