Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro!  Cum arată noua siglă pe echipamente  +46 foto
Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027
Superliga

Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro! Cum arată noua siglă pe echipamente

alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 17:03
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 17:56
  • Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cel principal este roșu în dungi, al doilea este alb-crem, iar al treilea negru cu inserții maro.

Alții la Mondial, noi la munca de jos Marți, Craiova și U Cluj vor afla cu cine joacă în turul 1 Champions și Europa League. Ce echipe trebuie să evite
Citește și
Alții la Mondial, noi la munca de jos Marți, Craiova și U Cluj vor afla cu cine joacă în turul 1 Champions și Europa League. Ce echipe trebuie să evite
Citește mai mult
Alții la Mondial, noi la munca de jos Marți, Craiova și U Cluj vor afla cu cine joacă în turul 1 Champions și Europa League. Ce echipe trebuie să evite

Prețurile sunt de 490 de lei cu personalizare (nume și număr), iar cu reducerea de precomandă ajung la 396 de lei/tricou.

Tricourile au fost prezentate într-un clip cu jucători de perspectivă ai lui Dinamo: Andrei Mărginean, Matteo Duțu și Ianis Tarbă.

Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo
Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo

Galerie foto (46 imagini)

Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo
+46 Foto
labels.photo-gallery

„Indiferent unde ești, Dinamo rămâne cu tine. Acum îl poți lua și tu peste tot. Personalizat pentru tine. Pregătit să te reprezinte.

Dinamo. Același. Mai departe. Precomandă acum noile echipamente pe shop.dinamo1948.ro”, au scris „câinii” pe Facebook.

Dinamo și-a schimbat sigla începând cu acest sezon, în speranța că va juca în cupele europene. Acolo nu avea voie să se prezinte cu sigla veche, cu cei doi câini, pentru că nu o deținea, era doar cesionată de către Nicolae Badea.

Chiar dacă alb-roșiii nu vor juca până la urmă în Europa, pentru că au pierdut barajul cu FCSB, sigla apare pe noile echipamente deoarece acestea au fost comandate din timp și nu mai puteau fi schimbate.

Pe tricou apare și sloganul „FCD în ADN” și emblema cu chipul lui Cătălin Hîldan.

Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo
Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo

Galerie foto (46 imagini)

Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo
+46 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Probleme pentru Portugalia Naționala lui Cristiano Ronaldo, nevoită să-și anuleze antrenamentul înainte de debutul la CM 2026
Campionatul Mondial
16:51
Probleme pentru Portugalia Naționala lui Cristiano Ronaldo, nevoită să-și anuleze antrenamentul înainte de debutul la CM 2026
Citește mai mult
Probleme pentru Portugalia Naționala lui Cristiano Ronaldo, nevoită să-și anuleze antrenamentul înainte de debutul la CM 2026
Cristian Geambașu Lumea te vrea ignorant!
Opinii
15:52
Cristian Geambașu Lumea te vrea ignorant!
Citește mai mult
Cristian Geambașu Lumea te vrea ignorant!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Șah” la PNL, odată cu excluderea „propriului premier”, și o explicație pentru ultimatimul dat lui Veștea. Reacții după decizia liberalilor, ce face PSD
„Șah” la PNL, odată cu excluderea „propriului premier”, și o explicație pentru ultimatimul dat lui Veștea. Reacții după decizia liberalilor, ce face PSD
„Șah” la PNL, odată cu excluderea „propriului premier”, și o explicație pentru ultimatimul dat lui Veștea. Reacții după decizia liberalilor, ce face PSD
dinamo liga 1 tricouri echipament noua sigla
Știrile zilei din sport
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
Campionatul Mondial
15.06
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
Citește mai mult
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”
Superliga
15.06
„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”
Citește mai mult
„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”
Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit
Superliga
15.06
Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit
Citește mai mult
Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit
Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro!  Cum arată noua siglă pe echipamente 
Superliga
15.06
Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro! Cum arată noua siglă pe echipamente
Citește mai mult
Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro!  Cum arată noua siglă pe echipamente 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:03
Cel care ne-a apărat. El, supremul Cornel Penu, interviu-eveniment pentru GOLAZO.ro, în ziua în care a împlinit 80 de ani
Cel care ne-a apărat. El, supremul Cornel Penu, interviu-eveniment pentru GOLAZO.ro, în ziua în care a împlinit 80 de ani
09:35
Theodor Jumătate Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Theodor Jumătate Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat 
09:00
„Prefer 5-4 decât 1-0” Antonio Folha, noul antrenor al CFR Cluj, se prezintă ca adept al fotbalului-spectacol » Obiectivul asumat
„Prefer 5-4 decât 1-0” Antonio Folha, noul antrenor al CFR Cluj, se prezintă ca adept al fotbalului-spectacol »  Obiectivul asumat
07:27
Încă o mare surpriză Arabia Saudită, rezultat mare cu Uruguay! Iran a remizat cu Noua Zeelandă
Încă o mare surpriză Arabia Saudită, rezultat mare cu Uruguay! Iran a remizat cu Noua Zeelandă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Top stiri
Zi grea pentru granzi la CM 2026 După Belgia și Spania, nici Uruguay nu reușește să se impună în primul meci al turneului
Campionatul Mondial
07:31
Zi grea pentru granzi la CM 2026 După Belgia și Spania, nici Uruguay nu reușește să se impună în primul meci al turneului
Citește mai mult
Zi grea pentru granzi la CM 2026 După Belgia și Spania, nici Uruguay nu reușește să se impună în primul meci al turneului
Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final
Campionatul Mondial
15.06
Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final
Citește mai mult
Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Superliga
15.06
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Citește mai mult
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Dl. Veștea spune că dl. Bolojan l-a pus pe mute, nu îi răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Dl. Salam ar zice "Frații mei, de ce vă certați?"
B365
15.06
Dl. Veștea spune că dl. Bolojan l-a pus pe mute, nu îi răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Dl. Salam ar zice "Frații mei, de ce vă certați?"
Citește mai mult
Dl. Veștea spune că dl. Bolojan l-a pus pe mute, nu îi răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Dl. Salam ar zice "Frații mei, de ce vă certați?"

Echipe/Competiții

fcsb 25 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
16.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share