Eddy Gnahore (32 de ani) pleacă de la Dinamo după doar doi ani.

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Mijlocașul francez era încă dorit la club în urmă cu o săptămână, cu condiția unei diminuări a salariului, însă părerea lui Nuno Campos pare să fi cântărit decisiv la plecarea sa.

Eddy Gnahore a plecat de la Dinamo

Mijlocașul francez a postat pe contul personal de Instagram un mesaj de adio.

„Nu e vorba despre destinație, e despre cum ajungi acolo. Mulțumesc tuturor care au făcut specială această călătorie încă din prima zi. M-am bucurat de fiecare moment petrecut la acest club minunat și acest lucru n-ar fi fost posibil fără voi.

Le mulțumesc și colegilor care au avut mereu încredere în mine și m-au făcut de fiecare dată să mă simt important, dar și staff-ului care a muncit foarte mult. Le mulțumesc în special fanilor adevărați ai lui Dinamo care mi-au oferit toată dragostea și sprijinul încă din prima zi. N-o să vă uit niciodată, o să aveți mereu un loc în inima mea. Voi mereu câine. Hai Dinamo!”, a fost mesajul lui Gnahore.

Motivul ar fi legate de planurile tactice ale acestuia, care ar viza un joc mult mai direct decât unul de posesie, iar francezul nu se încadrează în tipar, potrivit prosport.ro.

Ce va face Dinamo? „Câinii” vor căuta întăriri pentru zona de mijloc, iar conducerea ar fi început deja negocierile cu un posibil înlocuitor al lui Gnahore, care s-ar plia și pe dorința noului antrenor.

Ghahore a ajuns la Dinamo în ianuarie 2024, liber de contract după despărțirea de Ascoli, și a fost constant unul dintre oamenii de bază ai lui Zeljko Kopic, cu 41 de apariții în sezonul recent încheiat, în toate competițiile.

Căpitanul Cătălin Cîrjan a reacționat și el după plecarea lui Gnahore: „Un jucător minunat și o persoană și mai bună. Mulțumesc pentru tot, frate!”.

Jucătorii care s-au despărțit de Dinamo la finalul acestui sezon:

Georgi Milanov

Jordan Ikoko

Valentin Țicu

Kennedy Boateng

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