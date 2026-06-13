Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat

Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) și celebrul streamer american IShowSpeed (21 de ani), au oferit un moment viral în cadrul unei emisiuni din SUA.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pe parcursul Cupei Mondiale, fostul mare atacant suedez este analist TV pentru postul de televiziune american FOX Sports, alături de legendarul Thierry Henry (48 de ani).

Zlatan Ibrahimovic i-a smuls microfonul și l-a dat afară din studio pe IShowSpeed

Într-o emisiune dedicată partidei SUA - Paraguay 4-1 în studioul amenajat special pe Sofi Stadium și-a făcut apariția și celebrul streamer american IShowSpeed, pe numele său real Darren Jason Watkins Jr.

„Cine va câștiga Cupa Mondială?” l-a întrebat Ibrahimovic pe Speed.

Mare fan Cristiano Ronaldo (41 de ani), creatorul de conținut nu a stat deloc pe gânduri și a afirmat: „Portugalia! Ronaldo va câștiga Cupa Mondială”.

Lui Ibrahimovic nu i-a plăcut răspunsul. Imediat i-a smuls microfonul din mână lui Speed și l-a împins.

Ulterior, streamerul a părăsit zona și a continuat duelul de la distanță cu Zlatan:

„Urmăriți-l pe Ronaldo cum va câștiga. Vă promit că va câștiga. Siuuu!”. Replica l-a amuzat teribil pe Ibrahimovic.

🚨| BREAKING: Zlatan Ibrahimović just KICKED Speed off FOX Sports after he said Portugal will win the World Cup 😭💀 pic.twitter.com/3lFcg7LB5g — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) June 13, 2026

Portugalia va debuta miercuri la Cupa Mondială. Primul meci al naționalei lui Cristiano Ronaldo va fi împotriva reprezentativei RD Congo. Partida este programată să înceapă la ora 20:00, ora României, și va fi transmisă de Antena 1.

Ajuns la 41 de ani, Ronaldo speră să pună mâna pe marele trofeu, singurul important care îi lipsește din palmares, la ceea ce ar putea fi ultima sa apariție la o Cupă Mondială.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport