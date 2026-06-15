O ciocnire între două echipe fantastice, Ecuador și Coasta de Fildeș, a scos la iveală un fotbalist încântător: un diamant care va costa peste 100 de milioane de euro

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Când se spune că din moment ce la Mondial sunt Curacao, Haiti și Noua Zeelandă, atunci și România ar fi avut loc, poate ar trebui să ne punem problema și ce fotbal știm și putem să jucăm raportat la un meci cum a fost cel de azi-noapte, dintre Ecuador și Coasta de Fildeș.

Fotbalul are 3 componente care îl fac să devină top: tehnică, viteză, forță. Pe toate le-am văzut în acest meci, care a avut un nivel deosebit. O încleștare dură, plină de adrenalină, a fost probabil cel mai greu meci de arbitrat de până acum.

Acțiunile de atac create mereu într-o viteză mare, cu fotbaliști ai ambelor echipe tehnici și forte tehnici. Fără pase de-a latul terenului, fără momente cu lipsă de intensitate.

Un meci care, îmi pare rău să o spun, dar ne arată exact cât de departe suntem de acest nivel. Cam distanța de la Pământ la Soare.

Un puști l-a împachetat pe Hincapie

Peste toți s-a detașat un tânăr de 19 ani. Yan Diomande, un atacant lateral excepțional, care e copia aproape perfectă a lui Yamal.

Orice fază pe care a luat-o unu la unu cu adversarul a fost una reușită. Ce explozie, ce viteză, ce forță, ce tehnică! L-a împachetat efectiv pe Hincapie, fotbalistul lui Arsenal, în prima repriză, atunci când a fost folosit ca aripă dreapta în atacul africanilor. În repriza a doua a trecut în celălalt flanc.

Hincapie încearcă să-l deposedeze pe Yan Diomande FOTO Imago

Un diamant care va costa 100 de milioane de euro

E cotat astăzi la 90 de milioane de euro, dar va sări probabil peste 100 de milioane de euro. Joacă la Leipzig, o echipă care vinde oricum scump, dar care acum are și la ce să țină de preț fiindcă deține un adevărat diamant. Pe care scena Mondialului și acest meci cu Ecuador l-au șlefuit și l-au făcut să strălucească și mai mult. Ce fotbalist! O minunăție!

Naționalele din Africa sunt tot mai bune

Ecuador a jucat practic pe teren propriu. Stadionul a fost complet galben, culoarea majoritară din drapelul naționalei sud-americane. Ecuador, care nu pierduse în ultimii 2 ani decât cu Brazilia, a făcut un meci bun, cu ocazii mari și cu mingea trimisă în bară de 3 ori.

A dat însă peste o națională care confirmă de ce Africa a meritat să aibă atâtea locuri la acest Mondial. Coasta de Fildeș e, la fel ca Maroc, o națională care poate emite pretenții măcar la optimi, dacă nu și la sferturi. Mai ales că îl are pe Yan, care e copia lui Yamal.

Două vorbe și despre arbitrul partidei. Letexier a avut un meci greu, forța deosebită a jucătorilor a produs de multe ori dueluri extrem de tari. În plus, fotbaliștii s-au și încăierat de câteva ori, la care s-a adăugat viteza deosebită a acțiunilor ofensive. Iar francezul a fost impecabil.

E, după părerea mea, de departe cel mai valoros central din lume la acest moment.