Concluzia tristă a nopții: Brazilia nu mai știe să joace fotbal. Și una și mai tristă a dimineții: ne-a eliminat o națională slabă.

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Să ajungă Brazilia să fie dominată și subordonată de o manieră categorică, multă vreme din meciul cu Maroc, e ceva ce mulți fani ai fotbalului n-ar fi crezut că e posibil să se întâmple vreodată.

De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago!

Brazilia a fost întotdeauna definiția fotbalului total, ofensiv, spectaculos. Ce am văzut în miez de noapte, la Mondial, a fost umilitor pe alocuri pentru cea mai galonată națională a lumii.

În prima repriză, Brazilia a fost năucită de marocani. Doar execuția strălucitoare a lui Vinicius a salvat-o de la dezastru, însă impresia că Brazilia nu mai știe să joace fotbal a persistat cam pe întreaga durată a meciului.

E și greu să fie altfel, când de la Cafu și Roberto Carlos ai ajuns la fundași laterali ca Ibanez și Douglas Santos. Când de la Dunga și Ronaldinho treci la Paqueta și Casemiro, ultimul o umbră a fotbalistului care era la Real Madrid.

Foarte rău a ajuns Brazilia dacă, după ce i-a avut pe Pele, Ronaldo, Romario și Rivaldo, îl propune acum ca atacant pe Igor Thiago. Ferească Dumnezeu!

Igor Thiaro în duel cu Ayyoub Bouaddi (foto: Imago)

Brazilia, precum imaginea de azi-noapte a lui Neymar

Imaginea de azi a Braziliei e dată de modul în care a arătat Neymar azi-noapte. Neinclus în lot, fiind nerefăcut, s-a prezentat la meci ca la carnaval: urechile pline de cercei, lanț gros la gât, atitudine de șmecheraș de cartier.

Cam așa s-a crezut și Brazilia, care însă a fost dată de toți pereții de o națională a Marocului încântătoare în multe momente.

Cu un mijlocaș central de doar 18 ani care a fost aproape fără greșeală. Bouaddi va ajunge probabil la un club mare, pe mulți, foarte mulți bani. E un jucător care ar respecta regula U21 în România până în 2029!

Cam atât despre Brazilia, care a transformat „Samba do Brasil” în Strâmba do Brasil!

Australia a bătut Turcia cu jucători de la Albirex și Zelvia!

Dimineața de duminică ne-a adus și o frustrare majoră: că ne-a eliminat din drumul spre Mondial o națională deosebit se slabă.

Turcia a pierdut cu Australia care, deși are jucători mai slabi cotați decât România, a reușit să câștige, culmea, aplicând fix strategia pe care tricolorii au avut-o la Istanbul în martie. Sistem defensiv pe două linii, un 4-4-2 în prima repriză, urmat de un 5-4-1 în a doua parte.

Turcia a fost exact ca și în fața nostră. Posesie prelungită, dar fără a produce pericol, cu un Arda Guler preocupat doar să tragă din orice poziție, cu un Calhanoglu mai lent decât era Vlad Achim și fără un atacant veritabil care să dea sens acțiunilor ofensive.

Văzând acest meci, concluzia e una singură: ne-a bătut o națională modestă, dezmembrată în această dimineață de jucători de la Melbourne City, Sydney, New York City, Grazer și chiar Albirex Niigata și Machida Zelvia.

N-ați auzit de aceste ultime două echipe, nu-i așa? Nu e nicio problemă, nici eu nu știam de ele.

Când am jucat cu Turcia, ni s-a părut firesc că am pierdut. Diferența de cotă era mare în favoarea turcilor. Problema e că Australia e chiar și sub România, ca valoare pe hârtie.

Atâta doar că unii nu stau să se lamenteze că sunt slabi, cum facem noi, ci caută soluții, strategii, prin care să compenseze diferența de valoare. Australia a reușit și ne-a predat o lecție.