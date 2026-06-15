Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cel principal este roșu în dungi, al doilea este alb-crem, iar al treilea negru cu inserții maro.

Prețurile sunt de 490 de lei cu personalizare (nume și număr), iar cu reducerea de precomandă ajung la 396 de lei/tricou.

Tricourile au fost prezentate într-un clip cu jucători de perspectivă ai lui Dinamo: Andrei Mărginean, Matteo Duțu și Ianis Tarbă.

„Indiferent unde ești, Dinamo rămâne cu tine. Acum îl poți lua și tu peste tot. Personalizat pentru tine. Pregătit să te reprezinte.

Dinamo. Același. Mai departe. Precomandă acum noile echipamente pe shop.dinamo1948.ro”, au scris „câinii” pe Facebook.

Dinamo și-a schimbat sigla începând cu acest sezon, în speranța că va juca în cupele europene. Acolo nu avea voie să se prezinte cu sigla veche, cu cei doi câini, pentru că nu o deținea, era doar cesionată de către Nicolae Badea.

Chiar dacă alb-roșiii nu vor juca până la urmă în Europa, pentru că au pierdut barajul cu FCSB, sigla apare pe noile echipamente deoarece acestea au fost comandate din timp și nu mai puteau fi schimbate.

Pe tricou apare și sloganul „FCD în ADN” și emblema cu chipul lui Cătălin Hîldan.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport