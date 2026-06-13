Încă o plecare de la Dinamo  „Câinii” au anunțat și 4 sosiri:  „Înțelegere pe cale amiabilă”

Dinamo București a anunțat despărțirea de antrenorul de portari Mihai Nădăban (50 de ani).

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După instalarea lui Nuno Campos la gruparea alb-roșie au loc schimbări importante atât în ceea ce privește lotul de jucători, cât și staff-ul tehnic.

Dinamo a anunțat despărțirea de Mihai Nădăban

„Câinii” au ajuns la o înțelegere de comun acord pentru încetarea colaborării cu antrenorul de portari adus la club în vara anului trecut.

„Mulțumim, Mihai Nădăban!

Sosit la Dinamo în vara anului 2025, Mihai a fost antrenorul responsabil de pregătirea portarilor din lotul clubului nostru.

Astăzi, clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu Mihai Nădăban.

Îi mulțumim pentru toată munca pe care a depus-o la Dinamo, pentru profesionalismul și dedicația de care a dat dovadă și îi urăm mult succes mai departe în carieră!”, a transmis gruparea bucureșteană, pe pagina oficială de Facebook.

Mihai Nădăban FOTO: Facebook Dinamo București

În locul lui Nădăban a venit Filipe Peralta, antrenor care a mai lucrat în Portugalia, Arabia Saudită și China.

Cum arată noul staff tehnic de la Dinamo

„Câinii” au anunțat sâmbătă și componența noului staff tehnic, oameni alături de care Nuno Campos va colabora pe banca lui Dinamo în sezonul următor.

Goncalo Cruz și Joao Bogao sunt antrenorii secunzi, Brian Van der Steen se va ocupa de pregătirea fizică a jucătorilor, iar Filipe Peralta va conduce antrenamentele portarilor dinamoviști.

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