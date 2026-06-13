„Ce dezastru!” FOTO. Încă o apariție controversată la Mondial, la ceremonia de deschidere din SUA +15 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Ce dezastru!” FOTO. Încă o apariție controversată la Mondial, la ceremonia de deschidere din SUA

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 11:43
alt-text Actualizat: 13.06.2026, ora 12:08
  • SUA - Paraguay 4-1. Prestația artistei americane Katy Perry (41 de ani), de la ceremonia de deschidere a CM 2026 din SUA, a fost dur criticată de fani.
  • Cei peste 70.000 de suporteri prezenți pe stadionul SoFi din Los Angeles au rămas dezamăgiți. Din ce motiv, mai jos în articol.
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Campionatul Mondial a fost plin de controverse de la început, chiar de la ceremonia de deschidere de joi, de la meciul Mexic - Africa de Sud, 2-0.

Atunci, cântăreața columbiană Shakira a interpretat piesa „Dai Dai” alături de Burna Boy. Fanii nu au recunoscut-o pe artistă punând chiar la îndoială faptul că ar fi ea și s-au amuzat pe această temă.

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FOTO. Prestația artistei Katy Perry de la ceremonia de deschidere a CM 2026, criticată

Katy Perry i-a dezamăgit pe fani după prestația sa de la ceremonia de deschidere a turneului final, înainte de startul partidei SUA - Paraguay, scor 4-1, scrie dailymail.com.

Starul pop a urcat pe scenă cu doar zece minute înainte în începutul meciului și a interpretat doar o singură melodie, „Wonder” (n.r. - 1,1 milioane de vizualizări pe YouTube), o piesă mai puțin cunoscută de pe un album lansat în urmă cu doi ani.

Aceasta nu a cântat cele mai celebre piese ale sale, precum „I Kissed A Girl” (n.r. - 333 milioane de vizualizări) sau „Firework” (n.r. - 1,5 miliarde) și a părăsit rapid scena, spre dezamăgirea multor fani.

Katy Perry a fost însoțită de Tius Luka, un băiat de 10 ani din Norvegia, care a fost lăudat pentru talentul său. Tânărul a devenit popular în ultimele luni datorită reinterpretărilor virale ale unor melodii clasice.

Katy Perry, la ceremonia de deschidere a CM 2026 din SUA. Foto: captură X/@katydailybrasil
Katy Perry, la ceremonia de deschidere a CM 2026 din SUA. Foto: captură X/@katydailybrasil

Galerie foto (15 imagini)

Katy Perry, la ceremonia de deschidere a CM 2026 din SUA. Foto: captură X/@katydailybrasil Katy Perry, la ceremonia de deschidere a CM 2026 din SUA. Foto: captură X/@katydailybrasil Katy Perry, la ceremonia de deschidere a CM 2026 din SUA. Foto: captură X/@katydailybrasil Katy Perry, la ceremonia de deschidere a CM 2026 din SUA. Foto: captură X/@katydailybrasil Katy Perry, la ceremonia de deschidere a CM 2026 din SUA. Foto: captură X/@katydailybrasil
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La meciul dintre SUA și Paraguay au fost prezenți și actorul Tom Cruise, dar și Victoria și David Beckham, care au fost însoțiți și de copiii lor, Romeo, Cruz și Harper.

În urma prestației sale, Katy Perry a fost dur criticată de fani pe rețelele de socializare, care au notat:

  • „Ce dezastru de spectacol. A sunat groaznic”.
  • „E groaznic”.
  • „Scoateți mizeria asta de aici”.
  • Alt fan a ironizat ținuta artistei, iar unii au glumit că aceasta părea că vine de la „zilele astronautului”, făcând referire la călătoria scurtă a artistei în spațiu, în 2025, la bordul unei capsule Blue Origin

Fanii au putut intra pe stadion de la ora locală 14:00 și au stat la cozi timp de ore întregi pentru a intra în arena care găzduiește în mod obișnuit echipele din NFL Los Angeles Rams și Los Angeles Chargers.

Înainte ca artista Katy Perry să-și facă apariția, Future, Anitta, LISA, Rema și Tyla susținuseră deja un show în prima parte a programului artistic, care a început cu aproximativ 90 de minute înaintea meciului.

După încheierea acelui spectacol și demontarea scenei, pe rețelele sociale au apărut speculații că Katy Perry s-ar fi retras în ultimul moment.

VIDEO. Melodia „Wonder”, interpretată de Katy Perry

Ce s-a întâmplat la ceremonia de deschidere din Mexic

Înaintea meciului de joi, dintre Mexic și Africa de Sud (2-0), J Balvin, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai ultimilor 20 de ani, a fost prezent la ceremonia de deschidere a Mondialului.

În centrul atenției pe stadionul din Mexico City s-au aflat și Shakira și Burna Boy, cu melodia „Dai Dai”.

Legendarul Andrea Bocelli, DJ-ul și producătorul David Guetta, cântăreața Megan Thee Stallion, de trei ori câștigătoare a premiului Grammy, și cântăreața și compozitoarea sud-coreeană EJAE au interpretat în premieră piesa „DNA” („ADN” în limba română), imnul oficial al competiției.

Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (9).jpg
Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (9).jpg

Galerie foto (26 imagini)

Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (1).jpeg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (1).jpg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (2).jpeg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (2).jpg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (3).jpeg
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