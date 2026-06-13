Anomalia Barcelona Cum își pot permite catalanii să plătească sume importante pe transferuri, având o datorie foarte mare  
Fani Barcelona FOTO: IMAGO
Campionate

Anomalia Barcelona Cum își pot permite catalanii să plătească sume importante pe transferuri, având o datorie foarte mare

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 18:31
  • Deși a avut mari probleme financiare în ultimii ani, Barcelona își poate permite acum să plătească sume importante pentru transferuri.
  • Cum este posibil, în rândurile de mai jos.
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Pe 29 mai, Barcelona a oficializat transferul lui Anthony Gordon, extrema celor de la Newcastle, pentru care catalanii au plătit nu mai puțin de 80 de milioane de euro.

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Cum își poate permite Barcelona să plătească sume importante pentru transferuri

Afectată de reglementările privind fair-play-ul financiar, dar și de costurile salariale ridicate, în ultimii ani gruparea catalană nu a putut plăti sume foarte mari pentru transferuri.

Directorul sportiv, Deco, a fost nevoit să recurgă adesea la adevărate acrobații pentru a întări lotul. Alegerile sale s-au dovedit a fi bune, deoarece echipa a rămas la un nivel ridicat, câștigând titlul în fața rivalelor Real Madrid și Atletico.

Acum, Barcelona și-a permis să plătească 80 de milioane de euro pentru Anthony Gordon și, mai mult, ar urma să mai achite o sumă importantă pentru un atacant central, Julian Alvarez fiind principala țintă.

Catalanii ar fi dispuși, potrivit marca.com, să plătească 170 de milioane de euro pentru Alvarez, mult peste ceea ce au cheltuit în ultimii trei ani pe transferuri, 114,5 milioane de euro.

Barcelona a revenit la regula 1:1 și poate acum să investească sume mult mai mari. Această regulă le permite cluburilor să investească exact aceleași sumă pe care o economisesc sau o generează din vânzări și alte venituri.

Revenirea pe Camp Nou, vitală pentru Barcelona

Odată cu revenirea pe Camp Nou, Barcelona s-a descurcat de minune la capitolul sponsorizărilor. Stadionul a sporit considerabil veniturile catalanilor și este de așteptat ca acestea să crească și mai mult în ultimii ani.

În prezent, potrivit sursei citate, bugetul clubului depășește un miliard de euro și ar putea ajunge chiar la 1,2 miliarde în următoarea stagiune.

De asemenea, creșterea plafonului salarial creată de plecarea unor jucători importanți a fost crucială. Plecarea unor fotbaliști precum Lewandowski, Ansu Fati, Gundogan sau Sergi Roberto a eliberat spațiu pentru semnarea unor noi jucători.

Ce se întâmplă cu împrumutul de 400 de milioane de euro

Barcelona s-a împrumutat pentru a finaliza renovările stadionului Camp Nou. Acești banu nu sunt folosiți pentru rambursarea datoriilor, catalanii urmând a achita împrumutul din încasările pe care le va genera noul stadion.

Astfel, clubul nu este afectat de reglementările La Liga, astfel având posibilitatea de a plăti și sume importante pe transferuri.

Împrumutul pentru noul stadion a fost gândit special pentru a putea fi rambursat din veniturile suplimentare generate de noua arenă.

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