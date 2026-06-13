„E ca Rațiu” Portret pentru  „underul” venit să-l înlocuiască pe Radunovic: marile plusuri, dar și două avertismente ale fostului antrenor
Ricardo Pădurariu e comparat de Florin Maxim cu Andrei Rațiu
Superliga

„E ca Rațiu” Portret pentru „underul” venit să-l înlocuiască pe Radunovic: marile plusuri, dar și două avertismente ale fostului antrenor

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 14:04
alt-text Actualizat: 13.06.2026, ora 14:08
  • După un an de ucenicie la Corvinul, în Liga a 2-a, Ricardo Pădurariu se întoarce la FCSB cu un statut diferit.
  • La 19 ani, fundașul stânga împrumutat în stagiunea trecută la echipa care a câștigat Liga a 2-a are acum șanse reale de a deveni o soluție imediată pentru primul 11 la FCSB.
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Va merge în cantonamentul din Olanda nu doar ca un jucător de perspectivă, ci ca o variantă pentru două dintre nevoile importante ale FCSB: postul de fundaș stânga și respectarea regulii U21, unde fosta campioană a avut mari probleme sezonul trecut.

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„Se adaptează foarte ușor!”

Florin Maxim, antrenorul sub comanda căruia a evoluat la Corvinul, îi face un portret complet.

Tehnicianul insistă asupra unui detaliu care poate diferența: capacitatea de adaptare.

„Am o impresie foarte bună despre el. Are o calitate să se adapteze foarte repede cerințelor”, spune Maxim, care l-a urmărit în cinci meciuri live înainte de a-l aduce la Hunedoara, pe vremea când fundașul bifa primul său an la nivel de seniori, la Bistrița.

Pădurariu, foarte bun ofensiv, probleme defensive

Pădurariu nu a ajuns la Corvinul ca un produs finit. Ba, din contră.

„Când l-am adus, am discutat cu el că e foarte bun ofensiv, pe defensiv avea de lucru. I-am zis că eu cred în el, aleargă bine, are fizic, nu e fricos”, rememorează Maxim.

Iar începutul a confirmat „diagnosticul” antrenorului.

„Mi-a început campionatul cu probleme mari defensive. Am lucrat, s-a adaptat și nu a mai făcut problemele de poziționare, cu mingile în spatele lui”.

Ricardo Pădurariu, de la soluție de under la titular incontestabil

Nu talentul evident a fost cel care i-a atras atenția lui Maxim, ci disponibilitatea de a învăța și de a corecta rapid ceea ce nu funcționa.

Așa s-a transformat dintr-un fundaș vulnerabil în duelurile fără minge și în gestionarea spațiilor într-un jucător pe care antrenorul îl considera indispensabil.

„Spre sfârșit, chiar dacă nu era under, începeam cu el. Un jucător care te poate ajuta mult. E un fundaș de mare perspectivă”.

Maxim îl vede pe Pădurariu o soluție certă la FCSB

Profilul său pare croit pentru fotbalul pe care FCSB îl dezvoltă, crede Maxim.

„Voia mingea, nu se ascundea. Nu fuge de bătaie, de presiune. E matur din toate punctele de vedere”, îl descrie Maxim.

Ricardo Pădurariu, comparat cu Rațiu

Comparația făcută de tehnician e cea mai sugestivă pentru a înțelege cine este Pădurariu.

Maxim crede că tânărul de 19 ani amintește de Andrei Rațiu:

„Îl poți compara cu Rațiu, foarte ofensiv, cu carențe defensive. În raport unu contra unu scoate jucător din joc.

Cred că pe jocul pozițional al FCSB va fi foarte bun. Eu îl văd titular la FCSB acum. E fundaș lateral de echipă mare”.

Probleme cu greutatea

Dincolo de calitățile certe, antrenorul vorbește și despre maturizarea jucătorului și ceva probleme pe care le-a avut.

„Era la limită cu greutatea, nu mânca pește, legume, dar s-a educat, a înțeles și acum e foarte bine.

E un copil de care FCSB trebuie să aibă grijă. L-aș lua oriunde aș merge. Îmi place mult spiritul lui! Nu am niciun interes să vorbesc așa despre el. Nu e al nostru, doar l-am avut un an. Dar îmi place mult. A progresat foarte mult!”, a mai zis Maxim.

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