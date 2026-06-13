Tensiuni la Toronto VIDEO:   Reacția uluitoare a spectatorilor la apariția steagului SUA, la ceremonia de deschidere din Canada

Steagul SUA a fost huiduit la ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial din Canada.

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Peste 40.000 de fani au fost prezenți pe BMO Field, din Toronto, la duelul dintre Canada și Bosnia, încheiat scor 1-1.

Steagul SUA, huiduit la ceremonia de deschidere din Canada

În timpul ceremoniei de deschidere, care a avut loc înaintea partidei, steagurile celor 48 de țări participante au fost aduse pe teren.

Drapelele Canadei, Mexicului și al SUA, cele trei gazde ale turneului final, au fost aduse împreună.

Dacă primele două au fost întâmpinate cu urale, nu același lucru se poate spune și despre cel al SUA.

Mai mulți fani ai Canadei au putut au huiduit momentul în care steagul Statelor Unite era prezentat.

Același lucru s-a întâmplat și vineri, la ceremonia de deschidere care a avut loc în Mexic, informează newsweek.com.

🚨BREAKING: Canada booed the USA flag at the World Cup opening ceremony pic.twitter.com/47P7FZw4ov — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 12, 2026

De ce fanii din Mexic și Canada au huiduit steagul SUA

În ultimul an au existat mai multe momente pline de tesiune între SUA și Canada.

Totul din cauza tarifelor vamale impuse de administrația Trump și a declarațiilor belicoase ale președintelui american în ceea ce privește Canada, acesta declarând în mod repetat că și-ar dori ca țara nord-americană să devină cel de-al 51-lea stat al SUA.

„Plătim sute de miliarde de dolari ca să subvenționăm Canada. De ce? Nu există niciun motiv. Nu avem nevoie de nimic din ce au ei. Avem energie nelimitată, ar trebui să ne facem propriile mașini și avem mai multă cherestea decât am putea folosi vreodată.

Fără subvenția masivă, Canada încetează să mai existe ca țară. Prin urmare, Canada ar trebui să devină al 51-lea stat al nostru.

Taxe mai mici și o protecție militară mult mai bună pentru oamenii din Canada și fără texe vamale”, scria liderul american într-o postare pe pe Truth Social în luna februarie, citat de hotnews.ro.

Declarațiile lui Trump au alimentat resentimentele în rândul suporterilor care simt că identitatea turneului a înclinat puternic spre SUA.

De altfel, fanii și-au exprimat și frustrarea privind numărul mare de meciuri organizat de Statele Unite, comparativ cu Mexic și Canada.

78 de meciuri se joacă în SUA, în timp ce doar 26 vor avea loc în Canada și Mexic, la un loc

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