Cel mai frumos gest al Mondialului? Imaginile care nu s-au văzut la TV, dar au eclipsat cele 7 goluri ale Germaniei la Cupa Mondială vs. Curacao

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii în care Germania a învins fără drept de apel Curacao, scor 7-1, nu a avut legătură cu vreun gol sau cu scorul de pe tabelă.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La scurt timp după fluierul final, în timp ce majoritatea jucătorilor germani sărbătoreau victoria, Jonathan Tah și Felix Nmecha au ales să se îndrepte către adversarii lor din Curaçao.

Momentul care a emoționat Planeta la CM 2026

În locul imaginilor obișnuite cu bucuria învingătorilor și dezamăgirea învinșilor, cei doi internaționali germani au oferit o lecție de respect și solidaritate.

Tah și Nmecha s-au îndreptat către adversarii din Curacao și au petrecut câteva momente alături de ei, încercând să îi încurajeze după una dintre cele mai dificile seri din istoria participărilor Curaçao la un turneu final.

Gestul nu a fost transmis în direct, dar s-a viralizat rapid în social media.

Credința care unește: „Am spus împreună o scurtă rugăciune”

Ulterior, Felix Nmecha a explicat semnificația momentului și motivul pentru care el și colegul său au mers către adversari după încheierea partidei.

„În timpul meciului, suntem adversari, dar după aceea, suntem cu toții creștini și suntem ca niște frați.

Apoi am spus împreună o scurtă rugăciune, pentru că suntem în continuare foarte recunoscători. Desigur, și rezultatele ne bucură, dar, în ansamblu, cu toții credem că Isus este slăvit prin acest meci. De aceea ne-am adunat și ne-am rugat împreună”, a declarat mijlocașul Borussiei Dortmund.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport