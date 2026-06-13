Sub privirile lui Tom Cruise și Bill Gates, naționala SUA a arătat lumii ce înseamnă progresul absolut într-un domeniu în care acum 40 de ani nu exista.

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Stadionul pe care s-a jucat SUA-Paraguay arată la TV ca și cum ar fi creat cu AI. Chiar e real? Gazonul certifică însă că e real, calitatea lui nu a fost una deosebită.

SoFi Stadium (foto: Imago)

Raportul din anii '80

SUA-Paraguay, în anii '80, nici măcar nu era posibil, fiindcă americanii nu existau la acest sport numit fotbal.

În Mexic '86, Paraguay remiza cu Belgia și bifa optimi de finală, SUA stăteau acasă și priveau Mondialul la televizor. Fotbalul era atunci un sport nu foarte popular și nici prea bine înțeles și strunit de americani.

SUA însă a arătat în această dimineață întregii lumi ce înseamnă progresul absolut. A fost o demonstrație de cum se joacă fotbal modern: agresivitate, intensitate, acțiuni ofensive purtate în viteză, presing de recuperare imediat după ce se pierde balonul, chiar și la 30 de metri de poarta adversă.

Paraguay nu a fost învinsă, a fost efectiv sufocată, subordonată, dominată și pe alocuri chiar umilită.

Coca-Cola , Tom Cruise, Bill Gates și, de acum, și fotbal

În tribune, Tom Cruise și Bill Gates, printre alte nume grele americane, au savurat și ei, cu o sticlă de Coca-Cola în față, cum SUA știe să joace și cel mai popular sport al planetei, nu doar baschet, fotbal american, hochei și baseball.

40 de ani au lipsit SUA de la Mondial: între 1950 și 1990, în vreme ce la ultimele 10 turnee au absentat o singură dată, în Rusia 2018

I-am bătut în 1994, dar noi am regresat, ei au urcat

Dacă România s-ar fi calificat, ar fi întâlnit iarăși SUA, după 32 de ani. În 1994, noi eram mai buni, pentru că îi aveam pe Dan Petrescu, Hagi, Gică Popescu, Ilie Dumitrescu și Răducioiu.

Astăzi, SUA îi are pe Dest, McKennie, Pulisic, Tillman și Balogun, care vin de la PSV, Juventus, AC Milan, Leverkusen, Monaco și sunt jucători cu care SUA pot emite pretenții la fazele superioare. De ce nu, să repete rezultatul din 2002, când au jucat sferturi de finală.

Doi argentinieni, două ținute și o imensă diferență

Americanii n-au fost mai buni doar la fotbal, raportul de subordonare s-a păstrat și la outfit-ul antrenorilor.

Mauricio Pochettino și Gustavo Alfaro (foto: Imago)

Maurizio Pochettino a avut o ținută top, modernă, în pas cu vremurile și adaptată pentru un meci de fotbal, în vreme ce selecționerul de 63 de ani al Paraguayului, tot argentinian și el, a venit ca la o nuntă din anii '80-'90.