O NOUĂ PREMIERĂ LA CM 2026 FOTO: Noua regulă FIFA a fost aplicată la duelul SUA - Paraguay » Jucătorii și fanii, derutați

SUA - PARAGUAY 4-1. Noua regulă FIFA „Mistaken Identity” (confuzie / eroare de identitate) a fost aplicată în premieră la partida disputată la Los Angeles.

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În minutul 50 al partidei de pe SoFi Stadium, la scorul de 3-0 pentru gazde, Miguel Almiron (32 de ani) a căzut după un duel cu Tim Ream (38 de ani).

Regula „Mistaken Identity” aplicată în premieră la duelul SUA - Paraguay

Danny Makkelie a dictat lovitură liberă în favoarea Paraguayului și i-a arătat cartonașul galben stoperului american.

După executarea fazei fixe, centralul olandez a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea, pe monitorul VAR, duelul dintre Almiron și Ream, ceea ce a creat confuzie atât pe teren, cât și în tribune.

Makkelie a revenit asupra deciziei. I-a anulat cartonașul lui Ream și i l-a acordat lui Almiron pentru simulare.

A fost prima intervenție VAR din istorie pentru regula „Mistaken Identity”.

Înaintea Campionatului Mondial, FIFA a FIFA a introdus mai multe modificări de regulament, iar Pierluigi Collina, șeful arbitrilor, a solicitat în mod special o regulă privind situațiile de identificare greșită.

Aceasta prevede că, dacă un jucător este avertizat sau eliminat pentru un fault comis de fapt de un adversar, decizia poate fi corectată.

„I-au lăsat să execute lovitura liberă, ceea ce a fost bizar, dar în mod clar decizia corectă. Este prima dată când vedem asta, dar e corect”, a spus Ashley Williams, fostul fundaș al lui Everton și al Țării Galilor pentru BBC.

Fostul mijlocaș al Angliei, Danny Murphy, a adăugat: „Orice modificare a regulilor care înseamnă că simularea este sancționată mai sever este bună”.

SUA a debutat cu o victorie categorică la Campionatul Mondial. Naționala antrenată de Mauricio Pochettino s-a impus, scor 4-1.

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