Biletul Zilei XBets.ro 16 aprilie – cota 5.49 din sferturile de finală Europa League

Astăzi vom afla semifinalistele UEFA Europa League și Conference League. Câte un meci din fiecare competiție va începe la ora 19:45, iar celelalte la ora 22:00.

Freiburg și Aston Villa par să fi luat opțiuni serioase de calificare în Europa League, iar Shakhtar, Rayo Vallecano, Crystal Palace și Mainz în Conference League.

Biletul Zilei 16.04.2026

Meci Pronostic Cotă Betis vs Braga Se califică Betis 1.42 Celta Vigo vs Freiburg Pauză sau Final Celta Vigo 1.60 Aston Villa vs Bologna Victorie Aston Villa 1.54 Nottingham Forest vs Porto X2 1.57

Betis vs Braga – cine se va impune în duelul iberic?

Partida tur dintre Betis Sevilla și Braga s-a terminat cu scorul de 1-1, astfel că meciul din această seară, care va începe la ora 22:00, se anunță a fi extrem de tensionat. Braga a dominat pe propriul teren, dar Betis a fost echipa mai periculoasă.

În ultima lună Betis nu a mai fost echipa plină de imaginație din prima parte a anului. Doar 3 goluri au înscris fotbaliștii antrenați de Manuel Pellegrini în ultimele 4 meciuri, dar fanii așteaptă ca în acest meci echipa să crească nivelul. Jucători ca Antony, Cucho Hernandez și Diego Fornals pot face diferența în fața unei echipe portugheze aflată într-o formă bună.

PONT: Betis Sevilla vs Braga: Betis se califică – cota 1.42

Celta Vigo vs Freiburg – este posibilă remontada pe Balaidos?

Freiburg a profitat de prestația lamentabilă a celor de la Celta Vigo și s-a impus pe propriul teren cu scorul de 3-0. De altfel, spaniolii nu traversează o perioadă tocmai bună. Andaluzii au câștigat un singur meci din ultimele 4, dar problema cea mai mare este că au încasat 12 goluri. Cu prestații excelente în acest an, internaționalul român Ionuț Radu s-a recunoscut neputincios, deși a avut numeroase intervenții.

În returul de pe Balaidos, care se joacă de la ora 19:45, Freiburg trebuie să gestioneze avantajul luat în meciul tur. Este însă greu de crezut că Celta nu va încerca să întoarcă rezultatul. Jucători ca Moriba, Mingueza, Jutgla, Borja Iglesias sau veteranul Iago Aspas îi pot conduce pe jucătorii din Vigo către victorie.

PONT: Celta Vigo vs Freiburg: Celta Vigo - Pauză sau Final – cota 1.60

Aston Villa vs Bologna – englezii sunt cu un picior în semifinale

Aston Villa este principala favorită la câștigarea competiției. Englezii și-au respectat statutul și au câștigat meciul tur din Italia cu 3-1. Ei par să-și fi revenit după o perioadă mai puțin fastă. Fotbaliștii din Birmingham sunt neînvinși în ultimele 4 meciuri oficiale (3 victorii) și, cu 55 de puncte, ocupă locul 4 în Premier League.

Deși o echipă solidă, Bologna a alternat rezultatele în acest sezon și are puține șanse să prindă cupele europene anul viitor. Acest lucru îi poate motiva pe fotbaliștii antrenați de Vincenzo Italiano să forțeze revenirea în dubla cu Aston Villa. Totuși, italienii sunt lipsiți de aportul mai multor jucători, astfel că Villa pare favorită în meciul din seara aceasta.

PONT: Aston Villa vs Bologna – victorie Aston Villa – cota 1.54

Nottingham Forest vs FC Porto – cine va rupe echilibrul?

Returul dintre Nottingham Forest și Porto se anunță cel mai echilibrat meci al zilei. În tur portughezii au dominat copios, dar englezii au știut să sufere și să profite de oportunități. Cele două s-au întâlnit și în Grupa Europa League, iar atunci Nottingham s-a impus cu 2-0. Între timp englezii au ajuns în zona fierbinte din Premier League și riscă retrogradarea.

Managerul lui Nottingham, portughezul Vitor Pereira, își dorește să scoată puncte în Premier League, dar și un traseu cât mai lung în Europa. Adversarul este unul foarte dificil și în formă maximă. Porto nu a pierdut de 8 meciuri și are toate atuurile pentru a prelungi seria.

PONT: Nottingham vs Porto – X2 (Porto nu pierde) – cota 1.57

