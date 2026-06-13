Antena a dat lovitura! Audiențe incredibile după primele două zile de Mondial. Comparația cu Superliga e dureroasă. Cifre + detalii +5 foto
Audiențe incredibile după primele două zile de Mondial FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago/Sport Pictures
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Antena a dat lovitura! Audiențe incredibile după primele două zile de Mondial. Comparația cu Superliga e dureroasă. Cifre + detalii

alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 11:11
alt-text Actualizat: 13.06.2026, ora 17:08
  • Antena 1, prima televiziune comercială din România care transmite un Campionat Mondial, a făcut audiențe foarte bune în primele două zile ale competiției pentru care a plătit 20 de milioane de euro.
  • Meciul Canada - Bosnia, care a început la ora 22:00, a fost peste FCSB - Dinamo sau Barcelona - Real Madrid.
  • Șocul a venit de la Coreea de Sud - Cehia. Ratinguri si comparații, mai jos în articol
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Cea de-a doua zi de Campionat Mondial a continuat să fie un mare succes pentru Antena 1, televiziunea care difuzează meciurile în România, în condițiile în care partidele nu au oferit prea mult spectacol și nici nu au avut ca protagoniste echipe populare printre suporterii români.

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Mondialul ține românii lipiți de televizoare

Partida Canada - Bosnia, scor 1-1, a început la 22:00, ora clasică la care se dispută și partidele din Liga Campionilor, și a înregistrat o audiență fabuloasă, în ciuda faptului că meciul nu a fost neapărat spectaculos și nici echipele nu se numără printre favoritele competiției.

Pe publicul comercial, cel care ia în calcul persoanele cu vârsta între 21 și 54 de ani, meciul a atins 7,9% rating, conform unui comunicat oficial transmis de A1.

Astfel, Antena a fost liderul absolut al zilei de vineri. Peste tot ceea ce a propus Pro TV, o televiziune care câștigă de regulă în peste 90% dintre zilele unui an și care aseară, în același interval de timp, a înregistrat un rating de 3,3%.

Galerie foto (5 imagini)

Canada - Bosnia FOTO Imago Canada - Bosnia FOTO Imago Canada - Bosnia FOTO Imago Canada - Bosnia FOTO Imago Canada - Bosnia FOTO Imago
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Meciul din Toronto a avut și o cotă de piață pe care Antena 1 o atinge extrem de rar pe parcursul anului: s-a apropiat de 37%. Aceasta măsoară câte televizoare, dintre cele deschise în România în intervalul respectiv, au fost pe meci.

Ce înseamnă asta? Din 100 de televizoare pornite vineri seară, 37 au fost pe Antena 1 în timpul meciului.

Audiența meciului e una foarte mare și în comparație cu partidele din campionatul României. O comparație pe același target, cel comercial, plasează Canada - Bosnia la egalitate cu cele mai vizionate meciuri de fotbal din sezonul 2025-2026 în competiția internă!

Meciul Canada - Bosnia versus cele mai urmărite partide din România în ultimul an

  • Canada - Bosnia 1-1 → rating 7,9%
  • FCSB - Rapid 2-1 → rating 7,9
  • Craiova - FCSB 1-0 → rating 7,9
  • Rapid - FCSB 2-2 → rating 6,7
  • FCSB - Dinamo 0–0 → rating 6,5

Canada - Bosnia versus alte meciuri internaționale în ultimul an

  • Canada - Bosnia 1-1 → rating 7,9%
  • PSG - Arsenal 1-1, 4-3 pen. → rating 6,2
  • Bayern - PSG 1-1 → rating 5,3
  • Bayern - Real Madrid 4-3 → rating 4,1
  • Barcelona - Real Madrid 3-2 → rating 3,9
16,7%
a fost ratingul meciului Turcia - România, scor 1-0, transmis de Prima TV în martie 2026, în barajul pentru CM. Această partidă e de departe liderul absolut de audiență pentru un program TV în ultimul an și jumătate

Un meci disputat la 05:00, peste partide din Liga 1

Și meciul Coreea de Sud - Cehia, scor 2-1, a înregistrat un rating peste meciuri bune din Superliga, deși s-a jucat la 5 dimineața.

Audiența unui meci fără vedete și la o oră la care aproape toată lumea doarme a fost dublă față de partide precum Farul - Petrolul sau Oțelul - UTA! Conform datelor de audiență, meciul disputat la Guadalajara a atins 1,3% rating și o cotă de piață de 31,7%.

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