Rezolvat! Olaru pleacă în Belgia Se face transferul. Căpitanul FCSB merge la vizita medicală. În iulie va juca împotriva fostei echipe!

Darius Olaru și FCSB au ajuns la un acord cu Union Saint Gilloise, iar căpitanul roș-albaștrilor va pleca în Belgia pentru a face vizita medicală

Gigi Becali a acceptat să renunțe la clauza de reziliere de 5 milioane de euro și va încasa 3 milioane de euro pentru fotbalistul venit în urmă cu 6 ani de la Gaz Metan

Olaru ar putea juca pe 5 iulie împotriva FCSB-ului, în amicalul pe care cele două cluburi l-au parafat

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Aventura lui Darius Olaru la FCSB se apropie de final după 6 ani. Transferul fotbalistului la Union Saint-Gilloise a intrat în linie dreaptă, după ce jucătorul a ajuns la un acord cu formația care a terminat sezonul pe locul 2 în Belgia, iar propunerea de 3 milioane de euro a fost acceptată de Gigi Becali, susțin surse din Belgia.

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Darius Olaru se transferă în Belgia

La începutul săptămânii viitoare, căpitanul roș-albaștrilor va pleca în Belgia, acolo unde urmează să efectueze vizita medicală și să semneze contractul, susțin aceleași surse.

Cele trei milioane de euro oferite de Union Saint Gilloise au fost suficiente pentru a-l convinge pe patronul campioanei să își dea acordul pentru transfer, asta după ce oferta inițială de 2,3 milioane de euro a fost refuzată. Astfel, Gigi Becali a renunțat la clauza de reziliere de 5 milioane de euro.

Dacă nu apar surprize de ultim moment transferul va fi parafat în zilele următoare.

Va juca împotriva FCSB-ului

Darius Olaru nu va sta mult departe de FCSB, pentru că își va întâlni foarte repede foștii colegi. Internaționalul român va fi adversarul FCSB în primul meci de pregătire al verii disputat de formația pregătită de Marius Baciu.

Meciul se va disputa pe 5 iulie, în cantonamentul de la Venray, din Olanda, unde FCSB va merge de această dată. Lotul roș-albaștrilor se va reuni pe 22 iunie, urmând ca de pe 26 iunie și până pe 9 iulie să stea în cantonament.

4,5 milioane de euro este valoarea de piață a lui Darius Olaru, potrivit Transfermarkt

Peste 250 de meciuri la FCSB

Transferat de la Gaz Metan Mediaș pentru 600.000 de euro, Olaru a devenit treptat unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, dar și un adevărat lider în vestiarul roș-albaștrilor.

În total, fotbalistul a adunat 257 de apariții pentru FCSB, a marcat 63 de goluri și a contribuit cu 45 de pase de gol. Olaru pleacă și cu 5 trofee câștigate alături de FCSB: două titluri, o Cupă și două Supercupe ale României.

VIDEO Golul marcat de Darius Olaru în meciul FCSB - FC Botoșani 2-1, din februarie 2026

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