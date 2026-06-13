Tensiuni la Toronto VIDEO:   Reacția uluitoare a spectatorilor la apariția steagului SUA, la ceremonia de deschidere din Canada
Steagul SUA/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Tensiuni la Toronto VIDEO: Reacția uluitoare a spectatorilor la apariția steagului SUA, la ceremonia de deschidere din Canada

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 10:47
alt-text Actualizat: 13.06.2026, ora 11:20
  • Steagul SUA a fost huiduit la ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial din Canada.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Peste 40.000 de fani au fost prezenți pe BMO Field, din Toronto, la duelul dintre Canada și Bosnia, încheiat scor 1-1.

Mexic ’70 și SUA ’94 Ce s-a ales de cantonamentele României la Mondialul 2026
Citește și
Mexic ’70 și SUA ’94 Ce s-a ales de cantonamentele României la Mondialul 2026
Citește mai mult
Mexic ’70 și SUA ’94 Ce s-a ales de cantonamentele României la Mondialul 2026

Steagul SUA, huiduit la ceremonia de deschidere din Canada

În timpul ceremoniei de deschidere, care a avut loc înaintea partidei, steagurile celor 48 de țări participante au fost aduse pe teren.

Drapelele Canadei, Mexicului și al SUA, cele trei gazde ale turneului final, au fost aduse împreună.

Dacă primele două au fost întâmpinate cu urale, nu același lucru se poate spune și despre cel al SUA.

Mai mulți fani ai Canadei au putut au huiduit momentul în care steagul Statelor Unite era prezentat.

Același lucru s-a întâmplat și vineri, la ceremonia de deschidere care a avut loc în Mexic, informează newsweek.com.

De ce fanii din Mexic și Canada au huiduit steagul SUA

În ultimul an au existat mai multe momente pline de tesiune între SUA și Canada.

Totul din cauza tarifelor vamale impuse de administrația Trump și a declarațiilor belicoase ale președintelui american în ceea ce privește Canada, acesta declarând în mod repetat că și-ar dori ca țara nord-americană să devină cel de-al 51-lea stat al SUA.

„Plătim sute de miliarde de dolari ca să subvenționăm Canada. De ce? Nu există niciun motiv. Nu avem nevoie de nimic din ce au ei. Avem energie nelimitată, ar trebui să ne facem propriile mașini și avem mai multă cherestea decât am putea folosi vreodată.

Fără subvenția masivă, Canada încetează să mai existe ca țară. Prin urmare, Canada ar trebui să devină al 51-lea stat al nostru.

Taxe mai mici și o protecție militară mult mai bună pentru oamenii din Canada și fără texe vamale”, scria liderul american într-o postare pe pe Truth Social în luna februarie, citat de hotnews.ro.

Declarațiile lui Trump au alimentat resentimentele în rândul suporterilor care simt că identitatea turneului a înclinat puternic spre SUA.

De altfel, fanii și-au exprimat și frustrarea privind numărul mare de meciuri organizat de Statele Unite, comparativ cu Mexic și Canada.

78
de meciuri se joacă în SUA, în timp ce doar 26 vor avea loc în Canada și Mexic, la un loc

Citește și

Dan Udrea SUA au învățat și fotbal
Opinii
09:58
Dan Udrea SUA au învățat și fotbal
Citește mai mult
Dan Udrea SUA au învățat și fotbal
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
Campionatul Mondial
23:40
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
Citește mai mult
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
SUA Campionatul Mondial canada donald trump
Știrile zilei din sport
Simona Halep, ultimul dans VIDEO+FOTO: Clipe emoționante la meciul de retragere al fostului lider WTA: „Vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment”
Superliga
13.06
Simona Halep, ultimul dans VIDEO+FOTO: Clipe emoționante la meciul de retragere al fostului lider WTA: „Vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment”
Citește mai mult
Simona Halep, ultimul dans VIDEO+FOTO: Clipe emoționante la meciul de retragere al fostului lider WTA: „Vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment”
Tun de 500.000 de euro la TAS  Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA
Diverse
13.06
Tun de 500.000 de euro la TAS Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA
Citește mai mult
Tun de 500.000 de euro la TAS  Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA
Burleanu, blamat de fanii Stelei  Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Liga 2
13.06
Burleanu, blamat de fanii Stelei Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Citește mai mult
Burleanu, blamat de fanii Stelei  Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători 
Superliga
13.06
Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători
Citește mai mult
Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:42
Matei Ilie a plecat de la CFR Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
Matei Ilie a plecat de la CFR  Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
12:16
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
12:46
„Nu este nimic politic la mijloc” Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1
„Nu este nimic politic la mijloc”  Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1
12:38
„Nu câștigi Mondialul în primul meci” Carlo Ancelotti, după remiza Braziliei cu Maroc » Care e obiectivul său și ce a spus despre Vinicius
„Nu câștigi Mondialul în primul meci”  Carlo Ancelotti, după remiza Braziliei cu Maroc » Care e obiectivul său și ce a spus despre Vinicius
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Top stiri
Încă o plecare de la Dinamo  „Câinii” au anunțat și 4 sosiri:  „Înțelegere pe cale amiabilă”
Superliga
13.06
Încă o plecare de la Dinamo „Câinii” au anunțat și 4 sosiri: „Înțelegere pe cale amiabilă”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo  „Câinii” au anunțat și 4 sosiri:  „Înțelegere pe cale amiabilă”
Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă 
Diverse
13.06
Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă
Citește mai mult
Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă 
Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat
Campionatul Mondial
13.06
Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat
Citește mai mult
Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat
M-am uitat și azi la meci, femeie fiind. Apoi mi-a venit să cânt ,,pe ce drum s-o apuc, unde să mă duc". Apoi un prieten a spus că sunt în acea perioadă a lunii, fotbalul
B365
13.06
M-am uitat și azi la meci, femeie fiind. Apoi mi-a venit să cânt ,,pe ce drum s-o apuc, unde să mă duc". Apoi un prieten a spus că sunt în acea perioadă a lunii, fotbalul
Citește mai mult
M-am uitat și azi la meci, femeie fiind. Apoi mi-a venit să cânt ,,pe ce drum s-o apuc, unde să mă duc". Apoi un prieten a spus că sunt în acea perioadă a lunii, fotbalul

Echipe/Competiții

fcsb 24 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 22 rapid 4 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
14.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share