O NOUĂ PREMIERĂ LA CM 2026 FOTO: Noua regulă FIFA a fost aplicată la duelul SUA - Paraguay » Jucătorii și fanii, derutați +8 foto
Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

O NOUĂ PREMIERĂ LA CM 2026 FOTO: Noua regulă FIFA a fost aplicată la duelul SUA - Paraguay » Jucătorii și fanii, derutați

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 10:19
alt-text Actualizat: 13.06.2026, ora 10:19
  • SUA - PARAGUAY 4-1. Noua regulă FIFA „Mistaken Identity” (confuzie / eroare de identitate) a fost aplicată în premieră la partida disputată la Los Angeles.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În minutul 50 al partidei de pe SoFi Stadium, la scorul de 3-0 pentru gazde, Miguel Almiron (32 de ani) a căzut după un duel cu Tim Ream (38 de ani).

Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Citește și
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Citește mai mult
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!

Regula „Mistaken Identity” aplicată în premieră la duelul SUA - Paraguay

Danny Makkelie a dictat lovitură liberă în favoarea Paraguayului și i-a arătat cartonașul galben stoperului american.

După executarea fazei fixe, centralul olandez a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea, pe monitorul VAR, duelul dintre Almiron și Ream, ceea ce a creat confuzie atât pe teren, cât și în tribune.

Makkelie a revenit asupra deciziei. I-a anulat cartonașul lui Ream și i l-a acordat lui Almiron pentru simulare.

Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (6).jpeg
Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (6).jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (1).jpeg Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (2).jpeg Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (3).jpeg Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (4).jpeg Galbenul primit de Miguel Almiron în SUA - Paraguay Foto captura ecran Antena Play (5).jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

A fost prima intervenție VAR din istorie pentru regula „Mistaken Identity”.

Înaintea Campionatului Mondial, FIFA a FIFA a introdus mai multe modificări de regulament, iar Pierluigi Collina, șeful arbitrilor, a solicitat în mod special o regulă privind situațiile de identificare greșită.

Aceasta prevede că, dacă un jucător este avertizat sau eliminat pentru un fault comis de fapt de un adversar, decizia poate fi corectată.

„I-au lăsat să execute lovitura liberă, ceea ce a fost bizar, dar în mod clar decizia corectă. Este prima dată când vedem asta, dar e corect”, a spus Ashley Williams, fostul fundaș al lui Everton și al Țării Galilor pentru BBC.

Fostul mijlocaș al Angliei, Danny Murphy, a adăugat: „Orice modificare a regulilor care înseamnă că simularea este sancționată mai sever este bună”.

SUA a debutat cu o victorie categorică la Campionatul Mondial. Naționala antrenată de Mauricio Pochettino s-a impus, scor 4-1.

Citește și

Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
Campionatul Mondial
23:40
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
Citește mai mult
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Campionatul Mondial
21:17
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Citește mai mult
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
SUA paraguay cm 2026 danny makkelie Miguel Almiron
Știrile zilei din sport
Simona Halep, ultimul dans VIDEO+FOTO: Clipe emoționante la meciul de retragere al fostului lider WTA: „Vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment”
Superliga
13.06
Simona Halep, ultimul dans VIDEO+FOTO: Clipe emoționante la meciul de retragere al fostului lider WTA: „Vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment”
Citește mai mult
Simona Halep, ultimul dans VIDEO+FOTO: Clipe emoționante la meciul de retragere al fostului lider WTA: „Vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment”
Tun de 500.000 de euro la TAS  Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA
Diverse
13.06
Tun de 500.000 de euro la TAS Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA
Citește mai mult
Tun de 500.000 de euro la TAS  Laurențiu Reghecampf a câștigat litigiul cu Esperance Tunis » Va primi și ce i-a refuzat FIFA
Burleanu, blamat de fanii Stelei  Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Liga 2
13.06
Burleanu, blamat de fanii Stelei Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Citește mai mult
Burleanu, blamat de fanii Stelei  Ultrașii l-au întrebat pe șeful FRF despre situația clubului din Ghencea: „Federația nu vrea Steaua în Liga 1”
Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători 
Superliga
13.06
Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători
Citește mai mult
Plecări de la Rapid Giuleștenii au anunțat despărțirea de doi jucători 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:42
Matei Ilie a plecat de la CFR Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
Matei Ilie a plecat de la CFR  Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
12:16
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
12:46
„Nu este nimic politic la mijloc” Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1
„Nu este nimic politic la mijloc”  Precizări legate de sistemul introdus de FIA, care poate avantaja unele echipe din Formula 1
12:38
„Nu câștigi Mondialul în primul meci” Carlo Ancelotti, după remiza Braziliei cu Maroc » Care e obiectivul său și ce a spus despre Vinicius
„Nu câștigi Mondialul în primul meci”  Carlo Ancelotti, după remiza Braziliei cu Maroc » Care e obiectivul său și ce a spus despre Vinicius
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Top stiri
Încă o plecare de la Dinamo  „Câinii” au anunțat și 4 sosiri:  „Înțelegere pe cale amiabilă”
Superliga
13.06
Încă o plecare de la Dinamo „Câinii” au anunțat și 4 sosiri: „Înțelegere pe cale amiabilă”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo  „Câinii” au anunțat și 4 sosiri:  „Înțelegere pe cale amiabilă”
Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă 
Diverse
13.06
Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă
Citește mai mult
Moment de gală la Cluj VIDEO+FOTO: Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații speciali la Festivalul de Film Transilvania » Clipe emoționante pe scenă 
Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat
Campionatul Mondial
13.06
Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat
Citește mai mult
Zlatan i-a smuls microfonul Când a auzit ce a zis colegul de platou, Ibrahimovic l-a întrerupt și l-a împins! Ce a urmat
M-am uitat și azi la meci, femeie fiind. Apoi mi-a venit să cânt ,,pe ce drum s-o apuc, unde să mă duc". Apoi un prieten a spus că sunt în acea perioadă a lunii, fotbalul
B365
13.06
M-am uitat și azi la meci, femeie fiind. Apoi mi-a venit să cânt ,,pe ce drum s-o apuc, unde să mă duc". Apoi un prieten a spus că sunt în acea perioadă a lunii, fotbalul
Citește mai mult
M-am uitat și azi la meci, femeie fiind. Apoi mi-a venit să cânt ,,pe ce drum s-o apuc, unde să mă duc". Apoi un prieten a spus că sunt în acea perioadă a lunii, fotbalul

Echipe/Competiții

fcsb 24 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 22 rapid 4 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
14.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share