Câte abonamente a vândut Dinamo Interes masiv: în trei zile, aproape cât tot sezonul trecut!

- Dinamo a venit cu noi detalii despre vânzarea abonamentelor pentru sezonul 2026-2027.
Clubul alb-roșu a oferit în această vară abonamente la preț redus comparativ cu anul trecut, după conflictul iscat cu suporterii din cauza noii sigle, iar aceștia au arătat acum un interes mare pentru achiziție.
Dinamo a vândut 1.000 de abonamente în primele 3 zile
De această dată, atât costul pentru reabonare, cât costul întreg al abonamentelor a fost mai mic față de cele pentru sezonul anterior, iar fanii au la dispoziție și varianta „early bird”, pentru un preț și mai redus până la 25 iunie.
Astfel, clubul a anunțat, sâmbătă, că numărul de abonamente vândute în primele trei zile, din seara de 10 iunie și până pe 13 iunie la prânz, a ajuns la 1.000, aproape la fel de multe ca în toată stagiunea anterioară, când „câinii” au vândut 1.100 de bucăți.
Prețurile abonamentelor pentru sezonul 2026-2027:
|Categorie / Sector
|Reabonare
|Early Bird
|Abonare
|Peluza Cătălin Hîldan
|300 lei
|360 lei
|450 lei
|Tribuna a II-a
|600 lei
|720 lei
|900 lei
|Tribuna 0 – Categoria II
|1.000 lei
|1.200 lei
|1.500 lei
|Tribuna 0 – Categoria I
|1.400 lei
|1.680 lei
|2.100 lei
|VIP Experience
|5.000 lei
|6.000 lei
|7.500 lei
Programul conform căruia se vor vinde abonamentele
- Perioadă de reabonare și abonare early bird: 09 iunie – 25 iunie
- Perioada reabonare și abonare: 26 iunie – 1 septembrie
- Program casierie pentru ridicarea abonamentelor fizice: 1 iulie – 10 iulie (11:00 – 18:00)
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Câte abonamente a vândut Dinamo în ultimele două stagiuni
- Sezonul regulat 2024-2025: 1.525 abonamente
- Play-off-ul sezonului 2024-2025: 3.700 abonamente
- Sezonul integral 2025-2026: 1.100 abonamente
În sezonul viitor, Dinamo va evolua sub comanda unui nou tehnician, Nuno Campos, care va avea următorul staff:
- Antrenori secunzi: Gonçalo Gil Da Silva Cruz și João Pedro Pereira Machado Bagão
- Antrenor cu portarii: Jorge Felipe Peralta Mesa,
- Preparator fizic: Brian van der Steen, care va prelua rolul de preparator fizic