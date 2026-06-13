Interziși la Cupa Mondială! Motivul incredibil pentru care peste 10.000 de argentinieni nu au voie să intre în SUA

Peste 10.000 de fani argentinieni au primit interdicție de a intra în SUA pe parcursul Cupei Mondiale, după ce nu au plătit pensia alimentară.

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Înaintea Cupei Mondiale, autoritățile argentiniene au luat o măsură fără precedent.

Au înaintat autorităților americane o listă cu 13.000 de tați care au fost înregistrați pentru încălcări repetate ale obligației de a plăti pensia alimentară copiilor lor.

Peste 10.000 de fani argentinieni, interziși la Cupa Mondială

Măsura se aplică exclusiv pe teritoriul Statelor Unite, unde vor avea loc 78 din cele 104 meciuri ale turneului final, și unde actuala Campioană Mondială își va disputa partidele din grupă, scrie cotidianul La Nacion, potrivit news.ro.

În acest context, respectivii suporteri își pot lua adio de la primele trei meciuri ale selecționatei lui Lionel Messi de la acest turneu final, care se vor desfășura la Kansas City și Dallas.

Un scenariu similar ar urma să se întâmple și în cazul în care Argentina se va califica în șaisprezecimi după primele două locuri ale grupei.

Dacă vor încheia pe primul loc, „Pumele” vor evolua la Miami, iar dacă vor termina pe locul doi, meciul se va disputa la Los Angeles.

Lionel Messi și Argentina caută al doilea succes consecutiv la Cupa Mondială din acest an/ Foto: IMAGO

Argentina și pensia alimentară

La începutul anilor 2000, capitala Argentinei, Buenos Aires, a creat un registru public menit să identifice părinții care nu își îndeplinesc obligațiile și să îi oblige să plătească pensia alimentară.

Judecătorii transmit administrației locale datele persoanelor vizate, iar acestea, odată înscrise în registru, sunt lipsite de anumite drepturi până la achitarea datoriei.

Printre restricții se numără imposibilitatea de a reînnoi permisul de conducere, de a participa la licitații organizate de autoritățile locale, de a depune o cerere de adopție a unui copil sau de a solicita un împrumut de la o instituție publică.

În ciuda constrângerilor severe impuse de acest sistem de înregistrare, neplăţile persistă.

Acum un an, municipalitatea din Buenos Aires a decis să le interzică părinţilor care nu îşi achită datoriile accesul la meciurile de fotbal şi la concerte.

Spectatorii care se prezintă la stadioanele din capitală sunt supuşi unor controale de identitate efectuate de poliţia municipală, care verifică dacă figurează în baza de date.

„Din martie 2025, au fost efectuate 173 de controale, care au permis identificarea a 150 de debitori care nu şi-au plătit pensia alimentară, cărora li s-a refuzat accesul la stadioane şi la concerte.

Numai de la începutul anului 2026, au fost deja efectuate 84 de operaţiuni, care au permis identificarea a 75 de contravenienţi.” se arată în bilanțul autorităților din luna mai.

Succesul acestei măsuri a convins guvernul argentinian, care a publicat în luna mai un text în Monitorul Oficial pentru a extinde aplicarea acestei măsuri la nivelul întregii ţări. Între timp, şi alte provincii din ţară au creat baze de date similare.

Programul Argentinei la CM 2026

17 iunie, ora 4:00 (ora României) : Argentina - Algeria, Kansas City

: Argentina - Algeria, Kansas City 22 iunie, ora 20:00 (ora României) : Argentina - Austria, Dallas

: Argentina - Austria, Dallas 28 iunie, ora 05:00 (ora României): Iordania - Argentina, Dallas

Lotul Argentinei pentru CM 2026

Portari: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid) Fundași: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Marseille), Cristian Romero (Tottenhman), Facundo Medina (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon)

Mijlocași: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul – (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis Sevilla), Valentin Barco (RC Strasbourg)

Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul – (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis Sevilla), Valentin Barco (RC Strasbourg) Atacanți: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Como), Thiago Almada (Atletico Madrid), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milano), Julian Alvarez (Atletico Madrid)

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