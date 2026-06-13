Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă 

Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) a adunat o mulțime de nume importante din mai multe domenii, printre care și foști mari sportivi.

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Evenimentul a ajuns la ediția cu numărul 25, iar Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase s-au numărat printre vedetele prezente la Cluj-Napoca, aproximativ 3.000 de persoane.

Nadia Comăneci, aplaudată la scenă deschisă la Festivalul de Film Transilvania

Festivalul are loc în perioada 12 - 21 iunie și va include 210 filme din 49 de țări.

Deschiderea a avut loc vineri, în Piața Unirii din Cluj-Napoca, unde foștii mari sportivi Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Simona Halep au fost invitați speciali, potrivit clujcapitala.ro.

Fosta campioană olimpică a urcat pe scenă alături de prezentatoarea Andreea Esca și a fost aplaudată le scenă deschisă de cei prezenți la eveniment, timp de aproape două minute.

La gală au fost prezenți și actorii Dorel Vișan și Florin Piersic, cel din urmă îmbrățisând-o pe fosta sportivă, într-un moment foarte emoționant.

Nadia Comăneci a fost decorată la începutul lunii de președintele Nicușor Dan, cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, iar în urmă cu câteva zile a fost cap de afiș la Premiile Marca ADN, din 8 iunie.

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