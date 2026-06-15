Dan Udrea Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Dan Udrea FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Dan Udrea Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 11:15
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 11:17
  • O ciocnire între două echipe fantastice, Ecuador și Coasta de Fildeș, a scos la iveală un fotbalist încântător: un diamant care va costa peste 100 de milioane de euro
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Când se spune că din moment ce la Mondial sunt Curacao, Haiti și Noua Zeelandă, atunci și România ar fi avut loc, poate ar trebui să ne punem problema și ce fotbal știm și putem să jucăm raportat la un meci cum a fost cel de azi-noapte, dintre Ecuador și Coasta de Fildeș.

Fotbalul are 3 componente care îl fac să devină top: tehnică, viteză, forță. Pe toate le-am văzut în acest meci, care a avut un nivel deosebit. O încleștare dură, plină de adrenalină, a fost probabil cel mai greu meci de arbitrat de până acum.

Acțiunile de atac create mereu într-o viteză mare, cu fotbaliști ai ambelor echipe tehnici și forte tehnici. Fără pase de-a latul terenului, fără momente cu lipsă de intensitate.

Un meci care, îmi pare rău să o spun, dar ne arată exact cât de departe suntem de acest nivel. Cam distanța de la Pământ la Soare.

Un puști l-a împachetat pe Hincapie

Peste toți s-a detașat un tânăr de 19 ani. Yan Diomande, un atacant lateral excepțional, care e copia aproape perfectă a lui Yamal.

Orice fază pe care a luat-o unu la unu cu adversarul a fost una reușită. Ce explozie, ce viteză, ce forță, ce tehnică! L-a împachetat efectiv pe Hincapie, fotbalistul lui Arsenal, în prima repriză, atunci când a fost folosit ca aripă dreapta în atacul africanilor. În repriza a doua a trecut în celălalt flanc.

Hincapie încearcă să-l deposedeze pe Yan Diomande FOTO Imago Hincapie încearcă să-l deposedeze pe Yan Diomande FOTO Imago
Hincapie încearcă să-l deposedeze pe Yan Diomande FOTO Imago

Un diamant care va costa 100 de milioane de euro

E cotat astăzi la 90 de milioane de euro, dar va sări probabil peste 100 de milioane de euro. Joacă la Leipzig, o echipă care vinde oricum scump, dar care acum are și la ce să țină de preț fiindcă deține un adevărat diamant. Pe care scena Mondialului și acest meci cu Ecuador l-au șlefuit și l-au făcut să strălucească și mai mult. Ce fotbalist! O minunăție!

Naționalele din Africa sunt tot mai bune

Ecuador a jucat practic pe teren propriu. Stadionul a fost complet galben, culoarea majoritară din drapelul naționalei sud-americane. Ecuador, care nu pierduse în ultimii 2 ani decât cu Brazilia, a făcut un meci bun, cu ocazii mari și cu mingea trimisă în bară de 3 ori.

A dat însă peste o națională care confirmă de ce Africa a meritat să aibă atâtea locuri la acest Mondial. Coasta de Fildeș e, la fel ca Maroc, o națională care poate emite pretenții măcar la optimi, dacă nu și la sferturi. Mai ales că îl are pe Yan, care e copia lui Yamal.

Două vorbe și despre arbitrul partidei. Letexier a avut un meci greu, forța deosebită a jucătorilor a produs de multe ori dueluri extrem de tari. În plus, fotbaliștii s-au și încăierat de câteva ori, la care s-a adăugat viteza deosebită a acțiunilor ofensive. Iar francezul a fost impecabil.

E, după părerea mea, de departe cel mai valoros central din lume la acest moment.

coasta de fildes ecuador cm 2026 Yan Diomande
Știrile zilei din sport
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
Campionatul Mondial
15.06
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
Citește mai mult
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”
Superliga
15.06
„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”
Citește mai mult
„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”
Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit
Superliga
15.06
Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit
Citește mai mult
Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit
Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro!  Cum arată noua siglă pe echipamente 
Superliga
15.06
Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro! Cum arată noua siglă pe echipamente
Citește mai mult
Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro!  Cum arată noua siglă pe echipamente 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:03
Cel care ne-a apărat. El, supremul Cornel Penu, interviu-eveniment pentru GOLAZO.ro, în ziua în care a împlinit 80 de ani
Cel care ne-a apărat. El, supremul Cornel Penu, interviu-eveniment pentru GOLAZO.ro, în ziua în care a împlinit 80 de ani
09:35
Theodor Jumătate Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Theodor Jumătate Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat 
09:00
„Prefer 5-4 decât 1-0” Antonio Folha, noul antrenor al CFR Cluj, se prezintă ca adept al fotbalului-spectacol » Obiectivul asumat
„Prefer 5-4 decât 1-0” Antonio Folha, noul antrenor al CFR Cluj, se prezintă ca adept al fotbalului-spectacol »  Obiectivul asumat
07:27
Încă o mare surpriză Arabia Saudită, rezultat mare cu Uruguay! Iran a remizat cu Noua Zeelandă
Încă o mare surpriză Arabia Saudită, rezultat mare cu Uruguay! Iran a remizat cu Noua Zeelandă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Top stiri
Zi grea pentru granzi la CM 2026 După Belgia și Spania, nici Uruguay nu reușește să se impună în primul meci al turneului
Campionatul Mondial
07:31
Zi grea pentru granzi la CM 2026 După Belgia și Spania, nici Uruguay nu reușește să se impună în primul meci al turneului
Citește mai mult
Zi grea pentru granzi la CM 2026 După Belgia și Spania, nici Uruguay nu reușește să se impună în primul meci al turneului
Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final
Campionatul Mondial
15.06
Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final
Citește mai mult
Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Superliga
15.06
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Citește mai mult
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Dl. Veștea spune că dl. Bolojan l-a pus pe mute, nu îi răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Dl. Salam ar zice "Frații mei, de ce vă certați?"
B365
15.06
Dl. Veștea spune că dl. Bolojan l-a pus pe mute, nu îi răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Dl. Salam ar zice "Frații mei, de ce vă certați?"
Citește mai mult
Dl. Veștea spune că dl. Bolojan l-a pus pe mute, nu îi răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Dl. Salam ar zice "Frații mei, de ce vă certați?"

Echipe/Competiții

fcsb 25 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
16.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share